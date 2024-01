'One Piece' llega a Netflix con muchos fans. Si aún no eres uno de ellos, no te molestes...

"One Piece" se basa en una de las series de manga más populares de la historia, con un cuarto de siglo de historia a sus espaldas. Y si aún no te has familiarizado con ella, esta versión de serie de acción real de Netflix de la extravagante aventura pirata parece un mal lugar para empezar,...