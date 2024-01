Por qué sólo sonará "God Save the Queen" cuando Irlanda del Norte juegue contra Inglaterra

Cada selección entona su himno, acompañada por sus seguidores en la grada; los hombros se echan hacia atrás, las cabezas se mantienen altas, a veces los ojos se llenan de lágrimas saladas al son del patriótico grito de guerra.

Pero cuando Inglaterra e Irlanda del Norte salten al campo el 15 de julio para disputar su encuentro del Grupo A de la Eurocopa Femenina 2022, sólo sonará un himno nacional: "Dios salve a la Reina".

Los otros dos países que componen el Reino Unido tienen sus propios himnos nacionales para los acontecimientos deportivos que no se disputan bajo la bandera de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Gales tiene "Hen Wlad Fy Nhadau" ("Tierra de mis padres") y Escocia "La flor de Escocia". Pero, en este caso, Inglaterra e Irlanda del Norte compartirán "God Save the Queen".

Diferentes himnos para diferentes deportes

Esta peculiaridad del sorteo ilumina la compleja identidad de la selección nacional de Irlanda del Norte.

Hace poco tiempo -entre 1968 y 1998- que un periodo de violencia sectaria en Irlanda del Norte, conocido como "The Troubles", dejó más de 3.500 muertos, según The Sutton Index of Deaths.

El Acuerdo de Viernes Santo (o Acuerdo de Belfast) contribuyó a poner fin a décadas de conflicto entre los nacionalistas, que buscaban una Irlanda unida, y los lealistas, que deseaban seguir formando parte del Reino Unido.

Estas opiniones políticas divergentes coincidían en líneas generales con las creencias religiosas, con los protestantes a favor del unionismo y los católicos del nacionalismo.

Según el censo de 2011, la población de Irlanda del Norte es en un 49% protestante y de otras confesiones cristianas, en un 45% católica, en un 6% no religiosa y en un 1% que no declaró su religión. Según la encuesta ARK Northern Ireland Life and Times Survey, el 33% de las personas, en 2019, se consideraba unionista, el 23% se identificaba como nacionalista, mientras que el 39% no se consideraba ni lo uno ni lo otro.

"Las encuestas te mostrarán que hay un sentido en desarrollo de una identidad nacional norirlandesa, pero no hay una canción que encapsule eso o pueda verse que lo encapsula [eso]", Paul Rouse -que escribió Sport and Ireland: A History, explica a CNN Sport.

Irlanda del Norte tiene varios himnos nacionales en uso en diferentes deportes, así como diferentes configuraciones de sus equipos, una reliquia de cómo cada deporte navegó por esta división.

Cada uno de estos himnos ocupa una posición ligeramente distinta en el panorama político de Irlanda del Norte.

En el rugby, donde el equipo juega como una Irlanda unida, el himno nacional de la República de Irlanda "Amhrán na bhFiann" ("La canción del soldado") suena en los partidos en casa, junto con "Ireland's Call" ("La llamada de Irlanda"), encargada específicamente y más inclusiva, que suena tanto en los partidos en casa como fuera.

En los Juegos de la Commonwealth, el himno norirlandés es "Londonderry Air", mientras que en el fútbol, el himno "God Save the Queen" (Dios salve a la Reina), asociado a la familia real británica , está ligado a la tradición unionista.

"Es bastante triste. Irlanda del Norte no tiene realmente su propia identidad", declaró la capitana norirlandesa Marissa Callaghan en un documental el año pasado.

"Como jugadora católica, por desgracia, no tengo esa experiencia de ponerme en pie y cantar el himno lo más alto posible.

"Pero eso no quita el orgullo y la pasión y lo que significa ponerse la camiseta verde. Hace falta alguien que piense con originalidad, ¿no? Y ser lo suficientemente valiente para llevarlo adelante".

¿Qué pasaría con el deporte internacional en Irlanda?

Históricamente, cada gran deporte ha encontrado un lugar ligeramente diferente en el paisaje norirlandés.

"La creación del mundo deportivo moderno tuvo lugar en el siglo XIX... Y cuando eso ocurrió, Irlanda no estaba dividida", dice Rouse.

