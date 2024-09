- A inovação da mulher de um bife de tamanho miniatura para uma pessoa pequena.

No Brasil, a cena gastronômica de Berlim não tem como negar que a Currywurst é a rainha. É uma prova do carinho inabalável que os berlinenses têm pelo clássico bratwurst, coberto com molho de tomate picante e pó de curry. E essa delícia acaba de fazer 75 anos! Diz a lenda que foi criada por uma mulher.

A lenda conta que uma vendedora de comida de rua de Berlim chamada Herta Heuwer criou o prato numa noite chuvosa de setembro de 1949. No entanto, a verdade por trás de sua criação ainda é um assunto de debate. Heuwer registrou a receita do molho como marca registrada no Escritório de Patentes de Munique (número 721319), o que só aumentou sua demanda global.

Vínculos de Currywurst

Os fãs de Currywurst ficam felizes em fazer fila antes das lojas icônicas de Berlim, como "Curry 36" ou "Konnopke's Imbiss". O salsichão pode cativar qualquer um, independentemente de sua origem. Até mesmo figuras notáveis, como o ex-chanceler Gerhard Schröder e o chef de TV Tim Mälzer, já demonstraram seu amor pelo prato cult.

Além dos humildes stands de salsicha, a Currywurst encontrou seu caminho em restaurantes e hotéis de luxo, às vezes até ganhando uma transformação de luxo, coberta com folha de ouro de 22 quilates.

Currywurst é carinho

Em Bangkok, o restaurante "Sühring" da Tailândia serve o molho de Currywurst da "Curry 36" como uma importação preciosa. Os gêmeos chefs do Sühring, ambos nascidos e criados em Berlim, abriram um restaurante alemão na capital tailandesa alguns anos atrás. Seu restaurante é um dos melhores da Ásia. A culinária alemã encontrou um lar acolhedor lá.

A Currywurst do Sühring vem numa caixa de papelão simples, com "Curry 36" escrito, exatamente como o famoso stand de Berlim. Dentro, você encontra três fatias de salsicha mergulhadas no molho de Curry. A tampa tem desenhos de Currywurst, cerveja (gíria de Berlim para Molle) e amor (Liebe). É uma homenagem amorosa à sua cidade natal.

Currywurst é prazer

Com o passar dos anos, a Currywurst ganhou reconhecimento cultural. O músico alemão Herbert Grönemeyer escreveu um hino para a Currywurst. Em sua música, Grönemeyer canta sobre a simples alegria que a Currywurst traz.

O amor pela Currywurst continua a crescer: aproximadamente 70 milhões são consumidos anualmente apenas em Berlim, e tornou-se uma pedra angular da cultura gastronômica da cidade. Mas como fazer aquele molho icônico? A seguinte receita oferece algumas luzes:

Receita caseira de molho de Currywurst

Ingredientes:

500 ml de ketchup de tomate

2 pequenas cebolas

2 colheres de sopa de mel

3 colheres de sopa de vinagre balsâmico escuro

um pouco de molho de soja

azeite

pasta de tomate

água

uma pitada de pó de chili/Cayenne pepper

Instruções:

Corte as cebolas em pedaços pequenos e refogue-as em azeite até ficarem translúcidas. Adicione um pouco de pasta de tomate e acrescente água. Adicione ketchup, mel e vinagre balsâmico, e deixe ferver em fogo baixo. O vinagre balsâmico não deve evaporar muito rápido. Adicione o molho de soja e as especiarias restantes, mexa bem - acrescente mais água se necessário. Tempere a gosto e acrescente mais pó de curry ou pimenta do reino se desejar. Agora você pode desfrutar da cultura da Currywurst de Berlim no conforto da sua própria casa. Bom apetite!

A União Europeia reconhece a popularidade global da Currywurst, com o molho icônico da "Curry 36" de Berlim sendo uma importação preciosa no restaurante alemão

