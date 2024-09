- Conteúdo inesperado de açúcar em coquetéis populares: Piña Colada & Co. pode surpreendê-lo

Este artigo provém do arquivo da revista stern, originalmente publicado em 19 de outubro de 2018.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) propõe limitar a ingestão de açúcar a um máximo de seis colheres de chá, ou 25 gramas, por dia. Isso equivale a cinco por cento da nossa ingestão diária de energia. Isso representa uma mudança significativa em relação às recomendações anteriores da OMS, que sugeriam limitar a ingestão de açúcar a não mais do que dez por cento das calorias diárias para minimizar os riscos de ganho de peso desnecessário e cáries dentárias.

Se você acha que limitar o açúcar no seu café é suficiente, pense novamente. É o açúcar oculto presente em muitos alimentos e bebidas que é preocupante. Isso inclui o açúcar encontrado em mel, xaropes, sucos de frutas e sucos de frutas concentrados. Os açúcares naturally-occurring em frutas, legumes e leite não representam perigo, já que os pesquisadores ainda não descobriram nenhum efeito prejudicial. No entanto, é o açúcar secreto escondido nos alimentos processados que é o verdadeiro problema.

O ketchup tem uma dose diária de açúcar em uma porção

O ketchup é um exemplo notável: uma única colher de sopa contém cerca de uma colher de chá de açúcar, o que equivale a um sexto do limite diário recomendado. A coca é ainda mais preocupante: um copo de 250 ml de coca contém 27 gramas de açúcar, ultrapassando o limite diário.

Cocktails, frequentemente consumidos como aperitivos antes do jantar, podem ser verdadeiras bombas calóricas. Por exemplo, um Mojito tem 23,47 gramas de açúcar, enquanto uma Margarita tem 55 gramas. Esses conteúdos de açúcar são derivados do "calculadora de calorias Fatsecret". Para descobrir o conteúdo de açúcar dos seus cocktails preferidos, clique na seguinte galeria de fotos.

