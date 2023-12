2023 a fost anul cameo-ului cu picături de microfon la cinema

Nu, nu este vorba de acel site ciudat și nou care permite vedetelor de odinioară (și figurilor publice căzute în dizgrație) să își monetizeze popularitatea persistentă. Mă refer la cameo-uri în sensul cel mai pur și mai intenționat al termenului - scurte apariții ale unei personalități zbuciumate, care pot fi uneori cea mai bună parte a unui film în ansamblu (dacă aveți dubii, vă rog să vă uitați la "This Is the End" și să căutați aparițiile cameo ale Rihannei, lui Michael Cera și Channing Tatum).

În cazul filmului "2023", cameo-urile de profil înalt au avut loc de atât de multe ori, încât ar putea face ca spectatorilor să li se învârtă capul (iar într-un caz, aproape că s-a întâmplat). Iată o trecere în revistă a celor mai notabile apariții, cu o surpriză care sosește exact la timp pentru Crăciun în partea de jos (nu derulați până jos decât dacă sunteți de acord cu un spoiler pentru noul film muzical "The Color Purple").

Karen Allen în "Indiana Jones and the Dial of Destiny" (Indiana Jones și cadranul destinului)

Este de-a dreptul incredibil că "Raiders of the Lost Ark" - filmul clasic care a lansat franciza "Indiana Jones" - a apărut în urmă cu aproape 43 de ani. Ceea ce este și mai incredibil este faptul că protagonista romantică a lui Indy (Harrison Ford) din acel film, superba Karen Allen, a apărut în două dintre aparițiile ulterioare ale francizei, în episodul prost-gândit din 2008 "Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull", precum și în acest an, probabil subapreciat, "Dial of Destiny". Totuși, nu ar trebui să fie o surpriză, deoarece Marion, personajul plin de curaj al lui Allen, a fost întotdeauna cel mai potrivit pentru a se potrivi cu flerul și spiritul unic al lui Indiana. Intrarea ei de ultimă oră în procesul "Destinului" servește ca o modalitate plăcută de a încheia totul, în timp ce cei doi îndrăgostiți de odinioară și de acum participă la un joc dezarmant de "Unde nu doare?", pe care l-au inventat pentru prima dată pe o navă cu atâția ani în urmă.

Nicolas Cage, Christopher Reeve, George Clooney și alții în "The Flash

În timp ce "The Flash" (produs de Warner Bros. Pictures, deținut de compania mamă a CNN, Warner Bros. Discovery) a căzut cu siguranță victimă oboselii invadatoare a supereroilor, printre altele, la box office la începutul acestui an, eforturile de succes ale filmului zăpăcit din benzile desenate DC nu au fost din lipsă de încercare. Filmul în ansamblu a adunat peste o jumătate de duzină de cameo-uri, în special la final, când au fost văzuți toți, de la actualul rege al oceanelor Jason Momoa la Batman original de televiziune Adam West. Cea mai trăsnită apariție a trebuit să fie Nicolas Cage - care a făcut celebrul test de ecranizare pentru a-l interpreta pe Superman în anii '90 într-un film al lui Tim Burton centrat pe Omul de Oțel, care a fost anulat între timp - în timp ce cea mai emoționantă a fost să-l vedem pe actorul care va fi asociat pentru totdeauna cu acest personaj: regretatul și marele Christopher Reeve.

Linda Blair în "The Exorcist: Believer

O altă apariție târzie a venit la sfârșitul acestei interpretări Blumhouse a francizei clasice a ocultismului, care a fost prezentată ca o continuare și care a readus-o pe Ellen Burstyn în rolul lui Chris MacNeil din originalul din 1973, nominalizat anterior la Oscar. De la practic vedeta noului film, toți fanii se întrebau dacă se va întoarce și fiica lui Chris, Regan - celebra fată posedată demonic, cu vomă verde și cu capul întors, interpretată de Linda Blair în primul film. Și au primit răspunsul în literalmente ultimul minut al filmului, când Regan își vizitează în sfârșit mama. Păcat că revenirea lui Blair nu a putut salva această actualizare, altfel fadă, a unui clasic al horror-ului.

Whoopi Goldberg în "The Color Purple" (Culoarea purpurie)

Încununarea acestui an de apariții "oh-wow" este nimeni alta decât Goldberg, care apare nu la sfârșitul noului film muzical, ci spre început, în rolul unei moașe care aduce pe lume copilul lui Celie - personajul din romanul lui Alice Walker din 1982, pe care l-a interpretat în filmul lui Steven Spielberg din 1985, care i-a impulsionat cariera. Deși Oprah Winfrey - a cărei carieră cinematografică a fost lansată tot de filmul original, în care a jucat rolul Sofiei - a fost producător la noul film, ea nu apare pe ecran. Motiv în plus pentru care este un motiv în plus pentru care este o emoție să o vezi pe Goldberg acolo, trecând torța mai departe către Fantasia Barrino, care în rolul lui Celie o ia și se înalță. ("The Color Purple" provine, de asemenea, de la Warner Bros. Pictures, deținută de compania mamă a CNN).

