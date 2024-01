Pat McAfee se disculpa por las afirmaciones de Aaron Rodgers sobre Jimmy Kimmel en referencia a la 'lista' Epstein

Los comentarios de Rodgers se produjeron durante una conversación en la que se hacía referencia a la publicación inminente de un documento que supuestamente revelará las identidades de docenas de personas vinculadas a Epstein, que murió por suicidio hace años en la cárcel mientras esperaba la presentación de cargos federales por tráfico sexual.

En su programa del miércoles, McAfee abordó los comentarios de Rodgers del día anterior y dijo que, aunque hacer bromas forma parte de su programa, "siempre que se hacen acusaciones sobre personas, eso puede dar lugar a demandas".

"Hay mucha gente, incluido Jimmy Kimmel, que realmente espera que eso no salga a la luz", dijo Rodgers durante el programa del martes. Rodgers también dijo que "reventará algún tipo de botella" si la lista sale a la luz.

McAfee sugirió que las declaraciones de Rodgers pretendían ser una "broma de mal gusto" que luego se convirtió en una "acusación muy seria", pero que entendía por qué Kimmel se enfadó.

"Pedimos disculpas por haber participado", dijo McAfee. "No puedo esperar a escuchar lo que Aaron tiene que decir al respecto. Espero que los dos sean capaces de llegar a un acuerdo, no en los tribunales, sino que puedan charlar y seguir adelante".

CNN se ha puesto en contacto con un representante de Rodgers. ESPN y ABC declinaron hacer comentarios.

El "Pat McAfee Show" está producido por McAfee, ex jugador de la NFL. El programa se emite de lunes a viernes en YouTube y es distribuido por ESPN. Rodgers es un colaborador habitual del programa de McAfee. ABC produce y distribuye "Jimmy Kimmel Live!" y es la empresa matriz de ESPN.

Un representante de Kimmel no respondió a la solicitud de comentarios de CNN, pero Kimmel emitió un comunicado a X (antes Twitter) el martes, amonestando a Rodgers por sus afirmaciones después de que un clip se hiciera viral en las redes sociales.

"Para que conste, no he conocido, volado, visitado o tenido contacto alguno con Epstein, ni encontrarás mi nombre en ninguna 'lista' que no sean las tonterías claramente falsas que los chiflados de cerebro blando como tú parecen no poder distinguir de la realidad", escribió Kimmel en la plataforma de medios sociales. "Tus imprudentes palabras ponen a mi familia en peligro. Sigue así y seguiremos debatiendo los hechos en los tribunales".

Kimmel y Rodgers se han burlado públicamente el uno del otro en el pasado. En marzo, Kimmel hizo una broma en "Live!" sobre los comentarios que Rodgers hizo en el programa de McAfee en ese momento relacionados con el documento de Epstein.

Elizabeth Wagmeister de CNN contribuyó a este informe.

Fuente: edition.cnn.com