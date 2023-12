Billie Eilish spune că piesa "What Was I Made For?" de la "Barbie" este mai personală decât a crezut că va fi

"Jur pe Dumnezeu, nu m-am gândit nici măcar o dată la mine", a spus Eilish despre compunerea piesei nominalizate la Globul de Aur într-un nou clip al mesei rotunde a compozitorilor de la The Hollywood Reporter, postat duminică. "Mă gândeam la un personaj, iar fratele meu se gândea la un personaj."

Eilish a scris cea mai mare parte a cântecului, o piesă obsedantă care vorbește despre găsirea unui sens și a unui scop, împreună cu colaboratorul și fratele ei, Finneas, într-o singură noapte, a spus ea.

Abia când a cântat melodia pentru un prieten și-a dat seama că a scris fără să vrea ceva apropiat de inima ei.

"Stăteam în mașină și mi-am zis: "Oh, Doamne... b-asta cântă despre mine"", a spus ea, râzând.

Mai devreme, în timpul discuției, Eilish a spus că i se pare "foarte dificil" să compună cântece și că "sinceritatea în compoziția de cântece mi se pare foarte grea și nu este la îndemâna mea". Ea aștepta cu nerăbdare să scrie un cântec care să nu fie despre propria viață pentru filmul Warner Bros. care a câștigat 1,5 miliarde de dolari în box office la nivel mondial. (Studioul, ca și CNN, este o unitate a Warner Bros. Discovery).

Descriind momentul în care și-a dat seama că melodia avea o semnificație personală ca fiind "înfricoșător", cântăreața din "Bad Guy" a spus că "s-a simțit ca și cum te-ai trezi și cineva ți-ar fi făcut o fotografie în timp ce dormeai".

Eilish și Finneas au lansat piesa "What Was I Made For?" în iulie, înainte de debutul în cinematografe al filmului "Barbie".

Piesa este nominalizată la Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original alături de "I'm Just Ken", de Ryan Gosling și Mark Ronson, "Road to Freedom", de Lenny Kravitz, "Dance the Night", de Dua Lipa, "Peaches", de Jack Black, și "Addicted to Romance", de Bruce Springsteen.

Sursa: edition.cnn.com