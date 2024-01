Tengo tiempo de sobra": Novak Djokovic resta importancia a las lesiones antes del Abierto de Australia

El número 1 del mundo cayó derrotado por 6-4 y 6-4 -su primera derrota en suelo australiano desde 2018, una racha que se extiende a 43 partidos- y recibió tratamiento del entrenador en su muñeca derecha por segundo partido consecutivo.

Australia ganó la eliminatoria por 3-0 para avanzar a las semifinales de la Copa de Estados Unidos.

"Sabía que probablemente [no iba] a estar al 100% física, emocional, mentalmente en cuanto a juego en la semana de apertura de una temporada", dijo Djokovic a los periodistas, según Reuters. "Tampoco me lo esperaba.

No estuve a mi nivel, pero fue uno de esos días en los que no me sentí bien en la pista y mi rival jugó muy bien".

"Creo que estaré bien, para ser honesto", añadió Djokovic. "La lesión en la muñeca me afectó bastante, sobre todo en la derecha y el saque. Tengo mucho tiempo, creo que suficiente para ponerme en forma para el Abierto de Australia".

El 24 veces ganador de un Grand Slam es el gran favorito para defender su corona en Australia y conquistar su undécimo título del Open de Australia, todo un récord.

El torneo comienza el domingo 14 de enero, un día antes de lo habitual, ya que los organizadores intentan evitar las finales tardías que provocaron las críticas de algunos jugadores el año pasado.

Djokovic insistió en que el proceso de recuperar la plena salud "no le resulta extraño" ahora.

"No es extraño", dijo. "He estado en este tipo de situaciones muchas veces y sé lo que tengo que hacer junto con mi equipo para ponerme a punto. Espero no lesionarme esta vez.

"En eso es en lo que vamos a trabajar, en poner mi cuerpo en la forma adecuada, en un estado óptimo, para que pueda rendir al máximo nivel durante, espero, todo el Abierto de Australia".

Por otra parte, Polonia venció a China por 3-0 en la prueba mixta de 18 equipos para pasar a semifinales, mientras que Francia y Noruega están empatadas a 1-1.

Nadal sigue recuperándose de su lesión

Por su parte, Rafael Nadal, 22 veces campeón de Grand Slam, continuó el jueves con su impresionante regreso a la competición, tras vencer al wild card australiano Jason Kubler por 6-1 y 6-2 y clasificarse para los cuartos de final del Internacional de Brisbane.

Nadal tuvo un comienzo rápido, liderando 5-0 en el primer set, en sólo su segundo partido de individuales después de un año de inactividad debido a una lesión sufrida en el Abierto de Australia 2023.

Kubler logró finalmente ponerse por delante en el marcador, pero el español de 37 años continuó con su ímpetu hasta bien entrado el segundo set, alzándose con la victoria.

Nadal se enfrentará a otro australiano, Jordan Thompson, en octavos de final.

