'Berlin' învie morții cu starul din 'Money Heist', Pedro Alonso, care vrea să dea lovitura

"Când citeam scenariul, mă întrebam: ce vor crede oamenii despre tipul ăsta? Este un terorist emoțional", a declarat Alonso în cadrul unei videoconferințe, fără a-și putea ascunde un râs.

Telespectatorii serialului de succes "Money Heist" vor fi încântați să-l revadă pe Alonso interpretându-l din nou pe hoțul lipsit de griji, sofisticat și ușor psihotic în mult așteptatul prequel Netflix "Berlin", care va debuta pe 29 decembrie.

În ciuda faptului că a cedat în fața unei boli terminale în sezonul doi din "Money Heist", Berlin a rămas o prezență proeminentă de-a lungul celor trei sezoane ale dramei criminale, apărând în flashback-uri, și a fost un favorit al fanilor până la final. Acum s-a întors, mai tânăr și cu câteva diferențe esențiale.

"Onorăm ceea ce ne-a oferit "Money Heist" și apoi îi dăm drumul", a spus Alonso. "Noul ton este mai comic, mai romantic; există ceva mai ușor în ADN-ul său."

În timp ce ADN-ul său nu se îndepărtează prea mult de ceea ce a făcut din Berlin un favorit al fanilor - înclinându-se mai mult spre "Sleeping with the Enemy" decât spre "Sleepless in Seattle" - Alonso spune că dragostea este o temă uriașă în spinoff. "Dragostea este totul. Dar imaginați-vă Berlin într-o comedie romantică", a glumit el.

Având loc cu mult timp înainte de primul sezon din "Money Heist", noul serial îl va arăta pe Berlin la apogeul carierei sale de hoț, orchestrând un nou jaf și cu o poveste de dragoste semnificativă la baza tuturor.

Berlin este recunoscut ca fiind geniul hoților și strategul din spatele unor jafuri complexe, dar când vine vorba de chestiuni de suflet, el nu a reușit în mod istoric. După cum se dezvăluie în "Jaful banilor", el a fost căsătorit de cel puțin trei ori.

"Berlin este un tip care, la început, m-a surprins cu adevărat. Mi se spunea: "Personajul este rece, nu-i așa? Iar eu mă gândeam, rece? Apoi, mi-am dat seama că este un vulcan, și nimic nu este mai vulcanic decât dragostea romantică", a spus Alonso.

Cu acțiunea plasată în orașul iubirii, telespectatorii vor asista la încercarea lui Berlin (pe numele real Andrés de Fonollosa) de a pune la cale un jaf extraordinar în Paris. Cel mai recent trailer al serialului confirmă că o nouă bandă de hoți i se va alătura. Planul lor? Să fure 44 de milioane de euro (48 de milioane de dolari) într-o singură după-amiază.

Natura vulcanică și moral reprobabilă a Berlinului este cea care îl face pe Alonso să revină. "De fiecare dată când a trebuit să întruchipez acest rol, mă simt cu adevărat ca și cum aș fi într-un alt film. Este un rol care are multă substanță și bogăție", și-a amintit Alonso.

Găsirea unui nou public

Puține seriale spaniole au cucerit publicul global atât de profund ca "Jaful banilor". Creat de Álex Pina și produs de Vancouver Media, serialul a debutat în 2017 și de atunci a evoluat într-un fenomen global, devenind vârful de lance al unui nou val de producții spaniole cu acoperire internațională. Până la finalul difuzării sale, a devenit unul dintre cele mai de succes titluri de limbă non-engleză ale Netflix din toate timpurile.

"Fenomenul 'La Casa de Papel' ('Jaful banilor') a adus multe lucruri bune", a insistat Alonso. "Tot ceea ce s-a întâmplat cu Vancouver și Netflix de-a lungul anilor mi-a dat încrederea de a ști că mă aflu într-un loc în care se are grijă de mine și în care materialul evoluează în mod constant."

Colaborarea dintre Vancouver Media și Netflix a marcat un moment crucial care a remodelat traiectoria filmului "Money Heist ." Netflix a cumpărat drepturile de streaming ale serialului, care fusese difuzat pentru prima dată la televiziunea spaniolă, și a tăiat cele 15 episoade originale ale seriei limitate în 22 de episoade, înainte de a comanda mai multe sezoane. Potrivit lui Alonso, această mișcare a influențat succesul serialului și a transformat industria spaniolă de producție media, ceea ce a dus la producerea mai multor emisiuni spaniole.

"Piața globală a creat un nou scenariu, iar acum producem seriale care sunt, cel puțin din punct de vedere tehnic, competitive pe orice tip de piață. A fost un salt uriaș", a spus el. "În ultimii opt, nouă, zece ani, a avut loc o revoluție absolută în ceea ce privește poveștile spaniole."

Alți giganți de streaming au făcut, de asemenea, investiții semnificative în conținutul în limba spaniolă, iar acum culeg roadele. Febra conținutului în limba spaniolă s-a răspândit peste tot, ajungând chiar și la Robert De Niro, care și-a făcut apariția în popularul serial în limba spaniolă de la Hulu, "Nada".

Filmul Amazon Prime Video, "Argentina, 1985", a primit o nominalizare la Oscar și a câștigat premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină la ediția din acest an a Globurilor de Aur. Acum, Prime Video creează o serie complet nouă de filme și emisiuni TV în limba spaniolă, inclusiv serialul thriller "Los Farad", în care joacă colegul Miguel Herrán, care a participat la "Money Heist".

Această mișcare transformatoare către conținutul în limba spaniolă a fost subliniată și mai mult de recenta investiție a Netflix în Spania, exemplificată prin extinderea centrului său de producție spaniol din Tres Cantos, la nord de Madrid.

Anul trecut, gigantul de streaming și-a dublat serialele originale de televiziune spaniole și a extins Tres Cantos, transformând-o în prima unitate de producție a Netflix din Europa care găzduiește 10 etape și o unitate de post-producție.

Aici se filmează o mare parte din conținutul în limba spaniolă al platformei, de la melodrame precum "Valeria" la thrillerul "The Society of the Snow" ("La Sociedad de la Nieve"), nominalizarea Spaniei pentru cel mai bun film internațional de anul acesta la Premiile Oscar.

"Am făcut primele două sezoane din "Money Heist". Criticile au fost foarte pozitive, dar personajul meu a murit. Șapte ani mai târziu, iată-mă aici, alături de voi. Aceasta este puterea Netflix. Este capabilă să readucă la viață oameni morți", a spus Alonso, râzând.

Într-o notă mai serioasă, Alonso susține că apariția streaming-ului, așa cum demonstrează succesul recent al titlurilor spaniole, este pregătită pentru o creștere și un succes continuu.

"Nimeni nu poate prezice ce se va întâmpla anul viitor", a avertizat el, "dar cred că producția spaniolă se plasează, pe bună dreptate, pe harta globală, iar acest lucru este foarte interesant."

"Berlin" va avea premiera pe Netflix pe 29 decembrie.

Sursa: edition.cnn.com