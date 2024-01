Una explosión mortal ha sacudido a los dirigentes iraníes. Mientras vuelan las acusaciones, esto es lo que hay que saber

El miércoles, al menos 84 personas murieron y otras 284 resultaron heridas en la ciudad iraní de Kerman tras dos explosiones gemelas cerca del lugar donde estaba enterrado el comandante militar asesinado Qasem Soleimani.

No está claro quién estuvo detrás del atentado, que se produce en medio del temor a que la guerra de Israel contra Gaza se extienda a otras partes de Oriente Próximo, lo que podría atraer a las potencias regionales y a Estados Unidos.

Esto es lo que sabemos sobre los atentados de Kerman:

¿Qué dicen las autoridades iraníes?

Ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado, pero las autoridades iraníes se han apresurado a culpar a Israel y han dicho que pagará por ello.

"Advierto al régimen sionista, no dudéis que pagaréis un alto precio por este crimen y los crímenes que habéis cometido", dijo el presidente iraní Ebrahim Raisi en un discurso televisado desde Teherán. Advirtió de que el castigo de Israel será "lamentable y severo".

El ejército israelí dijo a CNN que no tenía "ningún comentario" sobre las explosiones en Irán. Israel no suele responder a las acusaciones de que llevó a cabo operaciones contra intereses iraníes.

"Washington dice que EEUU e Israel no tuvieron ningún papel en el ataque terrorista en Kerman, Irán. ¿En serio?" escribió Mohammad Jamshidi, jefe adjunto de Gabinete de Raisi para Asuntos Políticos, en X, antes Twitter. "Un zorro huele primero su propia guarida. No se equivoquen. La responsabilidad de este crimen recae en los regímenes estadounidense y sionista, y el terrorismo es sólo una herramienta."

Irán e Israel son enemigos acérrimos. Irán respalda a grupos antiisraelíes como Hamás y Hezbolá, mientras que Israel se ha comprometido a impedir que Teherán consiga una bomba nuclear y es acusado por Irán de llevar a cabo atentados para desbaratar su programa nuclear.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matt Miller, declaró que Estados Unidos no estaba implicado en los atentados y añadió que no disponía de "ninguna información independiente" sobre las explosiones, por lo que no podía ofrecer una valoración sobre quién podía estar detrás de ellas. Pero dijo que EE.UU. no tenía "ninguna razón para creer que Israel estuviera implicado".

¿Quién puede estar detrás de los atentados?

La República Islámica tiene varios adversarios aparte de Israel, entre ellos la oposición iraní y grupos separatistas dentro y fuera del país, así como el ISIS.

Se enfrenta a movimientos separatistas en la provincia de Sistán-Baluchistán, fronteriza con Pakistán, así como a separatistas árabes en la provincia de Ahvaz, fronteriza con Irak, ambos presuntos autores de atentados terroristas en el país en los últimos años.

Irán también ha sido atacado por el ISIS y sus afiliados varias veces en la última década.

El grupo de oposición exiliado más importante de Irán es el Muyahidín-e-Jalq, al que Teherán acusa de respaldar Arabia Saudí. Pero no se sabe que esa organización haya cometido actos terroristas dentro de Irán en años, y la relación de Arabia Saudí con Irán ha mejorado significativamente desde el año pasado.

Ali Vaez, asesor principal del International Crisis Group, un think tank con sede en Bruselas, escribió en X que si Israel estaba detrás del ataque, formaría parte de una campaña de máxima provocación "para incitar a Irán a cometer un error que justifique ampliar la guerra (con Hamás) y arrastrar a Estados Unidos".

Pero añadió que el ataque no tenía el sello de una operación israelí, sino más bien el del ISIS o de separatistas baluchis.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas el miércoles que las explosiones "parecen un ataque terrorista". El funcionario agregó que los ataques son "el tipo de cosas que hemos visto ISIS hacer en el pasado" y que es "nuestra suposición va en este momento."

ISIS y el grupo Khorasan, una rama de ISIS en Afganistán, tienen un historial de ataques terroristas en Irán y tienden a tratar de infligir mayores bajas civiles, dijo Sanam Vakil, jefe adjunto del programa de Oriente Medio y África del Norte en el think tank Chatham House en Londres.

