"Băieții din barcă" se blochează în partea puțin adâncă a piscinei filmelor sportive

Reprezentând o plecare modestă pentru George Clooney, care și-a pus pălăria de regizor, "Băieții din barcă" se străduiește din răsputeri să construiască emoție, suspans și momente de senzație în jurul distribuției sale, condusă de Callum Turner (din filmele "Fantastic Beasts" și din viitorul "Masters of the Air" de pe Apple TV+ ) în rolul lui Joe Rantz, puștiul cu bani puțini care are motive financiare pragmatice pentru a se înscrie în echipa de canotaj, și de Joel Edgerton în rolul antrenorului dur.

Cu toate astea, filmul nu poate scăpa cu adevărat de tracul ca un vârtej al familiarității sale serioase, vâslind pe o bandă de mijloc care nu rivalizează cu cei mai emoționanți practicanți ai acestui gen bine uzitat.

Într-adevăr, după ce stabilește situația lui Joe, care amenință să îl forțeze să renunțe la școală, Clooney (care lucrează după un scenariu de Mark L. Smith, cu care a colaborat la "The Midnight Sky") se bazează pe obișnuitele montaje de antrenament, în timp ce Joe și coechipierii săi încearcă să învețe să lucreze la unison fără cusur, în timp ce Edgerton se uită la un cronometru cu fruntea încruntată.

Pentru cei care nu sunt bine versați în mecanica echipajului, succesul vine din faptul că toată lumea trage împreună, deși există impedimente care merg dincolo de simpla realizare a celui mai rapid timp, inclusiv școlile snoabe din Ivy League care nu-și pot imagina acest interlop parvenit din nord-vestul țării intrând pe terenul lor de joacă privilegiat.

Joe își găsește timp, de asemenea, atunci când nu este pe apă, să o curteze pe Joyce (Hadley Robinson din "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" și din recent lansatul "Anyone But You"), declanșând o relație care nu are timp pentru prea multă profunzime, astfel că, în momentele cheie, ea se rezumă să asculte la radio, cu o expresie îngrijorată, apelurile de la cursele lui.

Clooney a dat dovadă de o pasiune pentru piesele de epocă încă de la "Good Night, and Good Luck" și "Leatherheads", cel din urmă filmul său din 2008 despre o echipă profesionistă de fotbal din anii 1920. Cu toate acestea, este sincer greu de identificat ce l-a atras la acest material sau de ce o astfel de ofertă banală și fără complicații ar fi fost aruncată în marea agitată a sezonului de premii.

Este adevărat că "Băieții din barcă" va putea fi probabil consumat acasă relativ curând, dar chiar și atunci, având în vedere calitățile sale retroactive, filmul se simte cel mult ca o insulă - o modalitate discretă de a omorî timpul în timp ce vâslește, vâslește, vâslește ușor în curent.

"Băieții din barcă" are premiera pe 25 decembrie în cinematografele din SUA. Este clasificat PG-13.

Sursa: edition.cnn.com