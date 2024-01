Este golfista lleva décadas intentando clasificarse para el Open. Ahora, está jugando el más grande hasta ahora

La Jarra de Clarete no se levantará en St Andrews, Escocia, hasta el domingo, pero el golfista inglés Matt Ford ya se ha asegurado la victoria de su vida: clasificarse para el Open Championship.

Este golfista de 44 años ha dado decenas de miles de golpes en más de 280 torneos, pero cuando el jueves salga desde el tee de salida del Old Course, será su primer golpe en un Major, en una carrera profesional de casi dos décadas.

Ford se hizo profesional en 2003, pero sus esfuerzos por llegar al Open comenzaron como aficionado. Desde entonces, ha llegado en numerosas ocasiones a la fase final de clasificación.

"El otro día intenté calcular cuántas veces lo había intentado", dijo Ford a la CNN, calculando 24 intentos sin éxito hasta ahora.

Hijo de un futbolista profesional, Ford creció en la ciudad inglesa de Swindon con el deseo de seguir los pasos de su padre. Sólo cogió un palo por primera vez a los 10 años, y no fue hasta que terminó la escuela, a los 18, cuando se lanzó a dedicarse al golf a tiempo completo.

"Me encantaba el fútbol, pero también era muy frustrante, mientras que en el golf sólo tienes que preocuparte de ti mismo", explica Ford.

"Aunque el juego del golf es de todo menos controlable, puedes controlar mucho más en un deporte individual".

Convertido en profesional a los 25 años, Ford tuvo un buen comienzo, compitiendo en el BMW PGA Championship 2005 (antiguo Campeonato de la PGA británica) en Wentworth.

Competir en una prueba del Circuito Europeo dio al inglés una enorme inyección de confianza, pero en 2013 estuvo a punto de abandonar el deporte. A pesar de un puñado de apariciones más en el European Tour (ahora el DP World Tour), Ford ha pasado la mayor parte de su carrera en su serie de alimentación, el Challenge Tour.

Desafíos en el Challenge Tour

Cinco subcampeonatos han sido lo más destacado, pero los constantes viajes alrededor del mundo a campos mucho menos lujosos que los del European Tour y el PGA Tour le han pasado factura mental y, sobre todo, económica.

Sólo los 10 primeros clasificados de los 156 jugadores del Challenge Tour ganan "de forma realista" suficiente dinero en premios para sufragar el coste de jugar el torneo, y Ford calcula que más de la mitad de los jugadores restantes pierden más de 1.000 dólares a la semana.

Según los cálculos del propio Ford, ha perdido dinero más veces de las que lo ha ganado, y con su mujer Suzie y dos hijos pequeños a su cargo, la presión de "jugar para vivir" ha sido todo un reto.

"La cantidad de veces que he pensado en dejar este juego y, como dice mucha gente, 'buscarme un trabajo de verdad', ha sido duro", afirma.

"Es emotivo por la forma en que me ha apoyado mi familia. No he ganado tanto dinero como me gustaría para estar cómodo".

Un gran avance siguió a finales de 2014, cuando Ford obtuvo su tarjeta en la Escuela de Clasificación del Tour Europeo, abriéndole la puerta para competir en casi 60 eventos del Tour Europeo a lo largo de los dos años siguientes.

Perdió su tarjeta antes de la temporada 2017, pero siguió trabajando hasta que se encontró compitiendo en la última prueba clasificatoria del Open en el Prince's Golf Club de Kent, Inglaterra, en julio.

Un comienzo fulgurante en la segunda ronda puso a Ford en una posición dominante con 5 golpes bajo par de cara a los últimos 10 hoyos de la clasificación, antes de que cuatro golpes perdidos en los siguientes cuatro hoyos parecieran escribir un capítulo familiar en su historia de clasificación para el Open.

"Empiezas a preguntarte: '¿He metido la pata? ¿Qué he hecho? Idiota'", recuerda.

Sin embargo, cuando Suzie y sus dos hijos llegaron para jugar los últimos seis hoyos después del colegio, vieron cómo Ford se disparaba hacia un final espectacular. Hizo un eagle y recuperó los cuatro golpes perdidos para terminar 5-bajo par y clasificarse como ganador del evento, con dos golpes de ventaja sobre el segundo clasificado.

El más grande de la historia

Además de hacer realidad el sueño de su infancia de jugar el Open -en la histórica 150ª edición, nada menos que en el legendario Old Course-, Ford está encantado de compartir la experiencia con su familia.

"Lo siento, profesores", sus hijos se han asegurado un resultado propio con días libres para ver a su padre competir en Escocia. Desesperado por conocer a Tiger Woods, Ford ya ha cumplido su promesa: el miércoles tuiteó una foto de su hija con el tricampeón del Open.

"Están tan contentas y emocionadas como yo", dijo. "En los torneos que han paseado conmigo, han podido ver cada golpe y no ha habido demasiada gente alrededor.

"Va a ser una locura estar en St Andrews con tanta gente... va a ser un acontecimiento tan grande que la gente dice que va a ser uno de los más grandes de la historia".

La experiencia, el sueldo potencial, y las oportunidades que pueden surgir para futuros eventos del DP World Tour; Ford cita un montón de razones para estar entusiasmado con la semana. Sin embargo, cuando el objetivo de toda la vida era simplemente llegar al primer tee, ¿cuál es la meta final ahora que está a punto de estar allí?

"¿Estoy pensando en ganar el torneo? No, la verdad es que no", dijo Ford. "Pero no hay ninguna razón por la que no pueda tener una gran semana y quién sabe lo que puede pasar. Esto es golf y si puedo conseguir una racha, simplemente no lo sabes.

"En realidad no me estoy marcando demasiados objetivos específicos, aparte de mantener una sonrisa en mi cara y disfrutar de la semana. Si lo hago, espero conseguir buenos resultados".

Sea cual sea el resultado, no será por falta de esfuerzo.

Ford tiene programada la salida para su primera ronda a las 11:15 a.m. BST (6:15 a.m. ET) del jueves.

