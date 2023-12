Ce trebuie să faceți dacă zborul dumneavoastră este anulat sau întârziat

Nu e de mirare că călătorii sunt precaut să ajungă la destinație la timp - sau chiar deloc. (Și chiar dacă reușesc să ajungă la destinație, s-ar putea ca bagajele lor pierdute să nu ajungă).

Și, având în vedere că se așteaptă ca aproximativ 2,8 milioane de persoane să zboare pe zi în timpul vacanței lungi de Crăciun, este normal să fim îngrijorați.

Iată câteva sfaturi generale pentru a naviga într-un sistem foarte complicat și frustrant atunci când zborurile sunt întârziate sau anulate.

Verificați previziunile meteo

Cu câteva zile înainte de ciclonul-bombă din 2022 decembrie, acum celebru, multe companii aeriene americane au oferit pasagerilor lor posibilitatea de a-și schimba zborurile fără nicio taxă.

Când știți că se anunță un eveniment meteo major, săriți rapid pe aceste oferte de renunțare,a declarat Scott Keyes, fondatorul Going.com. Păsările timpurii au cele mai bune alegeri de viermi rămași (adică locuri și zboruri).

Evitați să rămâneți blocați la aeroport

Oricât de rău ar fi să afli că zborul tău a fost întârziat pentru o perioadă lungă de timp sau, mai rău, anulat, este mai bine să afli din confortul casei sau dintr-o cameră de hotel și să faci noi aranjamente de acolo.

"Verificați statutul zborului înainte de a merge la aeroport. Cele mai multe dintre aceste notificări nu se întâmplă în ultimul moment", a spus Keyes. "Economisiți-vă drumul până la aeroport".

Keyes a declarat pentru CNN Travel într-un interviu că ar trebui să vă înscrieți la alertele text gratuite ale companiilor aeriene privind statutul zborurilor atunci când vă cumpărați biletul. De asemenea, ar trebui să descărcați aplicația transportatorului dumneavoastră.

De asemenea, puteți pune numărul companiei aeriene și al zborului direct într-o bară de căutare pe Google pentru a afla statutul în acest fel. Acest lucru este util și pentru prietenii sau familia care sunt în așteptare pentru a veni să vă ia.

Keyes a sugerat, de asemenea, să verificați site-ul FlightAware pentru a urmări tendințele zborurilor mai mari din întreaga țară.

Dacă sunteți deja la aeroport

Uneori, întârzierile și anulările apar după ce ați ajuns la aeroport. Odată ce veștile proaste au fost date, ce ar trebui să faceți?

Keyes a spus să vă îndreptați cât mai repede posibil către biroul agenților companiei aeriene - și să vă pregătiți să faceți mai multe lucruri în același timp în timp ce stați la coadă.

Rapid este un cuvânt cheie aici. "Va fi o diferență cine ajunge primul. Este primul venit, primul servit. Poziționarea în apropierea biroului poate da roade", a spus Keyes.

Apoi, este posibil să doriți să vă sunați operatorul de telefonie în timp ce așteptați. În funcție de locul pe care îl ocupați la coadă, ar putea fi mai rapid să ajungeți la un call center. "Orice se întâmplă mai întâi, e minunat", a spus el.

Apelurile către numerele naționale din SUA ar putea avea așteptări foarte lungi. Keyes a sugerat să încercați în schimb un call center internațional pentru operatorul dumneavoastră.

"Majoritatea călătorilor cu sediul în SUA nu se gândesc să apeleze linia de asistență canadiană pentru Delta. S-ar putea să ajungeți la un agent mult mai repede. Toți se pot ocupa la fel de bine de rezervări."

De asemenea, puteți folosi un chioșc de autoservire, spune American Airlines. "Scanați cartea de îmbarcare sau introduceți datele de localizare a înregistrării pentru a vedea detaliile actualizate ale călătoriei dumneavoastră. De acolo puteți, de asemenea, să vă schimbați zborul și să vă imprimați noile cărți de îmbarcare."

Site-ul de sfaturi de călătorie Travel Lens sugerează să folosiți social media în avantajul dumneavoastră.

"Nu toate echipele de servicii pentru clienți sunt atât de utile pe cât ar trebui să fie și nu este întotdeauna ușor să iei legătura cu ele prin intermediul unui apel telefonic", a declarat acesta pentru CNN Travel într-un e-mail.

