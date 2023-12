Barack Obama împărtășește muzica sa preferată din 2023, iar acesta este un mix eclectic

Fostul președinte a împărtășit vineri lista sa de melodii preferate ale anului pe Instagramul său oficial, iar aceasta a fost destul de eclectică.

Au fost incluse "On My Mama" de Victoria Monét, "Crazy Love" de Rita Wilson și Keith Urban, "Water" de Tyla și "La Bebé (Remix)" de Yng Lvcas & Peso Pluma.

De asemenea, au mai fost prezentate "Cobra" de Megan Thee Stallion, "The Returner" de Allison Russell și "I Remember Everything" de Zach Bryan, cu Kacey Musgraves și nu numai.

În mod ironic (sau nu), Obama a inclus și piesa "America Has A Problem" a lui Beyoncé, care îl include pe rapperul Kendrick Lamar.

Câștigătorul premiului Oscar Jon Batiste a intrat și el pe listă, cu melodia "It Never Went Away".

În semn de atenție la eventualele omisiuni evidente, în legenda listei, Obama a scris: "Anunțați-mă dacă există artiști sau cântece pe care ar trebui să le verific".

A devenit o tradiție anuală ca Obama să împărtășească cărțile, filmele și muzica sa preferată a anului. El face, de asemenea, selecții sezoniere, cum ar fi listele sale de redare de vară.

Sursa: edition.cnn.com