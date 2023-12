'Aquaman și Regatul Pierdut' se scufundă sub greutatea unei continuări pline de apă

Într-adevăr, în ceea ce privește continuările dezamăgitoare ale DC, "Aquaman" îi dă o șansă lui "Wonder Woman 84", deși, în timp ce răufăcătorii au târât acel film din 2020 în propriile sale adâncuri, absența unui dușman de apă dulce creează probleme diferite, lipsind elementele noi care să distingă acest film de predecesorul său superior.

Având doi răufăcători în primul film, a rămas unul, Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), cu dorința de răzbunare, să preia greul, după ce a descoperit un trident întunecat care aduce cu sine puteri incredibile și creează o amenințare de mediu pentru lume.

În ceea ce-l privește pe Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa), acesta se confruntă, în esență, cu mahmureala de a fi devenit rege al Atlantidei, luptându-se cu cerințele familiei și cu birocrația care nu se potrivește deloc cu originile sale de luptător cu temperament scurt.

Pericolul alimentat de Black Manta, între timp, îl obligă să facă un pas îndrăzneț: să apeleze la fratele său vitreg, Orm (Patrick Wilson), care a fost întemnițat, pentru a-l găsi și a-l învinge. Dacă asta amintește de o altă rivalitate între frați, hei, nu e ca și cum Marvel a inventat familiile mitologice încurcate.

Interacțiunea dintre eroul isteț-alecky al lui Momoa și dușmanul său serios și ostil de odinioară stabilește, în teorie, un mecanism care să destindă filmul, dar relația lor în stil "48 HRs." nu adună suficiente scântei pentru a ancora acest exercițiu implacabil din punct de vedere vizual.

Regizorul James Wan umple din nou ecranul cu spectacol, unele dintre ele neuniform redate, deși nici măcar efectele digitale impresionante nu au putut compensa platitudinea frecventă a dialogului și a situațiilor. (Deși David Leslie Johnson-McGoldrick, un veteran al filmului "Aquaman" și al uneia dintre secvențele "The Conjuring" ale lui Wan, primește singurul credit pentru scenariu, el împarte creditul pentru poveste cu Momoa, Wan și Thomas Pa'a Sibbett, ceea ce ar putea fi aici un caz în care prea mulți bucătari strică tocănița de pește).

De asemenea, concentrarea fraternă a filmului nu lasă prea multe de făcut pentru Nicole Kidman, în rolul mamei atlanteanului Aquaman, și Amber Heard, în rolul soției sale Mera, deși speculațiile potrivit cărora aceasta din urmă ar avea un rol semnificativ redus, bazate pe teasere anticipate, par să fi fost exagerate.

Concluzia este că, în timp ce primul "Aquaman" a oferit multă distracție, mare parte din aceasta bazându-se pe umerii musculoși ai lui Momoa, acesta nu o face în mod la fel de consistent. Abdul-Mateen este pus în situația de a avea un răufăcător de o singură notă, iar ideea legăturii ranchiunoase dintre Arthur și Orm trece prin prea multe momente nepotrivite pentru a ajunge la cele câteva momente bune.

După cum s-a menționat, acesta a fost deja un an greu atât pentru Marvel, cât și pentru DC, așa că așteptările comerciale pentru "Aquaman" ar fi trebuit să fie temperate în consecință. Dar chiar și dacă se ține cont de această atracție de maree, filmul și administratorii săi și-au făcut puține favoruri revenind atât de târziu în joc cu ceva atât de neinspirat.

Da, știm cu toții că Aquaman poate vorbi cu peștii, un talent despre care glumește la început. Dar, pentru a împrumuta o frază asociată cu "The Godfather", o continuare vizibil îmbibată cu apă poate constitui un argument pentru a lăsa franciza să doarmă cu peștii pentru o vreme, de asemenea.

"Aquaman and the Lost Kingdom" are premiera pe 22 decembrie în cinematografele din SUA. Este clasificat PG-13. Filmul este lansat de Warner Bros. ca și CNN și DC, o unitate a Warner Bros. Discovery.

Sursa: edition.cnn.com