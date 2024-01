Selena Gomez dice que puede que sólo le quede 'un álbum más'

"Siento que tengo un álbum más en mí", dijo Gómez en el episodio del lunes del podcast "Smartless".

"Cuanto más mayor me hago, más me gustaría encontrar algo en lo que asentarme", continuó, añadiendo que lo ideal sería centrarse en su carrera como actriz.

Desde muy joven, Gómez dijo que tenía la vista puesta en ser "una actriz seria". Su carrera musical comenzó sólo porque Disney se puso en contacto con ella para crear un álbum mientras protagonizaba la sitcom de Disney Channel "Los magos de Waverly Place" a finales de la década de 2000.

"Pensé que sería divertido y, sobre todo, que sería un hobby con el que disfrutaría de verdad", explica. "Quería ser actriz. Nunca tuve la intención de ser cantante a tiempo completo, pero al parecer ese hobby se convirtió en algo más."

Gomez ha lanzado tres álbumes de estudio desde 2013, con éxitos que en conjunto incluyen "Come & Get It," "Same Old Love" y "Lose You to Love Me." Obtuvo su primera de dos nominaciones al Grammy al mejor álbum de pop latino en 2022 por su EP en español "Revelación". A finales del año pasado, lanzó su último single, "Single Soon".

Icono de la adolescencia temprana gracias a "Hechiceros", Gómez también protagoniza actualmente la aclamada serie de Hulu "Solo asesinatos en el edificio" junto a Martin Short y Steve Martin, y ha aparecido en varias películas como "Spring Breakers" y "A Rainy Day in New York."

Alternar entre su carrera musical y la de actriz le ha pasado factura a Gomez, según dijo en el episodio del podcast del lunes, en parte debido a sus problemas de salud mental, un tema del que habló abiertamente en su docuserie de 2022 "Selena Gomez: My Mind & Me."

Aunque reconoció que no hay nada que la obligue a elegir entre la música y la actuación, admitió que es posible que se avecine una elección en el futuro.

"Voy a querer relajarme porque estoy cansada", dijo.

Además de dedicarse a la música y la actuación, Gomez fundó su empresa de cosméticos Rare Beauty en 2020, que calificó como "el mayor regalo" en el podcast.

"La lancé durante Covid y simplemente despegó y no podría estar más agradecida", agregó. "Estoy realmente orgullosa".

