Am folosit analiza ADN pentru a-mi găsi familia naturală și m-a trimis pe 3 continente.

În 1961, am fost adoptată la naștere în California. De-a lungul anilor, mi-am căutat familia biologică, dar întotdeauna am fost împiedicată de dosare sigilate și de funcționari cu gura închisă. În ultimul deceniu, însă, testele ADN efectuate la domiciliu și accesul ușor online la dosarele oficiale au schimbat situația.

Am scuipat în tuburi de plastic (câte unul pentru fiecare dintre cei doi mari jucători din această industrie din Statele Unite: 23andMe și Ancestry.com), le-am aruncat în poștă și am așteptat, cu nerăbdare, rezultatele. Când a sosit e-mailul, la începutul anului 2022, am fost uimit.

După o viață întreagă în care am crezut că sunt un american alb de bază, am aflat că era adevărat doar pe jumătate. Mama mea naturală s-a născut în Iowa. Dar s-a dovedit că tatăl meu era nord-african.

Am contactat corespondențe ADN anonime prin intermediul sistemelor de mesagerie 23andMe și Ancestry, dar nu mi-a răspuns nimeni. Apoi au urmat săptămâni întregi de cercetări folosind Ancestry.com și diverse baze de date de înregistrări publice, până când am reușit să-mi identific ambii părinți și să găsesc informații de contact pentru o mână de rude apropiate ale acestora.

Am descoperit că tatăl meu biologic se născuse la mijlocul anilor 1930 în Casablanca. În capul meu s-au înnodat viziuni romantice cu Humphrey Bogart și Ingrid Bergman (în mod fictiv) scăpând de naziști.

Documentele arătau că emigrase în Statele Unite în 1959 și ajunsese în San Francisco. Mama mea fusese crescută în San Diego și se mutase și ea în San Francisco imediat după terminarea liceului. Dar de ce plecase din Maroc? Ce o adusese în San Francisco? Trebuia să aflu mai multe.

După zile întregi în care mi-am imaginat ce era mai bun și ce era mai rău, am redactat scenarii pentru ce să le spun membrilor familiei apropiate genetic care, cel mai probabil, habar nu aveau că eu nici măcar nu existam. Apoi, cu teamă, am luat legătura cu ei.

Spre marea mea ușurare, familiile mamei și tatălui meu m-au primit cu brațele deschise - în ciuda șocului lor de a descoperi că existam.

Am aflat rapid că ambii mei părinți biologici muriseră și am fost profund dezamăgită că pierdusem pentru totdeauna șansa de a-i cunoaște. Ar fi fost lucrurile diferite dacă aș fi căutat mai devreme?

Dar am fost încântată de faptul că toți frații lor erau încă în viață.

Din noua mea familie, am alcătuit o schiță aproximativă a poveștilor părinților mei: Aflați în părți opuse ale lumii, amândoi se certaseră cu părinți dificili și plecaseră de acasă cu prima ocazie. Amândoi au ajuns într-unul dintre cele mai liber-cugetătoare locuri de pe Pământ: San Francisco.

El lucra ca instalator de pardoseli în cartierul North Beach din oraș, iar ea era chelneriță de cocktailuri și dansatoare. Mi i-am imaginat întâlnindu-se în timp ce el instala podele într-un club de noapte unde ea lucra.

Din câte se pare, trebuie să fi fost o aventură foarte scurtă. Tatăl meu locuia cu o prietenă, iar sora mamei mele spune că nu a auzit-o niciodată pe mama mea vorbind despre tatăl meu în vreun fel. În afară de sora și de mama ei, nimeni altcineva din familia ei nu a fost informat că era însărcinată. Familia tatălui meu spune că este 100% sigură că nici lui nu i s-a spus niciodată.

Au existat și alte surprize mari: Mi s-a spus că mama mea nu a mai avut niciodată un alt copil - și nici măcar un iubit serios - pentru tot restul vieții ei. Din partea tatălui meu, am fost șocată să aflu că aveam un frate și o soră vitregă și zeci de verișori în Franța și Maroc.

M-au invitat să îi vizitez. Am rezervat o excursie pentru a mă întâlni cu familia imensă și primitoare a tatălui meu.

"Am fost îmbrățișată cu căldură

La Paris, o verișoară mi-a organizat o petrecere exuberantă în casa ei însorită din suburbie, unde am fost îmbrățișată cu căldură de întreaga ramură franceză a familiei. Mi-au dat sfaturi din interior, adaptate intereselor mele, despre unde să merg și ce să văd în afara traseelor bătute.

La recomandarea lor, am petrecut o după-amiază într-un parc urban imens și frumos din estul Parisului, numit Buttes-Chaumont. Am luat cina la echivalentul francez al unui restaurant pentru clasa muncitoare (un bouillon, numit după bulion) numit Julien. Era a treia oară când veneam la Paris, dar acum îl vedeam cu alți ochi, imaginându-mă ca un fel de fiu de onoare al orașului.

Marocul era o cu totul altă lume. Nu călătorisem niciodată într-o țară musulmană sau oriunde în afara Europei sau a Americilor. Experiența a fost o combinație ciudată și magică de aventură străină și călătorie confortabilă, atenuată de familia care avea grijă de mine.

Mi-am petrecut primele șase zile în orașul stațiune balneară Dar Bouazza, la aproximativ 45 de minute de Casablanca, unde marea mea familie marocană deține un set de case de vară învecinate la câțiva metri de plajă. Casele sunt construite pe o proprietate pe care bunicul meu a cumpărat-o cu aproape un secol în urmă (când se credea că terenul nu mai are nicio valoare) ca un loc pentru a scăpa de căldura estivală din Casablanca.

