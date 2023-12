Cele mai bune noi seriale TV din 2023, de la "The Last of Us" la "Beef

Între timp, a existat o mulțime de emisiuni TV bune și și mai multe emisiuni mediocre, complicate de grevele scriitorilor și actorilor care au forțat rețelele și serviciile de streaming să jongleze cu programele pentru a se asigura că nu se va seca robinetul de programe.

Printre emisiunile noi, incluzând atât seriale continue, cât și seriale limitate, a existat o listă eclectică de puncte de atracție, precum și câteva programe care meritau să fie vizionate - "Swarm" de la Amazon și " The Night Agent" de la Netflix și "Gyeongseong Creature", care a apărut târziu, pentru a numi câteva - care nu au reușit să se impună.

Anul s-a dovedit, de asemenea, încărcat frontal, câteva dintre cele mai bune oferte noi sosind în prima jumătate a anului 2023. Iată această listă în ordine alfabetică, precum și o mențiune de onoare pentru un an neobișnuit de satisfăcător pentru documentarele legate de baschet:

'A Small Light' (National Geographic/ Disney+): O serie limitată sfâșietoare despre Miep Gies (interpretată minunat de Bel Powley), o tânără femeie obișnuită care a găsit rezervoare extraordinare de curaj pentru a o proteja pe Anne Frank și familia ei de naziști. Cu o distribuție puternică, care l-a inclus pe Liev Schreiber în rolul lui Otto Frank, serialul a reușit să ia o poveste pe care credeai că o cunoști și să o facă să pară proaspătă și urgentă.

'Ahsoka'(Disney+): Deși serialul a avut un început lent și a suferit din cauza unei scrieri greoaie la început, versiunea live-action a personajului de animație interpretat de Rosario Dawson nu numai că s-a legat de istoria "Războiului Stelelor", dar a părut să arate calea spre cvadranturi ale galaxiei pe care franciza poate și ar trebui să le exploreze în anii următori. Pentru cei care ar dori să vadă "Războiul stelelor" revenind pe marele ecran, "Ahsoka" a servit ca ceea ce ar putea deveni o punte semnificativă - o nouă speranță, dacă vreți.

'Beef'(Netflix): Ceea ce începe ca un incident provocat de un scandal rutier devine unul dintre cele mai întortocheate spectacole ale anului, cu interpretări extraordinare ale lui Steven Yeun și Ali Wong în rolul a doi oameni ale căror excese și furie îi atrag pe ei și pe cei din jur tot mai adânc în abis.

'Daisy Jones and the Six' (Prime Video de la Amazon): Având o datorie evidentă față de Fleetwood Mac, acest serial Amazon despre o trupă din anii '70 care a înflorit și apoi s-a destrămat a surprins starea de spirit și muzica din acea perioadă, cu Riley Keough și Sam Claflin în rolul soliștilor care sunt în același timp în dezacord și atrași unul de celălalt.

'Gen V'(Prime Video de la Amazon): Acest serial despre supereroi de vârstă universitară care aspiră să se alăture celor Șapte a depășit scepticismul cu privire la un alt spinoff al universului "The Boys", inspirându-se abil din serialul emblematic și, în același timp, născocindu-și propriul mister și suficiente momente scârboase pentru a se ridica (sau coborî) la nivelul predecesorului său.

'Hijack'(Apple TV+): Un thriller sobru și tensionat, asemănător cu "24", ancorat de Idris Elba în rolul omului potrivit în locul nepotrivit, sau invers, ca negociator într-un zbor deturnat între Dubai și Londra.

'The Last of Us'(HBO): Noul serial al anului în ceea ce privește atracția comercială și buzz-ul cu o milă de țară, acest serial HBO a depășit blestemul obișnuit al adaptărilor de jocuri video - și provocarea de a face încă un thriller apocaliptic - cu Pedro Pascal, Bella Ramsey și stelele invitate asortate, cu toții strălucind în această poveste a potențialului salvator al unei lumi sinistrate și a protectorului ei aspru.

'Shrinking'(Apple TV+): O distribuție solidă a ridicat acest serial Apple despre un psiholog îndurerat (Jason Segel) și cei din jurul său, Harrison Ford reușind să își arate talentul de comediant într-un spectacol care a fost, în primul rând, cu adevărat amuzant.

Mențiune onorabilă:Documentare de baschet: Nu se știe din ce motiv, 2023 a produs o serie de documentare deosebite dedicate legendelor din NBA, care au funcționat individual, dar care, atunci când au fost vizionate împreună, s-au completat frumos între ele.

"Stephen Curry Underrated" (Apple) a prezentat un jucător actual, unul care a schimbat fundamental jocul cu aruncările sale de la distanță, în timp ce celelalte trei au fost dedicate oamenilor mari care au dominat cândva baschetul: "Bill Russell: Legenda" (Netflix), "Goliat" (Showtime), o docuserie în trei părți dedicată lui Wilt Chamberlain, care s-a luptat cu Russell și a avut o relație complicată cu acesta; și "Cel mai norocos tip din lume", o scufundare în patru părți realizată de ESPN în viața lui Bill Walton, care și-a scurtat cariera din cauza accidentărilor, și-a depășit bâlbâiala și a devenit analistul de baschet care, îl iubește sau îl urăște, pare să vorbească despre orice în afară de meciul pe care îl prezintă.

Chamberlain a spus în mod faimos: "Nimeni nu-l susține pe Goliat" (de aici și titlul), dar pentru fanii sportului este ușor să susțină mai multe producții ca acestea.

