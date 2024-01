Tras su 21º título de Grand Slam en Wimbledon, ¿qué le espera a Novak Djokovic?

El serbio ganó el domingo su 21º título de Grand Slam al vencer a Nick Kyrgios en la final y conquistar otro trofeo de Wimbledon, la séptima vez que lo logra y la cuarta consecutiva en SW19.

En una extraña peculiaridad, Djokovic descenderá del número 3 al 7 del mundo a pesar de ganar Wimbledon, ya que se le han retirado los puntos del ranking tras la decisión de los organizadores del torneo de prohibir a rusos y bielorrusos jugar en la edición de este año.

Sin embargo, tal y como están las cosas, el futuro inmediato de Djokovic sigue sin estar claro. Como consecuencia de su postura contraria a la vacuna contra el virus Covid-19, su participación en los próximos Grand Slams de Estados Unidos y Australia está en entredicho.

¿Qué le depara el futuro al vigente campeón de Wimbledon?

Necesitaba tiempo para capear el temporal

Djokovic ha pasado un par de meses difíciles fuera de la pista, lo que se ha reflejado en su juego.

En enero, Djokovic fue finalmente expulsado de Australia tras una prolongada saga, que incluyó tiempo de detención, que impidió su participación en el Open de Australia debido a su negativa a vacunarse contra el virus Covid-19.

Según la legislación australiana, Djokovic podría ser expulsado del país durante tres años debido a las circunstancias que rodearon su deportación, aunque la ministra del Interior, Karen Andrews, no descartó una exención. "Cualquier solicitud se examinará en función de sus méritos", declaró en enero.

Aunque ha vuelto a la acción sin prisa pero sin pausa, el ex número 1 del mundo dijo que tuvo que "capear el temporal" durante ese tiempo.

"Los primeros meses de este año me afectaron", dijo tras su victoria en Wimbledon. "Mental y emocionalmente, no estaba en un buen momento. Sentía mucha presión.

"Eso provocó turbulencias en mi interior. Necesitaba tiempo para capear el temporal. En un momento dado, me di cuenta de que iba a necesitar tiempo, y eso es todo, tiempo para reagruparme, para alcanzar un estado de equilibrio óptimo en la pista y fuera de ella."

Goran Ivanisevic, entrenador de Djokovic y ganador de Wimbledon en 2001, alabó la capacidad del 21 veces ganador de un grand slam para volver de un "año duro".

"Ha sido algo enorme lo que le ha pasado. Todos esperábamos de él después de un par de semanas: 'Vale, olvídate de Australia, volvamos a entrenar'. Esto no pasa así'", dijo Ivanisevic.

"Le llevó mucho tiempo, Montecarlo, Belgrado, luego empezó a jugar mejor, Madrid, Roma. Incluso jugó bien en París, pero Rafa (Nadal) fue mejor jugador esa noche.

"Para algunos, no se recuperan. Nunca jugarán al tenis. Fue un gran shock. Fue un shock para mí, y yo estaba allí. Estaba libre. Imagínate para él.

"Increíble cómo se recuperó y cómo lo superó. Es realmente heroico para mí porque no fue fácil digerir todo aquello y volver a jugar al tenis. Entonces piensas: '¿Por qué (tienes) que jugar al tenis?".

A pesar de su vuelta a la acción en determinados torneos, su postura ante la vacuna Covid-19 ha restringido su participación en otros.

Se ha perdido torneos en Estados Unidos a lo largo de este año, como Indian Wells o el Abierto de Miami, porque cualquier ciudadano no estadounidense debe estar completamente vacunado contra la Covid-19 para poder recibir un visado y entrar en el país.

Y, tal y como están las cosas, no se le permitiría jugar en el US Open -que comenzará el 29 de agosto-, ya que no se ha vacunado.

Djokovic no se mostró especialmente optimista respecto a la posibilidad de competir en Flushing Meadows, aunque afirmó que le "encantaría" jugar allí.

"No estoy vacunado y no pienso vacunarme, así que la única buena noticia que puedo tener es que retiren la tarjeta verde de vacunación obligatoria o como se llame para entrar en Estados Unidos o la exención", dijo.

"No creo que la exención sea una posibilidad realista. Si esa es la posibilidad, no sé en qué consistiría la exención. No lo sé. No tengo muchas respuestas al respecto. Creo que se trata de si me la quitan o no a tiempo para llegar a EE.UU.".

De hecho, debido a las actuales leyes de inmigración australianas, al jugador de 35 años tampoco se le permitiría jugar en el Abierto de Australia de 2023.

Esto podría significar que Djokovic, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, volvería a la pista en un Grand Slam en mayo de 2023, en el Abierto de Francia del año que viene.

Sigue a un título de Grand Slam del récord histórico de 21 de Nadal y, dando alguna idea de lo que ve en su futuro, priorizar los grandes eventos será su principal objetivo.

"Para ser sincero, dudo que vaya a perseguir puntos", explicó. "Según tengo entendido hoy por mi agente, ganar un Grand Slam te clasificaría para las World Tour Finals a menos que estés fuera del Top 20, cosa que no sé. Con los puntos acumulados hasta ahora, supongo que estaré entre los 20 primeros.

"Supongo que tengo muchas posibilidades de estar ya en las Finales. No voy a agobiarme por tener que ir a jugar torneos y conseguir puntos.

"Realmente no siento ninguna presión ni necesidad de jugar un determinado calendario. Y las cosas han cambiado en el último año, año y medio para mí. He conseguido ese histórico número 1, semanas para el número 1, por el que he trabajado toda mi vida. Ahora que eso ya está hecho, doy prioridad a los slams y a los grandes torneos en realidad y donde quiero jugar, donde me siento bien".

Y añadió: "Podría ser la Copa Laver, la Copa Davis también está al caer. Me encanta jugar para mi país. Voy a intentar participar. Lo próximo será el final de la temporada, ¿no? Esos son los grandes torneos, digamos, que tengo ahora mismo en la cabeza".

