¿Manifestó Taylor Swift su relación con Travis Kelce hace años?

En 2009, la cantante superestrella habló con la revista Glamour y le preguntaron cómo "sería" una relación para ella.

"Siempre va a ser a distancia, aunque salga con el chico que vive a mi lado en Nashville. Volaré para verle y le llevaré a sitios para que me vea", dijo Swift entonces. "Me parece que implicaría más horarios, y ya tengo muchos horarios en mi vida. Por supuesto, si conociera a alguien que valiera la pena, ¡probablemente dejaría de pensar así!".

Kelce definitivamente encaja en ese perfil.

Ella ha viajado para verle jugar al fútbol y él ha ido al extranjero para verla en su "Eras Tour". Además, la pareja ha ido y venido de la casa de él en Missouri y de la de ella en Nueva York para pasar tiempo juntos.

En el artículo de Glamour de hace 15 años, también se le preguntó a Swift si sólo "saldría con alguien con un nivel de éxito similar".

"Creo que es más una cuestión de confianza. No me gustaría estar con un pusilánime que me dejara hacer todos los planes y tener todo el control", comentó Swift. "Para mí es muy natural entrar en modo planificación, pero preferiría estar con alguien que tenga su propia voz y pasión y ambición".

Mucha gente piensa que eso suena igual que Kelce, un ala cerrada de los Kansas City Chiefs claramente apasionado por el fútbol americano y lo suficientemente cómodo con la fama como para haber hecho muy pública su relación con Swift.

Todo ello hace pensar que Kelce podría ser el final del juego para Swift.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com