"Sin embargo, el hecho de que ningún grupo haya asumido aún la responsabilidad podría poner en duda esta hipótesis de trabajo sobre la responsabilidad de los grupos terroristas", afirmó.

¿Qué lugar ocupa este suceso en la situación regional?

La explosión de Kerman se produjo en medio de un aumento de las tensiones en la región, ya que Israel libra una guerra de tres meses contra Hamás en Gaza provocada por el ataque del grupo militante contra Israel el 7 de octubre.

Esta guerra ha provocado escaramuzas más allá de Israel y Gaza, en las que a menudo se han visto implicadas milicias respaldadas por Irán.

El martes, un alto dirigente de Hamás murió en un suburbio de Beirut en una explosión que, según un funcionario estadounidense, fue obra de Israel. Israel no ha confirmado ni negado su implicación, pero Hamás y el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán y que controla el suburbio, culparon a Israel y ambos han prometido vengarse.

La semana pasada, Irán y varios de sus aliados armados acusaron a Israel de asesinar al alto comandante iraní Seyyed Razi en Siria y prometieron represalias. Israel no hizo comentarios al respecto.

Israel acusa a Teherán de financiar y armar a Hamás. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo el mes pasado que su país se encuentra en una "guerra multiarena", siendo atacado desde siete arenas, incluyendo Irán. "Ya hemos respondido y actuado en seis de ellos", afirmó.

El jueves, un comandante de un grupo del Frente de Movilización Popular, respaldado por Irán, murió en un ataque no identificado contra su base en el este de Bagdad (Irak), según informó a CNN una fuente del Frente de Movilización Popular.

¿Cómo responderá Irán?

La ira ya estaba latente en Irán por el asesinato de Musaví, del que Teherán culpó a Israel. El atentado de Kerman aumenta el desconcierto del gobierno iraní, que no sólo es incapaz de mantener con vida a algunos de sus altos cargos, sino que tampoco puede evitar atentados en su propio territorio. El régimen puede verse ahora sometido a una mayor presión interna para castigar a Israel, sobre todo si los altos cargos están convencidos de que Israel está detrás de los atentados del miércoles.

El jueves se inauguró una valla publicitaria en la plaza principal de Teherán con las palabras: "Respuesta contundente, si Dios quiere", aparentemente pidiendo al gobierno que responda con dureza al ataque de Kerman.

Según informes, Irán ha conspirado en los últimos años para asesinar a israelíes en Europa y Asia en un intento de vengar las supuestas operaciones de Israel contra él, pero ha fracasado. Los críticos de derechas del gobierno iraní consideran esos intentos como una represalia insuficiente por el asesinato de altos funcionarios iraníes, escribió Mohammad Mazhari en un artículo publicado por el Centro Stimson, un think tank con sede en Washington DC.

"Los funcionarios iraníes están confusos y divididos en cuanto al método apropiado para vengarse", escribió Mazhari antes del asesinato de Musaví. "Su relativa inacción está en consonancia con una política de paciencia estratégica que busca evitar una confrontación directa con Estados Unidos o Israel".

Teherán se encuentra en una posición incómoda, afirmó Vakil. "Señalar con el dedo a los grupos terroristas proporcionará a Irán una salida a esta presión", dijo. "Puede culpar a Israel y a Estados Unidos de avivar el malestar regional, pero culpar al IS para evitar tomar medidas".

Barbara Slavin, miembro del Centro Stimson, dijo a Becky Anderson de CNN el miércoles que Irán no ha estado tomando represalias a los ataques en su contra de manera oportuna "lo que plantea la cuestión ... si hay preocupación por la estabilidad interna en el país."

A finales de 2022, Irán se vio sacudido por algunas de las mayores protestas desde la Revolución Islámica de 1979, provocadas por la muerte de una joven a manos de la llamada policía de la moralidad del país. Aquellas protestas fueron brutalmente aplastadas.

"En definitiva, el atentado de Kerman ha puesto de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de Irán y el fracaso del gobierno a la hora de proporcionar seguridad", escribió Vaez en X. "Aunque las fuerzas de seguridad parecen expertas en acosar a las mujeres que no llevan hiyab, no consiguen salvar sus vidas ni protegerlas contra el terrorismo".

Samantha Waldenberg y Mostafa Salem, de CNN, han contribuido a este reportaje.

