Novak Djokovic alcanza las semifinales del Abierto de Australia con una aplastante victoria en sets corridos sobre Andrey Rublev

Fue otra exhibición de tenis casi perfecta por parte del tenista de 35 años, que continuó su marcha aparentemente inevitable hacia su 22º Grand Slam, un récord, con una victoria por 6-1, 6-2 y 6-4 en sólo dos horas y tres minutos.

Djokovic está jugando posiblemente el mejor tenis de su carrera y sólo ha perdido 12 juegos en sus dos últimos partidos, con lo que amplía su racha de victorias en el Abierto de Australia a 26, empatando el récord de Andre Agassi.

Los primeros signos fueron inquietantes para Rublev, que parecía seguir sintiendo los efectos de su épico partido a cinco sets contra Holger Rune, en el que el ruso sufrió una rotura en su tercer juego al servicio.

Djokovic se hizo con el partido y dio un paso más hacia la conquista de su décimo título del Abierto de Australia.

"Clasificaría esta victoria como la número 2 [este año], pero muy cerca de la actuación de hace dos noches", dijo Djokovic en su entrevista en la pista. "No podría estar más contento con mi tenis. He estado jugando muy sólido desde el fondo de la pista, me encanta jugar en estas condiciones... esta pista, ya lo he dicho antes, es la más especial para mí".

"El marcador de los dos primeros sets no refleja la realidad del partido. Andrey es un gran rival y un gran jugador, le tengo un gran respeto. Sabía cuál era el plan de juego, pero una cosa es imaginar cómo quieres jugar y otra es ejecutarlo en la pista. En los momentos más importantes, encontré mi mejor tenis.

"He probado casi cualquier máquina de retroalimentación biológica de este planeta para poner a punto mi pierna, ha funcionado y voy a seguir. Echo de menos el tenis en mis días libres, pero es importante ser inteligente y sabio con el cuerpo en estas circunstancias particulares en las que es más importante prepararse para el siguiente reto".

Djokovic se enfrentará ahora al estadounidense Tommy Paul, que juega su primera semifinal de grand slam, por un puesto en la final del Abierto de Australia del domingo.

"Obviamente, no tiene mucho que perder, primera vez en semifinales de un grand slam", dijo Djokovic. "Ha estado jugando un gran tenis en los últimos 12 o 15 meses... así que tengo que estar preparado mentalmente, no enfocarlo de cualquier manera diferente a los últimos dos partidos".

"Si juego así, creo que tengo una buena oportunidad de pasar".

¿Es 'Nole' imparable?

Varios comentaristas habían comentado tras la anterior victoria de Rublev sobre Rune que el ruso ya había concedido mentalmente la derrota a Djokovic.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de alcanzar la primera semifinal de Grand Slam de su carrera, Rublev bromeó diciendo que habría estado bien que los cuartos de final fueran contra cualquier otro jugador que no fuera el serbio.

Fue un comentario en broma, pero tras un agotador partido de cinco sets, probablemente reveló el auténtico temor que sienten la mayoría de los jugadores cuando saben que les espera un partido contra Djokovic.

De hecho, en los primeros compases, Rublev ya había empezado a mostrarse exasperado ante la brillantez inicial de Djokovic, que le obligó a luchar con todo para intentar ganar cada punto.

La resistencia de Rublev se quebró en su segundo juego de servicio y ya parecía un hombre derrotado, con Djokovic rompiendo de nuevo poco después y escapándose para llevarse el primer set por 6-1.

El segundo set fue una ligera mejora, al menos, ya que Rublev mantuvo el servicio dos veces antes de que se lo rompieran, pero parecía que había poco que pudiera hacer para detener la embestida de Djokovic. Siempre dio la sensación de que sólo era cuestión de cuándo le romperían el saque a Rublev, no de si lo harían o no.

A pesar de ir ganando cómodamente, Djokovic se mostró visiblemente frustrado en la pista y gritó hacia su palco en un par de ocasiones durante el segundo set.

No estaba claro exactamente por qué estaba molesto, pero el viento había azotado la Rod Laver Arena varias veces durante los peloteos, obligando a ambos hombres a cometer errores.

O, tal vez, tan acostumbrado a la casi perfección que Djokovic ha sido a lo largo de este torneo, que un solo tiro errado fue un shock para el sistema.

"Tienes que hacer ajustes y adaptarte a las condiciones", dijo Djokovic sobre el viento después del partido. "No había tanta brisa sobre las seis, cuando estaba calentando, y empezó a soplar al principio del partido.

"Cuando tienes un viento fuerte a tu espalda, la gente en las gradas o en la televisión no ve mucha diferencia, pero para los jugadores, supone una gran diferencia".

El segundo set demostró ser una prueba mucho más dura para Djokovic, que se enfrentó en dos ocasiones a una seria presión con el saque (3-2 y 5-2), pero se mantuvo firme en ambas ocasiones para tomar una ventaja de dos sets.

Las cosas fueron de mal en peor para Rublev, que esta vez sufrió una rotura en el primer juego del tercer set. Si antes el partido no parecía acabado, ahora sí lo parecía.

Rublev continuó luchando por cada punto y se llevó el tercer set más tiempo que los dos anteriores, pero no fue suficiente para impedir que Djokovic llegara a su décima semifinal del Abierto de Australia.

Fuente: edition.cnn.com