Cuando se creó oficialmente Irlanda del Norte, el 3 de mayo de 1921, tras la Guerra de Independencia irlandesa, los equipos de atletismo, rugby y fútbol representaban a toda la isla.

"Inmediatamente surgió la pregunta de qué pasaría con el deporte internacional en Irlanda", dice Rouse. "Y varía de un deporte a otro".

La Asociación Irlandesa de Fútbol (IFA) tenía, y sigue teniendo, su sede en Belfast, el corazón histórico del deporte, donde entró por primera vez en Irlanda.

A diferencia del rugby, cuyo órgano rector tenía su sede en Dublín y cuyas estructuras permitían una mayor autonomía regional, el fútbol se dividió en dos con la creación de la Asociación de Fútbol de Irlanda (FAI) en Dublín en 1921.

Al principio, tanto la IFA como la FAI organizaban selecciones internacionales con el nombre de Irlanda, seleccionando jugadores del norte y del sur de la frontera, hasta que en la década de 1950 las exigencias de las competiciones clasificatorias para la Copa Mundial obligaron a las selecciones a separarse por completo.

Durante los "disturbios", las tensiones se recrudecieron, como cuando en 1979 se produjeron disturbios en un partido de la Copa de Europa entre la ciudad fronteriza de Dundalk y el Linfield, un club estrechamente asociado con el unionismo.

Pero el éxito de la selección norirlandesa en los Mundiales de 1982 y 1986, con jugadores de ambas comunidades, demostró que el fútbol podía, en ocasiones, trascender las divisiones políticas.

"Tendemos a centrarnos en la división, pero no era sólo una división, era también un juego que los unía", afirma Rouse.

Estos esfuerzos por unir al fútbol se han intensificado tras el proceso de paz.

En 2006, la Amalgamation of Northern Ireland Supporters' Clubs recibió el Brussels International Supporters' Award por su apoyo a las organizaciones benéficas y sus esfuerzos por combatir el sectarismo.

Eurocopa 2022

La Asociación de Fútbol Femenino de Irlanda del Norte (NIWFA) es una entidad mucho más reciente, formada en 1976, y desde entonces el fútbol femenino en el país ha crecido exponencialmente.

Un público récord de 15.348 espectadores abarrotó Windsor Park para presenciar el partido de clasificación para la Copa Mundial contra Inglaterra, mientras que unas 1.200 jugadoras compiten actualmente en seis divisiones competitivas, según su sitio web.

Su creciente popularidad coincide con las tendencias del fútbol femenino en toda Europa. La Eurocopa 2022 ya ha batido récords de asistencia -se vendieron unas 450.000 entradas antes del torneo-, mientras que más de 91.000 aficionados se amontonaron dos veces en el Camp Nou para ver al Barcelona Femení a principios de este año.

También se ha lanzado una canción oficial - "Girl Got Game", de Jessica Hammond- para apoyar al equipo y destacar el fútbol femenino.

Aprovechando esto, la selección femenina de Irlanda del Norte espera emular el "espíritu de 2016" que impregnó el país cuando la selección masculina se clasificó para la Eurocopa 2016.

"Vimos el impacto positivo que tuvo", declaró Callaghan a Belfast Live.

Es la primera vez que la selección femenina de Irlanda del Norte se clasifica para un gran torneo, a pesar de varias lesiones de larga duración de sus jugadoras clave.

La clasificación representa un logro impresionante para el equipo, que ocupa el puesto 47 del mundo, y muchas de sus integrantes compaginan el trabajo a tiempo completo con el fútbol.

Sea cual sea el resultado del partido del viernes, Irlanda del Norte no alcanzará los octavos de final tras las derrotas ante Noruega y Austria en sus dos primeros encuentros, pero el camino recorrido hace que los jugadores se sientan optimistas de cara al futuro.

"Irlanda del Norte es un lugar increíble, y tenemos gente increíble", declaró Callaghan a Belfast Live. "El deporte, incluido el fútbol, siempre ha conseguido unir a la gente".