Franceza este limba principală a familiei, iar mătușile și unchii mei nu vorbesc engleza. De obicei, vreun văr mai tânăr era disponibil pentru a traduce, dar conversațiile de grup la masă sau pe terasa din spate erau întotdeauna în franceză, nelăsându-mi nicio posibilitate de a mă alătura. Mi-am propus să învăț franceza de conversație până la următoarea mea vizită.

În ciuda decalajului lingvistic, am ajuns să îi cunosc pe toți - unchiul sever, mătușile materne, vărul glumeț. Și am recunoscut multe dintre trăsăturile și ciudățeniile lor de personalitate - cât de gălăgioși, curioși și șireți sunt - în mine.

Mi-am petrecut aproape o săptămână devorând mese marocane delicioase și autentice, precum tajine de miel (friptură la aburi cu legume în interiorul unui vas ceramic cu același nume) și pastilla (pui sau vânat de pasăre învelit în pastă filo, condimentat și mărunțit, învelit în condimente), gătite și servite pe terasele de pe malul mării de micii menajeri obișnuiți în casele marocane din clasa de mijloc.

Explorarea unei noi patrii

Cu toate acestea, am vrut să văd mai mult din patria tatălui meu, așa că am plecat într-un tur al Fezului și al Marrakeshului, aranjat de o verișoară și de soțul ei, care se întâmplă să dețină o companie de turism de lux.

Aceste două orașe erau frumoase și impresionante, străine, dar ciudat de familiare. Le-am trăit într-un mod unic și foarte personal datorită călătoriei mele ADN: ca fiu îndepărtat cu doar o generație de patria tatălui său.

Ghizii profesioniști au creat tururi personalizate în funcție de interesele mele și de cultura și istoria familiei mele nou descoperite - până la o excursie secundară la mausoleul strămoșesc al familiei mele din Fez.

Am văzut lucrurile pe care tatăl meu le-ar fi putut vedea, făcând turul medinelor (piețe) pline de culoare ale orașelor, unde ghizii mi-au prezentat comercianți cu noul meu nume de familie. Am văzut moschei minunate și obiective secundare neașteptate, cum ar fi cel mai mare templu evreiesc din Marrakech, Sinagoga Lazama. Am privit meșteșugari la lucru, făcând ceramică, articole din piele și țesături așa cum se face de secole.

Punctul culminant al turului a fost o excursie secundară la ruinele antice romane de la Volubilis, între Fez și capitala marocană Rabat. Orașul a fost abandonat de Roma în jurul secolului al III-lea și a fost excavat abia la începutul secolului al XX-lea. Văzând la fața locului ziduri, fundații și mozaicuri de podea bine conservate - ceva ce pur și simplu nu poate fi văzut în America - a fost o experiență superbă pentru un pasionat de istorie ca mine.

Turul a fost încununat de o drumeție în Munții Atlasului Înalt pentru a petrece o după-amiază cu o familie locală care mi-a dat o lecție de gătit în stil berber, învățându-mă cum să înăbușesc carnea de miel și legumele într-o tagine marocană tradițională.

Patriarhul mi-a împrumutat chiar și o djellaba, o haină de exterior tradițională marocană, pentru a o purta pentru o fotografie, ceea ce m-a făcut să mă simt atât ciudat, cât și ciudat de reconfortant - o încapsulare perfectă a întregii călătorii.

Atenție la călătorul ADN

Obținerea unui test ADN la domiciliu vă poate lansa în propria mare aventură - intenționat sau nu.

Fostul corespondent CNN Samuel Burke a creat o întreagă serie de podcasturi în parteneriat cu CNN Filipine, "Suddenly Family", în jurul surprizelor - plăcute și nu numai - care pot apărea în urma analizelor ADN.

"Testele ADN pot deschide această Cutie a Pandorei despre care nimeni din industria ADN nu vorbește", a spus el.

Burke a spus că unii oameni vor doar să știe despre afecțiunile genetice de sănătate pe care le-ar putea avea. Mulți alții doresc doar să afle mai multe despre etnia lor, "cât de irlandezi, cât de evrei, cât de nativi americani sunt". Dar el a spus că puțini sunt cei care își dau seama că serviciile de testare îi vor conecta cu alte persoane, uneori în moduri neașteptate.

Fie că nu știți nimic despre trecutul dumneavoastră familial sau credeți că știți totul, este posibil să aveți surprize. Printre acestea, Burke enumeră aflarea faptului că un părinte a fost infidel sau că sunteți produsul unei inseminări artificiale. Sau ai putea descoperi că nu ești rudă biologică cu unul dintre părinții tăi.

Burke a spus că a fi pregătit este cheia pentru a evita unele dintre capcane.

"Așteptați-vă că veți afla ceva neașteptat". Și el spune că, dacă bănuiți ceva rău, puteți opta să nu vă împărtășiți rezultatele. Burke a adăugat că cel mai bun sfat pe care l-a auzit în timpul reportajului despre ADN este "încetinește". Nu deveniți "foarte hotărât să rezolvați misterele" și să vă împărtășiți rezultatele cât mai repede posibil.

Indiferent dacă testul ADN are sau nu rezultate neașteptate, acesta poate inspira unele călătorii fascinante în întreaga țară sau, ca în cazul meu, în jurul lumii.

Ceea ce am învățat în aventura mea, însă, este că cea mai bună parte - chiar mai mult decât locurile pe care le vizitezi - sunt oamenii cu care te legi, familia ta nou-înființată, care sunt ca tine, dar și foarte diferiți.

Această poveste a fost publicată pentru prima dată în ianuarie 2023 și republicată în decembrie 2023.