"Companiile aeriene își apreciază reputația în social media, iar platformele precum Twitter sunt o modalitate excelentă de a intra în contact cu un angajat. Dacă folosiți Twitter pentru a lua legătura, atunci este important să rămâneți politicos și calm, deoarece acest lucru va lucra în favoarea dumneavoastră."

Atitudinea și cercetarea contează

Fie că aveți de-a face cu un agent în persoană sau la telefon, modul în care abordați lucrurile poate face o mare diferență. Asta începe cu atitudinea.

"Mierea atrage mai multe muște decât oțetul", a spus Keyes. "Priviți acest lucru din perspectiva agenților aerieni. Ei au de-a face cu clienți furioși chiar de când a început pandemia. Agentul este cel care are cea mai mare capacitate de a vă ajuta.

"Cerând frumos și cu simpatie este mult mai probabil să obțineți ceea ce doriți decât să fiți un nesimțit în această privință."

El a mai avut un sfat atunci când vă vine rândul să vorbiți cu un agent pentru a face noi aranjamente: "Veniți pregătit să oferiți deja propriile opțiuni. Să vă faceți propriile cercetări este absolut util."

Agentul dumneavoastră poate accelera lucrurile dacă ați căutat deja noi rute și posibile sugestii în timp ce așteptați. Fiți gata să explicați ce doriți.

Dacă ați rezervat prin Expedia sau un alt site terț, va trebui să vă descurcați prin intermediul lor în cazul unei anulări.

Dacă prețul este același, Keyes a sugerat să rezervați direct cu compania aeriană. În cazul în care ceva nu merge bine, "este mult mai complicat cu mai multe seturi de politici" atunci când ați rezervat prin intermediul unei terțe părți.

US PIRG, un grup de apărare a consumatorilor, sugerează să evitați, dacă este posibil, escalele atunci când faceți rezervări. Cu cât vă opriți de mai multe ori, cu atât cresc șansele ca ceva să meargă prost.

Grupul susține, de asemenea, sfatul lui Keyes de a fi drăguț și politicos cu agenții, dar spune, de asemenea, că consumatorii ar trebui să fie perseverenți în încercarea de a rezolva situația în mod satisfăcător.

Ajutor de la alte companii aeriene

"Șansele de a obține o rambursare sunt mari atunci când vine vorba de zboruri anulate din alte motive decât cele meteorologice. Cu toate acestea, companiile aeriene vor încerca, de obicei, să redirecționeze pasagerii către alte companii aeriene mai întâi. În acest caz, vă recomandăm să sunați direct la linia de asistență pentru clienți a companiei aeriene pentru a vă explora toate opțiunile, în loc să așteptați la cozi lungi pentru ca agenții de la poartă să vă ajute", a declarat Jeff Klee, directorul executiv al CheapAir.com, într-un e-mail.

Cooperarea dintre companiile aeriene ar putea lucra în favoarea ta.

"Atunci când zborurile sunt anulate, multe companii aeriene au opțiunea de a vă pune pe un zbor al unui alt transportator, deoarece au acorduri interline", a declarat Lousson Smith, specialist în operațiuni de produs la Going.com, pentru CNN Travel.

"Acest lucru înseamnă că, de exemplu, dacă Delta are întreruperi de serviciu, dar American are un zbor spre destinația ta, este posibil să te poți urca în acel zbor."

"Dacă alegeți să nu fiți cazat pe un zbor ulterior și vă rezervați un nou bilet din propriul buzunar, aveți dreptul la o rambursare în numerar, deși este posibil ca acest lucru să nu vă ajute să ajungeți acolo unde aveți nevoie", a mai spus Smith. "După cum știm cu toții, zborurile de ultim moment sunt foarte scumpe".

Prins în capcană pentru o noapte

Ce te faci dacă se pare că nu vei putea zbura până a doua zi și nu ești în orașul tău de origine?

"Cereți companiei aeriene să vă cazeze la un hotel sau să vă dea un voucher pentru hotel. S-ar putea să o facă, s-ar putea să nu o facă. Nu este obligatoriu prin lege", a spus Keyes.

Este mai puțin probabil să facă acest lucru dacă este vorba despre vreme, a spus el, decât dacă problema este o problemă mecanică a avionului sau probleme de personal.

Multe companii aeriene s-au angajat să ofere bonuri de masă și de hotel în anumite cazuri. Departamentul de Transport al SUA are un tablou de bord care urmărește aceste angajamente.

Ceea ce ați putea primi depinde de compania aeriană în sine și de circumstanțele specifice privind motivul pentru care un zbor a fost anulat.

