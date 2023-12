Această adolescentă a pedalat din Alaska până în Argentina

Un ciclist experimentat, Garner, care este din Long Beach, California, a pedalat anterior din Los Angeles până în San Francisco și și-a dat seama că ar putea traversa continentul fără prea multe dificultăți dacă ar dori să o facă.

După ce a citit o carte scrisă de aventurierul Jedidiah Jenkins, care a pedalat din Oregon până în Argentina, Garner a decis că va pedala din Prudhoe Bay, Alaska, cel mai nordic punct din Statele Unite accesibil pe șosea, până în Ushuaia, Argentina, cel mai sudic punct din America de Sud.

Și în timp ce mulți dintre colegii săi de școală se pregăteau pentru facultate, Garner a început să se pregătească pentru aventura vieții sale.

Aventură epică

"Mi-am petrecut întreaga lună după ce am absolvit doar pentru a obține echipamentul și apoi am plecat", a declarat Garner pentru CNN Travel. "A fost foarte rapid. Nu a fost planificat foarte mult la început".

Garner avea 17 ani când a pornit la drum pe o bicicletă de munte KHS Zaca cu doar un cort, un sac de dormit, aproximativ o zi de mâncare și apă, niște baterii portabile, o trusă medicală și piese de schimb pentru bicicleta sa.

El și-a început călătoria pe Autostrada Panamericană, o rețea de drumuri care se întinde pe continentul american, la 1 august 2021.

Adolescentul, care adunase deja un număr semnificativ de urmăritori din seria sa de videoclipuri TikTok în urma călătoriei sale la San Francisco, a decis să documenteze călătoria, în urma căreia a traversat 14 țări, printre care Mexic, Guatemala, Nicaragua, Columbia, Peru, Chile și Argentina.

"Există un traseu oficial și apoi există trasee neoficiale", explică el. "Practic, mi-am făcut propriul [traseu] pe măsură ce înaintam. Atâta timp cât mergeam spre sud în fiecare zi, știam că merg în direcția corectă."

Garner recunoaște că părinții săi, care sunt despărțiți, nu au fost deosebit de încântați de perspectiva ca fiul lor adolescent să călătorească singur până în America de Sud.

El spune că mama sa a refuzat să îl creadă la început și a trecut prin "probabil opt luni de teroare", în timp ce el nu i-a spus tatălui său decât după ce a pornit la drum, deoarece era atât de sigur că va fi împotrivă.

"M-a sunat în timp ce eram în Alaska și i-am spus unde mă aflam", explică Garner, înainte de a adăuga că amândoi sunt acum cei mai mari susținători ai săi și îi urmăresc cu aviditate progresele.

Beneficiile mersului pe bicicletă

Deși Garner a început inițial să meargă pe bicicletă pentru că nu avea mașină, acum consideră că este cel mai bun mod de a călători și nu ar fi vrut să facă această călătorie în alt mod.

"Este cel mai intim mod de a călători", spune el. "Mergi atât de încet și trebuie să muncești fizic pentru a ajunge în anumite locuri. Așa că te atașezi cu adevărat de cele mai întâmplătoare orășele și curbe ale drumului.

"Este ceva legat de a fi autosuficient și de a ști că ai ajuns undeva pe propriile picioare. Simt că uneori, atunci când conduci sau zbori, este ca și cum te teleportezi într-un loc. Nu erai afară. Nu miroseai lucruri. Nu atingeai lucruri."

Adolescentul a petrecut aproximativ patru luni și jumătate traversând Mexicul cu bicicleta și descrie experiența ca fiind una dintre cele mai semnificative din viața sa.

"Întreaga mea familie este din Mexic", explică el. "Am crescut mergând [în Mexic], dar nu am învățat niciodată limba. Așa că una este să vizitezi în fiecare an și alta este să trăiești acolo.

"Așa că traversarea întregii țări pe bicicletă și reconectarea cu cultura mea și rămânerea cu familia mea și învățarea limbii în locul de unde provine familia mea a fost atât de importantă pentru mine."

Contratimpuri nefericite

Garner a plecat din California cu foarte puțini bani și spune că a supraviețuit cu un buget de aproximativ 430 de dolari pe lună.

El notează că a auzit oameni comentând că este capabil să facă ceea ce face doar "pentru că este un tip alb, heterosexual și bogat" și ține să sublinieze că pur și simplu nu este așa.

"Sunt un imigrant mexican din prima generație. Și nu sunt bogat", spune el. "Acest lucru a fost autosusținut. Și chiar nu este nevoie de atât de mulți bani pentru a face acest lucru.

"Nu vreau ca oamenii să creadă că trebuie să fii bogat pentru a face turul cu bicicleta. Am întâlnit oameni din toate stările economice.

"Oamenii o pot face și pot sta în hoteluri în fiecare noapte, iar eu am văzut oameni care au literalmente doar saci de gunoi în spatele bicicletei.

"Am văzut oameni de toate etniile, singuri și cu parteneri, în fiecare țară în care am fost. Și am întâlnit atât de multe femei incredibile, care mă inspiră. Este cu adevărat la îndemâna oricui."

Garner a avut un partener de călărit pe nume Logan timp de aproximativ opt luni sau cam așa ceva din călătorie. Cu toate acestea, el a plecat când au ajuns în Columbia, iar Garner a călătorit singură pentru restul călătoriei.

Dintre numeroasele țări prin care a pedalat, a fost surprins în mod deosebit de El Salvador, pe care o descrie ca fiind "una dintre cele mai pașnice, mai frumoase și mai liniștite țări".

În timp ce călătoria a fost plină de înălțimi incredibile, Garner a experimentat și câteva coborâșuri zdrobitoare pe parcursul călătoriei.

