Cameron Diaz spune că zvonurile despre Jamie Foxx pe platoul de filmare al noului lor film sunt "nebunești

"Urăsc cu adevărat toate lucrurile care se spuneau despre platoul nostru", a spus Diaz în episodul de marți al podcastului "Lipstick on the Rim", adăugând mai târziu că a făcut-o să vrea "să țipe din toți plămânii, de genul: "Despre ce vorbești?"".

Descriindu-l pe Foxx ca fiind "majoreta pentru întreaga echipă", Diaz a spus că platoul de filmare pentru filmul Netflix a fost grozav și că acesta a fost un "profesionist la toate nivelurile".

"Sughițurile care au apărut pe parcursul producției sunt genul de lucruri firești care se întâmplă", a spus ea.

Ea a vorbit direct despre "tot ceea ce s-a spus despre platoul nostru de filmare până când" Foxx a fost spitalizat în aprilie - un subiect pe care a avut grijă să nu-l detalieze decât să spună că laureatul cu Oscar se simte bine acum.

Abordând "lucrurile nebunești" pe care le-a auzit despre platou, cum ar fi faptul că Foxx "făcea ca totul să fie mizerabil și că nu voi mai face niciodată un alt film din cauza lui", Diaz a spus că "m-a înfuriat foarte tare".

Ea a mai precizat că, atunci când a încercat să-l convingă pe Foxx să "spună ceva despre asta", acesta s-a purtat "atât de elegant" și i-a spus să "îi lase să o spună - noi știm adevărul".

Diaz și Foxx au jucat anterior în "Annie" din 2014, ultimul film al acesteia înainte de retragere, precum și în "Any Given Sunday" din 1999, iar marți a declarat că "singurul motiv" pentru care s-a întors pentru "Back in Action" a fost că va lucra cu Foxx.

Vedeta din "There's Something About Mary" a mai spus că revenirea la actorie după 10 ani "a fost ca mersul pe bicicletă".

"Back in Action" este o comedie de acțiune care îi are în rolurile principale pe Diaz, Foxx, Kyle Chandler și Glenn Close și este așteptat să fie disponibil pentru streaming pe Netflix în 2024.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com