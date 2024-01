Lo más destacado

Un conductor de coche eléctrico recorre 90.000 km en tres años mientras desconocidos le pagan el viaje

Wiebe Wakker se alimenta de la generosidad de desconocidos con comida, cama y electricidad

El holandés lleva tres años viajando de Holanda a Australia en un coche eléctrico

Deseoso de difundir el mensaje de un futuro con cero emisiones de carbono, el holandés Wiebe Wakker salió de casa con los bolsillos vacíos. Los 20.000 euros (22.618 dólares) que ha gastado desde que se puso en marcha en marzo de 2016 se han destinado íntegramente a reparaciones del coche y logística de transporte, y lo ha ganado trabajando en sus viajes.

El resto de la financiación de su Volkswagen eléctrico, apodado "El Bandido Azul", ha procedido de la generosidad de desconocidos de Noruega a Irán y de Myanmar a los Emiratos Árabes Unidos en su viaje hasta el punto de llegada en Sídney el mes que viene.

Wakker afirma que es imposible calcular cuánto le habría costado el viaje si se lo hubiera pagado él mismo, pero que los desconocidos le han reducido la factura con alojamiento y comida gratuitos mientras conducía hacia Australia.

Su único error, dice, ha sido subestimar a la humanidad.

"Ese ha sido mi mayor fallo, porque mucha gente me ha ofrecido ayuda en este viaje. He viajado por zonas de las que se decía que eran inseguras, como Oriente Medio y la India, pero en todas partes estaba la amabilidad de la gente local".

Su proyecto Plug Me In consistía básicamente en que la gente trazara su ruta en su sitio web y le ofreciera tres formas de ayudar: una comida, un lugar donde alojarse y un sitio donde cargar su vehículo.

Inicialmente, había planeado cubrir la ruta de un viaje -planeada por primera vez como mochilero aventurero en Australia 10 años antes- en 18 meses, sólo para que se convirtiera en una "ruta más oportunista".

Dejó que sus patrocinadores determinaran esa ruta, lo que significó -entre otras cosas- llevarle por el muy tortuoso camino de pasar por la punta del norte de Noruega para cruzar Europa.

"Cuando empecé, no tenía ni idea de la ruta", dijo, "pero sé que nunca pensé que llegaría tan lejos. Pero mucha gente me ofrecía sitios para quedarme, organizaba algo y entonces pensé 'no puedo dejar pasar esto e irme lo antes posible'.

"Así que lo he aprovechado como una oportunidad única en la vida para disfrutar al máximo".

'Crowdfunding para reparaciones'

Mientras se come los últimos kilómetros del camino, sólo hay una celebración parcial al acercarse a su punto de llegada. "En realidad, también hay algo de tristeza, porque está a punto de terminar y sigo disfrutando. Pensé que cuando terminara estaría agotado o hambriento, pero realmente ha sido una experiencia única".

Eso se contrarresta con el hecho de que ya no conduce un coche eléctrico sin aire acondicionado -se le fundieron los fusibles hace un mes-, ya que las temperaturas alcanzaron los 49 grados centígrados en un verano australiano especialmente caluroso. "He tenido que llevar granos de café en el coche para que no oliera", dice riendo.

A lo largo del viaje, ha conducido siempre que ha sido posible, pero ha enviado el coche en barco tres veces, y ha recaudado el dinero necesario haciendo diferentes trabajos por el camino.

Como era de esperar, el coche ha tenido algunos contratiempos. Primero, en la India, se soldó un muelle roto, pero los neumáticos traseros se desgastaron y el coche dejó de poder conducirse.

En Indonesia, el coche se inundó y sólo pudo repararlo enviando mecánicos desde su Holanda natal, pero sorprendentemente ese coste de 5.000 euros (5.654 dólares) lo recaudó mediante crowdfunding en el plazo de sólo 10 días.

Viajero nato, Wakker regresó de su anterior aventura australiana hace una década y estudió gestión de eventos en la universidad, rematada con una tesis sobre iniciativa empresarial.

De ahí nació la idea del coche eléctrico, que tardó 18 meses en poner en marcha y fue posible gracias a la ayuda de una empresa holandesa llamada Bundles, que le prestó el coche durante todo el viaje.

"Con él quería demostrar la fiabilidad de los coches eléctricos y lo que se puede llegar a recorrer", explica. "Todavía va bastante bien".

Según admite, Wakker no siempre ha tenido una mentalidad tan ecológica, pero esa visión cambió trabajando para una empresa de eventos, que se metió de lleno en proyectos ecológicamente limpios, como una pista de baile en un festival de música en la que la gente producía la electricidad del festival bailando.

"Demostró que la sostenibilidad no tiene por qué ser aburrida, sino que puede hacer cosas geniales", dijo.

En cuanto al futuro, quiere seguir activo en el campo de la sostenibilidad, pero es consciente de que probablemente necesitará un periodo de adaptación cuando vuelva a casa.

"Me hace ilusión volver después de tres años viajando, y tengo muchas ganas de tener una base, poner la ropa en un armario y no en una maleta", dijo. "Es una vida más estable después de esta locura. Pero lo que hago se ha convertido en un estilo de vida, así que podría ser un shock".

