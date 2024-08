- Instruções de preparação para um rato de morango cremoso e frutífero, direto do frigorífico

Festa da Framboesa no auge

A festa da frambuesa está a todo vapor. Sozinhas, essas frutas doces são um prazer, e também servem como base para inúmeras sobremesas deliciosas.

Rainha das Frutas Silvestres

Não é surpresa que a frambuesa seja frequentemente chamada de rainha das frutas silvestres: doce, suculenta e cheia de sabor. Com sua vibrante cor vermelha, ela também chama a atenção. A estonteante cor vermelha da frambuesa é devido a mais de 25 diferentes antocianinas, que funcionam como antioxidantes no corpo.

Além disso, as frambesas são ricas em vitamina C, ácido fólico, potássio, magnésio e substâncias vegetais secundárias - muitas razões para aproveitar a estação das frambesas e se deliciar com essa deliciosa fruta o quanto antes. Além de seus benefícios para a saúde, as frambesas também são um prazer para os buds do paladar. As frambesas contêm mais de 360 compostos de sabor, que variam de notas de caramelo a pêssego a violetas.

Mais Leve, Arejado e Cremoso

No entanto, você sabia que, do ponto de vista botânico, a frambuesa não é uma fruta, mas um tipo de fruta agregada? Independentemente disso, ela é a estrela de muitos pratos de verão: em sucos, bolos, sorvetes ou misturada em uma salada de frutas - quase não há nada que você não possa criar com essa delícia vermelha. Então, é hora de adicionar alguma variedade às suas refeições.

Esta refrescante e frutada mousse de frambuesa é leve, mas cremosa e fofa, tornando-a uma ótima opção para dias quentes de verão. Uma verdadeira delícia para todos os apreciadores de frambesas.

Receita para uma Mousse de Frambuesa Frutada

Ingredientes

300g de frambesas

2-3 colheres de sopa de açúcar

250ml de creme de leite

200g de queijo creme

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de agar-agar (equivalente a 5 folhas de gelatina)

Instruções

Lave, descasque e bata as frambesas no liquidificador. Misture com açúcar, suco de limão e queijo creme. Bata o creme de leite até formar picos firmes e misture delicadamente com a mistura de frambesas. Dissolva o agar-agar em 50ml de água em fogo médio, mexendo constantly por cerca de dois minutos. Retire 3 colheres de sopa da mistura de frambesas e misture com o agar-agar. Em seguida, misture delicadamente com a restante creme de frambesas. Despeje em copos de sobremesa e leve à geladeira por pelo menos quatro horas.

