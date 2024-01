Nickelback ingresará en el Salón de la Fama de la Música Canadiense

La apreciada banda canadiense entrará oficialmente en el Salón de la Fama en marzo de 2023, según un comunicado de prensa.

La banda sigue a la cantautora Deborah Cox, que fue incluida en 2022, y a Jann Arden, incluida en 2021.

Nickelback ha sido objeto frecuente de memes, pero también ha tenido un éxito comercial constante, según el comunicado de prensa. La banda cuenta entre sus logros con más de 10.000 millones de streams, 50 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y 12 giras consecutivas con todas las entradas agotadas.

La banda de rock canadiense se formó en 1995 en Hanna, Alberta, señala el comunicado. En 1996 se trasladaron a Vancouver (Columbia Británica), donde siguen viviendo y trabajando en la actualidad.

Muchas de sus canciones más emblemáticas, como "Rockstar" y "Photograph", proceden de su quinto álbum de estudio, "All the Right Reasons", publicado en 2005. El álbum fue el primer lanzamiento con la configuración actual de la banda, formada por Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger y Daniel Adair.

Y después de décadas haciendo música, el grupo no muestra signos de desaceleración a corto plazo. El viernes publicaron su décimo álbum de estudio, "Get Rollin' ".

El Salón de la Fama de la Música Canadiense, creado en 1978 para reconocer el éxito de los artistas canadienses, se encuentra en Calgary (Alberta).

Fuente: edition.cnn.com