Cunoașteți politicile. De exemplu, Delta Air Lines spune că va oferi un voucher de hotel în anumite circumstanțe, atunci când întârzierea este între orele 22:00 și 6:00.

Orice ați face, cel puțin întrebați, a spus Keyes. Un voucher pentru hoteluri și chiar pentru transport terestru și mese nu este probabil să fie oferit pur și simplu.

De asemenea, cardul de credit ar putea fi prietenul tău în această situație.

"Vestea bună este că multe carduri de credit oferă protecții de călătorie, cum ar fi rambursarea în cazul în care o anulare a zborului vă obligă să luați un hotel, mese, etc.". a spus Smith. "Aceste protecții de călătorie sunt de obicei incluse automat atâta timp cât ați folosit cardul pentru a plăti zborul. Căutați pe Google cardul dvs. de credit plus protecții de călătorie pentru a vedea ce oferte specifice are cardul dvs.".

Dacă zborul dvs. este întârziat în loc de a fi anulat în mod direct, este posibil să doriți să evaluați dacă să așteptați la aeroport. În funcție de circumstanțele dvs. personale, să vă adăpostiți acolo timp de cinci sau șase ore ar putea fi mai ușor decât să mergeți și să plecați de la un hotel. De asemenea, a spus Keyes, verificați dacă există un hotel în incinta aeroportului.

The Points Guy sfătuiește să încercați să intrați într-un salon de aeroport dacă puteți, unde vă puteți reîncărca telefonul și vă puteți odihni mai ușor.

Rămâneți în siguranță. În cazul în care vremea extremă cauzează întreruperi ale călătoriei aeriene, încercarea de a face călătoria pe drum ar putea fi periculoasă. Oricât de frustrant ar fi să rămâneți pe loc, este întotdeauna mai bine să ajungeți târziu decât să nu ajungeți deloc.

Asigurarea de călătorie și chitanțele

Luați în considerare cumpărarea unei asigurări de călătorie, sfătuiește Airport Parking Reservations într-un e-mail către CNN Travel.

Acesta a declarat că "majoritatea polițelor de asigurare de călătorie oferă o acoperire suplimentară pentru incertitudinea de călătorie. De obicei, [acoperirea] suplimentară devine aplicabilă în cazul în care zborul dvs. este amânat cu mai mult de 12 ore din cauza unei greve, a vremii nefavorabile sau a unei defecțiuni mecanice".

Site-ul recomandă, de asemenea, să păstrați toate chitanțele pentru cumpărăturile din aeroport. Puteți încerca să recuperați ulterior banii de la compania aeriană.

Dar limitați-vă la elementele de bază. "Companiile aeriene plătesc însă doar pentru cheltuieli "rezonabile", așa că este puțin probabil să primiți bani înapoi pentru achiziții precum alcool, mese scumpe sau hoteluri extravagante. "

Drepturi de rambursare pentru zborul dumneavoastră

Departamentul de Transport al SUA spune că aveți dreptul la o rambursare a costului biletului din cauza unei anulări sau a unei "întârzieri semnificative" și alegeți să nu călătoriți.

Aceasta este politica indiferent de motivul pentru care compania aeriană anulează sau întârzie zborul. Cu toate acestea, ceea ce constituie o "întârziere semnificativă" rămâne deschis la interpretare.

Potrivit site-ului web al Departamentului de Transport, "nu a definit în mod specific ce constituie o "întârziere semnificativă". Dacă aveți dreptul la o rambursare depinde de mai mulți factori - inclusiv de durata întârzierii, de durata zborului și de circumstanțele dumneavoastră particulare. DOT stabilește dacă aveți dreptul la o rambursare în urma unei întârzieri semnificative, de la caz la caz".

Tomasz Pawliszyn, CEO al AirHelp, a declarat într-un e-mail pentru CNN Travel că pasagerii ar trebui să încerce să evite voucherele.

"În cazul în care călătorilor li se refuză îmbarcarea, aceștia nu ar trebui să își ofere locul în schimbul unor avantaje sau a unui voucher. Dacă o fac, ar putea renunța la dreptul lor la orice compensație suplimentară", a spus Pawliszyn. "Desigur, dacă compania aeriană face o ofertă suficient de convingătoare, ei ar putea prefera să o accepte."

Acest articol a fost publicat pentru prima dată în februarie 2022 și este actualizat periodic. Gregory Wallace și Pete Muntean de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Sursa: edition.cnn.com