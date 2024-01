Kelly Clarkson dice que pasear por Nueva York le ayudó a perder peso

En el último reportaje de portada de la revista People, la cantante y presentadora de un programa diurno de entrevistas dice que ella y sus hijos caminan mucho desde que trasladó a su familia y su programa, "The Kelly Clarkson Show", de Los Ángeles a la Gran Manzana.

"Caminar por la ciudad es todo un ejercicio", dice. "Y ahora me gustan mucho las saunas de infrarrojos. Y acabo de darme una zambullida fría porque todo el mundo me agotaba".

Según losestudios, caminar puede reducir el riesgo de cáncer, enfermedades cardiacas y muerte prematura, y cualquier cantidad de caminata ayuda.

La ex ganadora de "American Idol" dijo que se trasladó por su salud mental y que ha estado disfrutando explorando su nuevo hogar con sus hijos, su hija River Rose, de 9 años, y su hijo Remington Alexander, de 7, que comparte con su ex marido Brandon Blackstock.

Clarkson dijo a la publicación que también ha renovado su dieta.

"Como una mezcla saludable. He bajado de peso porque he estado escuchando a mi médico - un par de años no lo hice", dijo. "Y el 90 por ciento de las veces lo hago muy bien porque, de todos modos, una dieta proteica es buena para mí. Soy una chica de Texas, así que me gusta la carne - ¡lo siento, vegetarianos del mundo!".

Llevar las riendas de uno de los programas diurnos de entrevistas más populares no ha sido fácil, sobre todo los primeros años, según Clarkson.

"Llegar a la quinta temporada sintiéndome bien y sabiendo que mis hijos se sienten bien... y el polvo se ha asentado", dijo. "La temporada 5 es la primera en la que disfruto cada minuto".

Fuente: edition.cnn.com