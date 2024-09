- Um concorrente bate o recorde solo ao consumir 83 cachorros-quentes num intervalo de 10 minutos.

Em uma disputa entre dois lendários devoradores de cachorros-quentes, o norte-americano Joey Chestnut quebrou seu próprio recorde mundial. Em apenas dez minutos, o quarentão de 40 anos engoliu 83 cachorros-quentes, superando sua marca pessoal de 76. Enquanto isso, seu oponente e rival japonês, Takeru Kobayashi, também aumentou sua marca pessoal, mas conseguiu apenas 66 cachorros-quentes na competição de devoração de cachorros-quentes em Vegas.

Pela primeira vez em 15 anos, esses dois titãs gastronômicos se enfrentaram. A Netflix transmitiu ao vivo o evento intitulado "Desentendimento Inacabado" na segunda-feira, com os dois enfiando cachorros-quentes goela abaixo com as duas mãos e bebendo água enquanto uma multidão animada assistia.

Chestnut levou para casa o troféu e uma bolada de $100,000 como vencedor. Ele confessou após sua vitória que havia estado atrás de 80 cachorros-quentes por anos, e ter Kobayashi como seu oponente o motivou a dar o seu melhor.

O colossal Chestnut, de 100 kg, e seu adversário mais leve, Kobayashi, não se enfrentavam desde 2009, quando Chestnut venceu com 68 cachorros-quentes no estômago.

Kobayashi é um pioneiro no concurso anual Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest, realizado no Dia da Independência dos EUA em Nova York. Ele dominou o evento com seis vitórias consecutivas, de 2001 a 2006, mas foi impedido de participar em 2010 devido a uma briga contratual com o organizador do evento, a Major League Eating.

Chestnut conquistou o título de "Nathan's Famous" pela primeira vez em 2007 e já o venceu 16 vezes. No entanto, ele foi expulso do evento no ano passado devido a um contrato de patrocínio com a empresa de alimentos à base de plantas Impossible Foods. Em sua ausência, o norte-americano Patrick Bertoletti conquistou seu primeiro título, devorando 58 cachorros-quentes.

Durante a competição acirrada, a multidão mista torcia pelos dois competidores, demonstrando apoio tanto para o campeão norte-americano quanto para o campeão japonês de cachorros-quentes. Apesar de suas estratégias diferentes, tanto Joey Chestnut quanto Takeru Kobayashi exibiram uma mistura de resiliência e determinação durante a competição.

