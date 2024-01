¿Qué se necesita para ganar el Open? El psicólogo de golf "Dr. Mo" ha entrenado a dos campeones

Durante una tarde de baloncesto, un Pickens adolescente miraba atónito al televisor mientras un hombre charlaba con los iconos de la NBA Karl Malone y John Stockton en el gimnasio de los Utah Jazz.

Ese mismo hombre, que resultó ser un psicólogo deportivo del equipo, subió al avión privado de los Jazz cuando el equipo se enfrentaba a Los Ángeles Lakers, donde se sentó junto a la cancha en The Forum -directamente detrás del banquillo- para comer palomitas y beber un refresco.

"Como chico de 17 años de una zona rural de Carolina del Sur pienso: '¿le pagan a este tío?". dijo Pickens a la CNN.

"'Esto es ridículo. Quiero hacerlo porque eso no parece un trabajo'".

Y así comenzó un viaje en el que el "Dr. Mo" ha ayudado a entrenar a atletas profesionales de diversos deportes, desde la NFL hasta la Nascar. Pero su verdadero hogar siempre ha estado en la calle.

Pickens fue un golfista entusiasta en su juventud, y escribió una tesis sobre "La adquisición de confianza en el putt" para obtener su doctorado en psicología del deporte por la Universidad de Virginia. Desde entonces se ha forjado un nombre como uno de los mejores psicólogos del golf, trabajando con algunas de las mayores estrellas del juego a lo largo de 27 años de carrera.

Presión

Una clientela repleta de estrellas ha acumulado 28 victorias en el PGA Tour mientras trabajaba con Pickens, encabezadas por cuatro triunfos importantes de Zach Johnson, Lucas Glover y Stewart Cink.

El 14 de julio dará comienzo la 150ª edición del Open Championship en St Andrews (Escocia), por lo que Pickens está en condiciones de ofrecer una perspectiva de lo que se necesita para levantar la Jarra de Clarete.

Apenas unos meses después de empezar a trabajar con Pickens en 2009, Cink conquistó su primer "major" en la 138ª edición del torneo. Seis años después, Johnson, cliente de Pickens desde hace 16 años, ganó en St Andrews su segundo Major.

Como no podía ser de otra manera, ambos jugadores se impusieron en unos emocionantes playoffs de cuatro hoyos. Para Pickens, el mayor reto al que se enfrenta como psicólogo deportivo es tratar de reproducir la presión del día del partido. Por mucho que lo intente -hablar y hacer ejercicios exigentes-, Pickens no tiene forma de simular la tensión psicológica de un acontecimiento, y mucho menos de un playoff decisivo.

"Es casi imposible, porque se trata de algo fisiológico, hacer que la adrenalina suba como lo hará el domingo", afirma Pickens.

Y, sin embargo, los esfuerzos del psicólogo parecen sacar lo mejor de Johnson, un hipercompetitivo confeso que disfruta con las apuestas de entrenamiento de Pickens en las que se juega pequeñas sumas al resultado.

"Me encanta competir, me encanta todo lo que me impulsa a intentar superarme", afirma Johnson en un vídeo publicado en el sitio web de Pickens.

"Siempre estoy intentando hacer algo en mis entrenamientos para que cuando llegue el momento de competir, semana tras semana en el circuito, sepa que ya he estado ahí antes. Lo he visto, lo he sentido y puedo tener éxito".

Gestión mental

La capacidad de entrenar de forma eficiente afecta a lo que Pickens cree que son los dos rasgos mentales críticos que se exigen a los golfistas de élite: disciplina y capacidad de controlar la mente.

Puede parecer paradójico, pero Pickens afirma que el mayor reto psicológico al que se enfrentan los golfistas cuando hacen el swing es simplemente que la pelota está inmóvil.

Mientras que en el fútbol o el tenis, los pensamientos de los jugadores y las acciones correspondientes están instintivamente ocupados por la pelota en movimiento, los golfistas -obligados a llenar conscientemente este silencio mental- deben en cambio entrenarse para "ocupar su mente". Se pueden encontrar comparaciones interdeportivas en el tiro libre del baloncesto y el lanzamiento del béisbol.

En esencia, este es el papel de Pickens: ayudar a los jugadores a controlar su mente, especialmente en los cinco o seis segundos críticos antes del swing. Como en una forma de meditación, los jugadores necesitan saber con precisión qué pensamientos les pasan por la cabeza.

"Algunos jugadores cuentan", explica Pickens. "Entrar. Uno, palo detrás de la bola. Dos, pies abajo. Tres, mirada al objetivo. Cuatro, de espaldas a la pelota. Cinco, swing trasero. Seis, a través del swing.

"Si tienes consistencia en la entrada de tu pensamiento, tienes más posibilidades de tener consistencia en la salida para golpear el tiro".

Para Johnson, que sospechaba que había algo "raro" en su juego antes de trabajar con Pickens en 2006, el consejo caló de inmediato y ha perdurado a lo largo de sus 24 años de carrera profesional.

"Pensaba que tenía una buena rutina, que era consistente, que se podía repetir, pero era cualquier cosa menos eso", dijo Johnson en un vídeo en el sitio web de Pickens.

"Era extremadamente inconsistente, no estaba pensada, no me permitía jugar a mi mejor nivel ni me daba confianza y consistencia golpe a golpe".

Técnicas similares ayudaron a Cink a despejar su mente de una fijación excesiva por los resultados, dice el estadounidense en un vídeo en el sitio web de Pickens. A sus 49 años, Cink sigue sumando a sus ocho victorias en el PGA Tour, logrando un tercer título en el RBC Heritage en abril de 2021.

Mientras tanto, gestionar la mente fue una lección que un joven y acalorado Glover -campeón del US Open en 2009- aprendió rápidamente cuando empezó a trabajar con Pickens tras graduarse en la Universidad de Clemson en 2001.

"Aprendí enseguida que mi temperamento afectaba demasiado a mis rondas", explica Glover en un vídeo publicado en el sitio web del psicólogo. "El Dr. Mo básicamente me enseñó que estaba bien enfadarse y enojarse, pero que había que dejarlo ir rápidamente y no dejar que afectara al siguiente tiro".

Disciplina

Sin embargo, la capacidad de ocupar la mente no es nada sin una práctica disciplinada, afirma Pickens.

En lugar de salir y limitarse a golpear algunas bolas, los mejores profesionales deben centrarse en su entrenamiento. Al igual que con la rutina previa al swing, los jugadores deben eliminar las emociones de su práctica, no limitándose a reflexionar sobre un día bueno o malo, sino analizando desapasionadamente su rendimiento.

Para Pickens, ésta es una de las virtudes más ejemplares de Johnson, aunque a menudo incomprendida.

"No es que Zach no tenga emociones. A veces la gente las malinterpreta y piensa que no las tiene", explica Pickens. "Simplemente es muy bueno gestionándolas y centrándose en lo que quiere".

Y es increíble cuando dice: 'Bien, esto es lo que quiero hacer y así es como voy a hacerlo'".

"Mucha gente se llama a sí misma profesional, pero se limitan a jugar al golf. Los que lo logran, entienden: 'Tengo que tratar esto como un trabajo'".

