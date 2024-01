Matt Ryan, de los Celtics, "emocionado" tras su paso de conductor de Door Dash a la NBA

El lunes, mientras se desplomaba en el suelo lanzando una canasta de tres puntos para lograr la victoria, observó el vuelo del balón con inquietud, convencido de que se iría fuera.

"Pensé que era a la izquierda y que era largo. Era largo, pero salió bastante recto", declaró a la prensa el jugador de 25 años.

Disparado cuando quedaban dos segundos en el reloj, el triple de Ryan impulsó a los Boston Celtics a una victoria por 111-109 sobre los Milwaukee Bucks en la Liga de Verano de la NBA, una competición de temporada baja para novatos y jugadores afiliados.

"En realidad estábamos tratando de ejecutar una jugada, pero la metimos rápido y me entró a mí y no había tiempo para ejecutar una jugada en ese momento, así que sólo traté de levantar un tiro y me alegré de que entrara", dijo.

La incipiente carrera baloncestística de Ryan ha tenido hasta ahora muchos altibajos. No fue seleccionado en el Draft de la NBA de 2020, firmó por los Denver Nuggets en 2021, pero su contrato fue rescindido dos semanas después. En febrero de 2022 firmó por los Boston Celtics.

"Es bastante emotivo, han sido 11 meses de locura. Estuve en casa un año y medio", dijo antes de hacer una pausa para serenarse.

"No sé si habéis oído mi historia, pero hace un año estaba conduciendo Door Dash. Estar aquí, formar parte de los Boston Celtics es especial. Es especial".

La contribución de Ryan al partido, más allá de su esfuerzo final, fue considerable. Lideró la anotación de los Celtics con 23 puntos, encestando 7 de 12 desde el suelo.

"Estuve en el gimnasio, el año pasado solo todo el año como cuatro o cinco horas solo esperando una oportunidad", dijo. "Todas esas repeticiones, todo ese trabajo. Por fin tengo la oportunidad de demostrarlo".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com