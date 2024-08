- Compre estes nove itens quando os encontrar com desconto:

Com a inflação fazendo os custos com alimentos aumentarem, é vantajoso planejar com antecedência e administrar o seu dinheiro sabiamente. Estabelecer um orçamento ajuda a monitorar os preços enquanto faz as compras. Por exemplo, se você estiver trabalhando com um orçamento semanal, pode fazer suas compras em grande quantidade de itens básicos no início da semana. Assim, você terá uma ideia clara de quanto dinheiro lhe resta para gastos extras.

O "New York Times" compartilhou uma lista de itens para comprar quando estão em promoção, e essas dicas também se aplicam ao mercado alemão. No entanto, é crucial não apenas comprar itens em promoção em grande quantidade, mas também saber como conservá-los. Uma das dicas mais valiosas é congelar. Por exemplo, você pode congelar manteiga ou queijo sem problemas. O queijo pode até ser ralado e congelado para uso futuro. Para mais dicas, confira a galeria de fotos abaixo.

[Galeria de Imagens]

