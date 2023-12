Camila Cabello se destăinuie pe Instagram despre luptele cu imaginea corporală

Interpreta cubanezo-americană, care a jucat recent într-o interpretare a piesei "Cenușăreasa", a detaliat presiunile care apar atunci când se află sub lumina reflectoarelor.

"Am purtat bikini prea mici și nu am acordat nicio atenție felului în care arătam, apoi am văzut poze online și comentarii și am fost atât de supărată", a scris ea într-o scrisoare pe Instagram sâmbătă. Ea a explicat că faptul că a fost fotografiată în mod constant de paparazzi - și că trupul ei a fost analizat cu atenție - a făcut-o să se simtă "super vulnerabilă și nepregătită".

Scrisoarea emoționantă a fost declanșată de o zi petrecută la un club de pe plajă din Miami, a spus Cabello, când a simțit presiunea de a arăta cât mai bine, știind că paparazzi o fotografiau. "Am încercat să mă prefac că nu sunt acolo, dar nu am putut", a spus ea.

"Știam că arăt 'bine' în poze și am crezut că mă voi simți împlinită și totuși nu m-am simțit niciodată mai rău pe plajă", a scris ea.

"Am simțit goliciunea și tristețea gândurilor culturii noastre care au devenit gândurile mele", a spus Cabello. Ea a criticat, de asemenea, o "cultură care s-a obișnuit atât de mult cu o imagine a ceea ce arată corpul unei femei "sănătoase" care este complet nereal pentru multe femei".

Biletul a primit aproape 900.000 de aprecieri până duminică dimineață.

Nominalizata de trei ori la premiile Grammy nu este străină de folosirea rețelelor sociale pentru a se face vulnerabilă. Anul trecut, ea a postat un TikTok în care a încurajat femeile să își îmbrățișeze corpurile naturale.

"Să fii în război cu corpul tău este atât de ultimul sezon", a spus ea în videoclipul care a primit peste 5 milioane de aprecieri. "Suntem femei reale, cu curbe, și celulită, și vergeturi, și grăsime".

Dar, după cum a explicat pe Instagramul ei, luptele ei cu imaginea corporală au continuat. "Mesajele pe care le primesc din lumea noastră se aud tare în capul meu".

"În mod ironic, toată terapia, toată munca interioară este pentru a încerca să mă întorc să mă simt ca mine, cea de acum 7 ani, pe plajă", a scris Cabello la finalul notei de pe Instagram. "O plâng astăzi. Fericită, prostuță, respirând, pretinzând că sunt o sirenă, LIBERĂ."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com