El spune că a fost jefuit de cel puțin cinci ori și a trebuit să petreacă o lună în spital după ce a căzut de pe bicicletă în Columbia și a aterizat în cap.

"Ideea că ai putea fi rănit și că s-ar putea întâmpla ceva cu adevărat îngrozitor îți stă în minte călătorind atât de mult", spune el, înainte de a explica că a primit aproximativ 40 de copci și a trebuit să facă o operație plastică pentru a-și repara urechea și a o coase la loc.

"Dar nu a fost cu adevărat o realitate până când m-am rănit în Columbia. Am rămas în leșin timp de aproximativ 15 minute și mi-a luat câteva ore până când am reușit să vorbesc din nou."

Garner a decis să scrie un testament după incident și spune că faptul că faptul că a trebuit să stea nemișcat timp de săptămâni întregi l-a afectat foarte mult.

El recunoaște că s-a gândit pentru scurt timp să renunțe în timpul unei perioade deosebit de dificile, după ce a fost jefuit în sudul Mexicului și s-a luptat cu căldura extremă.

"Timp de aproximativ două săptămâni și jumătate, eu și partenerul meu Logan nu am avut nicio legătură cu lumea exterioară", explică el.

"Nu aveam telefoane mobile. Vremea era dificilă. erau peste 40 de grade Celsius (104 F) în fiecare zi. M-am îmbolnăvit în acea perioadă".

Potrivit lui Garner, cei doi au reușit să meargă cu bicicleta doar câteva minute înainte de a fi nevoiți să tragă pe dreapta din cauza căldurii și au discutat despre posibilitatea de a lua autobuzul spre casă odată ce au ajuns în America Centrală.

"Nu are rost să ne torturăm", își amintește el că a spus la momentul respectiv. "Nu este distractiv".

Din fericire, vremea a fost mult mai răcoroasă odată ce au ajuns în Guatemala, aproximativ o săptămână mai târziu, și au decis să persevereze.

Ultimul efort

În ultima lună a călătoriei sale, Garner nu s-a gândit la altceva decât la "roata sa care traversa ultimul centimetru de pavaj" și uneori devenea atât de emoționat încât "începea să plângă pe bicicletă fără niciun motiv, chiar dacă nu se întâmplase încă".

În cele din urmă a ajuns în Ushuaia pe 10 ianuarie, după ce a pedalat 32.000 de kilometri (aproape 20.000 de mile) în decursul a 527 de zile.

Cu toate acestea, Garner, acum în vârstă de 19 ani, spune că momentul pe care și-a petrecut atât de mult timp imaginându-l s-a simțit oarecum anticlimateric.

"Era [Ushuaia] un oraș foarte turistic și erau atât de mulți oameni", explică el. "Nu prea am putut să am timp de singurătate. Și am fost un pic dezamăgit".

Simțindu-se ușor abătut, a decis să se îndrepte spre un parc național pentru câteva zile și să petreacă ceva timp reflectând la timpul petrecut pe drum.

"Mi-am dat seama că nu-mi păsa care a fost ultimul oraș", spune el. "Era vorba doar de a ajunge acolo. Și știu că este un clișeu, dar asta a fost într-adevăr concluzia la care am ajuns."

În curând, lui Garner i s-a alăturat partenera sa Chloe, pe care a întâlnit-o prima dată în timpul călătoriei sale la San Francisco și cu care a păstrat legătura.

El spune că cei doi erau doar prieteni la început, dar prietenia lor a înflorit în ceva mai mult în timp ce Garner era pe drum.

"Timp de aproximativ un an, pe parcursul călătoriei mele, am făcut relații la distanță", spune el.

Cuplul se întoarce acum cu rucsacul în spate în California, urmând cam același traseu pe care Garner l-a urmat în drumul său - și-a trimis bicicleta unui prieten din Chile, care o trimite mai departe la Long Beach pentru el.

"Speram să ajungem acasă în iulie pentru vară", adaugă el. "Dar este un final deschis. Mai avem încă aproximativ patru-cinci luni, iar asta înseamnă destul timp pentru a ne întoarce acasă cu rucsacul în spate.

"Este foarte frumos pentru mine să mai văd locurile încă o dată înainte de a trece la viața normală".

Inspirându-i pe alții

După ce se va întoarce acasă, Garner plănuiește să scrie o carte despre călătoria sa, în speranța de a inspira și alți tineri să facă o astfel de călătorie.

El spune că primește în mod regulat mesaje de la oameni care i-au văzut povestea pe Instagram sau TikTok și s-au simțit îndemnați să facă ceva similar.

"De fapt, am primit mult mai multe mesaje decât am crezut vreodată că voi primi", spune el. "Și oamenii chiar o fac.

"Îi urmăresc pe unii dintre cei care mi-au trimis mesaje, iar ei chiar merg cu bicicleta din Alaska până în Argentina acum.

"Este un sentiment uimitor să știu că am reușit să fac mai mulți oameni să se implice, pentru că au fost oameni care au fost responsabili pentru a mă face să mă implic. Și mă face să mă simt minunat să fac același lucru."

Deși așteaptă cu nerăbdare să se întâlnească cu familia și prietenii săi, unii dintre ei fiind ocupați cu studiile în timp ce el a fost plecat, Garner nu are absolut niciun regret că a ales o cale diferită.

"Dacă aș fi rămas acasă și aș fi mers la un colegiu comunitar, sau ceva de genul acesta, aș fi fost cu adevărat o persoană mai bună decât sunt acum?", se întreabă el.

"Aș fi fost cu adevărat la fel de deschis la minte cum sunt acum? Cred cu tărie că nu aș fi fost. De aceea cred că aceasta a fost cea mai competentă decizie pe care am luat-o în viața mea. Niciodată nu am fost mai sigur de ceva ce am făcut."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com