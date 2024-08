- O ZDF protege o programa de Sebastian contra acusações de irregularidades

Em uma entrevista recentemente divulgada, o especialista em engenharia de alimentos Sebastian Lege, do programa "besseresser" da ZDF, foi acusado de fornecer informações enganosas ou falsas aos telespectadores. Benjamin Cordes, autor e especialista em culinária, criticou o programa por sua simplificação excessiva e exploração inadequada dos conceitos de tecnologia de alimentos. A ZDF rebateu rapidamente essas alegações.

As principais queixas giravam em torno da falta de diferenciação entre os diferentes tipos de pão, da cobertura insuficiente dos enzimas técnicos na produção de pão e de uma narrativa unilateral que pintava os alimentos industrializados como negativos enquanto glorificava os produtos artesanais.

Em resposta, a ZDF afirmou que sua apresentação dos tipos de pão é de fato reconhecida na série. No título, eles optam pelo termo neutro "toast", que também é usado pelos próprios fabricantes.

Mudando o Foco do Programa

Em relação à inclusão de enzimas na discussão, a ZDF observou que essa área específica já havia sido explorada em outro programa, intitulado "O Grande Relato do Pão". A emissora também enfatizou seu compromisso em abordar perguntas diversas em seus programas. No entanto, o jornalista Benjamin Cordes identificou os enzimas como uma preocupação principal dos consumidores em relação ao pão industrialmente fabricado.

A ZDF também rejeitou a caracterização da indústria alimentar como "imoral" e defendeu os produtos artesanais como "virtuosos". Eles destacaram episódios em que produtos industriais receberam avaliações positivas, assim como casos de práticas enganosas no setor artesanal. Ao exibir as nuances nas ofertas da indústria alimentar, a ZDF argumentou que desenvolvem uma imagem mais matizada desses produtos. No entanto, essa nuance estava faltando no programa de toast, segundo Cordes, que pediu uma avaliação justa do "pão" em geral.

ZDF: Fato Sobre Frivolidade

Em resposta às críticas sobre as diferenças de custos obscuras, a ZDF afirmou que o preço da embalagem é geralmente o principal fator nas decisões de compra dos consumidores. Eles reconheceram não ter mencionado o preço por 100 gramas do pão branco, que era quatro vezes mais caro no exemplo dado: 0,19 centavos vs. 0,80 centavos por 100 gramas. No entanto, apenas os preços de um pão de padaria artesanal e do pão de toast do supermercado foram citados.

Finalmente, a ZDF rejeitou a caracterização do programa como prioritizando a diversão em detrimento da precisão factual. Eles afirmam que a checagem de fatos e a pesquisa abrangente permanecem partes integrantes de suas operações diárias, tanto internamente quanto pela empresa de produção terceirizada. O programa de toast oferece uma mistura de reportagens investigativas e formatos informativos, confirmou a emissora, orgulhando-se de sua natureza envolvente e informativa.

