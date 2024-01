Lo más destacado

Sir Jackie Stewart: "Encontrar una cura para la demencia es mi mayor batalla

Stewart fundó la asociación Race Against Dementia tras el diagnóstico de su esposa.

Se han recaudado 2,3 millones de dólares para financiar la investigación del doctorado sobre la enfermedad

El tricampeón del mundo de F1 se muestra optimista ante la posibilidad de no encontrar una cura a tiempo

Cuando su mujer, Helen, volcó con su Smart en un bosque cercano a la casa familiar, estudió minuciosamente las pruebas en busca de una explicación para el accidente: un neumático reventado o un ciervo extraviado cruzando la carretera parecían inicialmente las explicaciones más probables.

Al final, la respuesta resultó ser bastante más compleja y angustiosa: el diagnóstico de demencia frontotemporal (DFT), término que engloba un grupo de trastornos degenerativos que dañan las células de los lóbulos temporal y/o frontal del cerebro.

La enfermedad suele diagnosticarse en personas de 50 a 60 años, pero puede afectar a personas de 40 años o menos.

Afecta a las áreas del cerebro responsables del razonamiento, la comunicación, la conciencia social y la memoria, provocando cambios en la personalidad y el juicio.

Aunque sus síntomas pueden variar en función de las partes del cerebro afectadas, la FTD acaba dejando al paciente en un estado de confusión e impotencia. También deja desamparadas a las familias afectadas.

Un problema global

Cinco años después del diagnóstico de su esposa, Stewart sabe que es una lucha que, con toda probabilidad, ni él ni Helen ganarán.

"Esta es mi mayor batalla", declaró a CNN Sport desde la casa familiar en Suiza, adonde se ha trasladado para garantizar los mejores cuidados a su esposa: hay un hospital privado a sólo 300 metros de distancia y ella recibe atención las 24 horas del día en casa.

"Se trata de un problema verdaderamente mundial. Hay 50 millones de personas en el mundo y no hay cura ni medicina preventiva. En los últimos 30 años, parece que no nos hemos acercado a encontrar respuestas".

En la búsqueda de sus propias respuestas, Stewart adoptó un enfoque diferente de la enfermedad, creando Race Against Dementia (Carrera contra la demencia), cuyo objetivo era recaudar 2,5 millones de dólares para la investigación de la enfermedad. La iniciativa ya había recaudado más de 3,5 millones de dólares.

Ha viajado a los mejores centros médicos de todo el mundo y utilizará el dinero recaudado hasta la fecha para financiar a cinco estudiantes de doctorado que buscan una cura y posibles medidas preventivas.

Visite CNN.com/Sport para más noticias, reportajes y vídeos

"Habría ayudado de todos modos, pero la enfermedad de Helen me ha impulsado aún más a hacerlo", afirma. "Lo que está ocurriendo con la cultura actual no ha funcionado, así que necesitamos un cambio de enfoque. Pero a la clase dirigente no le gustan los cambios".

En busca de un Bill Gates

Este año se cumple el 50 aniversario del primero de los tres títulos mundiales de Stewart, que establece paralelismos entre su pasado en las carreras y su situación actual.

"Por ejemplo, la Fórmula 1", dice. "En los tiempos modernos, hay cuatro personas que han cambiado este deporte: Gordon Murray, Ross Brawn, John Barnard y, más recientemente, Adrian Newey".

Los 10 coches más emblemáticos de la F1

"Sólo han hecho falta cuatro personas para cambiar las cosas de arriba abajo. En el mundo de los negocios, fíjate en Bill Gates o Steve Jobs. Todo lo que se necesita es una mente diferente y un enfoque diferente. En la carrera contra la demencia, no es diferente".

Stewart planea llevar a sus estudiantes de doctorado un enfoque influenciado por la F1. Los vestirá con la ropa más elegante, como si estuvieran preparados para una reunión de negocios, y también ha conseguido que los equipos de F1 McLaren y Red Bull participen en la organización benéfica. Además, quiere añadir una emergencia al estilo de la F1.

Al intentar cambiar la dinámica de la investigación sobre la demencia, Stewart también hace referencia a su antigua lucha por mejorar la seguridad en la F1, que abrió el camino a un deporte más seguro, como el que disfrutan hoy los pilotos de la parrilla.

"Por aquel entonces, la clase dirigente no quería reconocer el problema ni cambiar", afirma. "En aquella época, si se incendiaba un coche no había extintores para apagarlo. Vale, tenían extintores, pero para una barbacoa pequeña, no para un coche de Fórmula 1 lleno de combustible y en llamas".

"Ocurría lo mismo con la falta de zonas de salida o postes de telégrafo o lo que fuera. No hacía falta ser Einstein para saber cómo hacer las cosas más seguras.

"Esta batalla, sin embargo, es mucho más grande. Entiendo que el cerebro es lo más complicado que existe, mucho más que cualquier coche de Fórmula 1. Y se trata de entender sólo un pequeño detalle. Y se trata de entender sólo una pequeña parte".

Un camino largo y tortuoso

Por ahora, el aspecto clave es que su mujer, según sus propias palabras, es feliz, aunque su memoria a corto plazo esté en declive, y la de más largo plazo también.

"Helen lo niega", reflexiona Stewart. "Sabe que la tiene, pero te dirá que no".

El propio Stewart no se hace ilusiones sobre lo que le espera a él, a los dos hijos de la pareja y a sus nietos cuando recuerda la experiencia de visitar recientemente a la madre de un amigo, de 93 años.

"Su cara se iluminó como un cohete cuando me vio. "Quería hablar del pasado, de mis días de rodaje [Stewart fue internacional de rodaje antes de su etapa en la F1].

"No sabrías que tenía demencia, pero entonces me dijo que su marido debía de estar trabajando hasta tarde porque no había vuelto. Murió hace 27 años".

A pocos meses de cumplir 80 años, Stewart sigue rezumando positivismo por todos sus poros y no se permite pensar en las dificultades que le esperan.

Pero es demasiado consciente de que el tiempo corre y de que la cura puede llegar demasiado tarde.

"Es una frustración", afirma. "Ya, como decían los Beatles, ha sido un camino largo y tortuoso, pero todavía no ha cambiado nada. Pero tengo que creer que algo ocurrirá".

Stewart se considera uno de los más afortunados, ya que los ingresos obtenidos en la F1 le permiten pagar los costosos cuidados que recibe las 24 horas del día.

"Otros no tienen ese privilegio", afirma. "Es a esos a los que tenemos que ayudar".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com