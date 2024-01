Marion Hollins: La "It Girl" del golf que rompió barreras

El golf podía ser un deporte implacable con las mujeres, sobre todo en una época en la que los derechos de la mujer estaban muy restringidos en Estados Unidos.

Sin embargo, Hollins se convirtió en una de las figuras más destacadas de este deporte durante la primera mitad del siglo pasado, con sus huellas en algunos de los campos más famosos de Estados Unidos.

De estrella del golf amateur a pieza clave en la creación del campo más famoso del mundo, su ingreso en el Salón Mundial de la Fama del Golf en 2022 se hizo esperar.

Emily Chorba, miembro de la junta directiva e historiadora de Pasatiempo -uno de los campos icónicos que Hollins desarrolló y fundó- cree que fue mucho más que una simple promotora de campos de golf.

"Creo que se convirtió en la It Girl", dijo Chorba a CNN Sport. "Pero también fue una influencer social mucho antes de que existieran las redes sociales de hoy en día.

"Y lo hacía en la época de las cartas y los telégrafos. Ejercía una gran influencia y, al parecer, era muy divertido estar con ella. Era una influencer social antes de que existiera ese término".

Jugando a

Nacida en 1892, el dinero no era un problema para Hollins y su familia.

Su padre, H.B. Hollins, trabajaba en Wall Street, era propietario de una empresa de corretaje y socio de William K. Vanderbilt y J. P. Morgan.

Mientras crecía en la finca familiar de Long Island, Hollins estuvo expuesta a diversos deportes.

Era una experta amazona y probó suerte en muchos deportes, como la natación, el tenis, el automovilismo y el golf. Chorba la describe como una "marimacho" que creció con cuatro hermanos.

Según David Owen, autor de "The Making of the Masters: Clifford Roberts, Augusta National, and Golf's Most Prestigious Tournament" - Hollins era la única mujer de EE.

Aunque el patrimonio de su padre quebró en 1913, esto no pareció entorpecer la floreciente carrera de Hollins como jugadora de golf.

Ese mismo año, quedó subcampeona en el U.S. Women's Amateur. Ocho años más tarde, ganó por fin el prestigioso torneo. En aquella época, era el torneo más importante del golf femenino.

Más tarde, en 1932, capitanearía el primer equipo estadounidense de la historia en la Copa Curtis, el torneo bienal que enfrenta a los equipos de Estados Unidos y Gran Bretaña e Irlanda.

Pero una experiencia vivida en 1922, combinada con su dedicación a la lucha por los derechos de la mujer, despertó su interés por desarrollar campos de golf específicamente para mujeres.

Inicio

A principios del siglo XX, las mujeres no tenían derecho a voto en Estados Unidos. Sus derechos, en general, eran escasos.

Durante la década de 1920, Hollins fue socialmente activa, marchando con las sufragistas bajo el lema "El fracaso es imposible", según cuenta David Outerbridge -casado con una sobrina de Hollins- en su libro "Champion in a Man's World: La biografía de Marion Hollins".

Y según Chorba, después de que a Hollins y a algunas de sus amigas se les negara la entrada a un club de golf por razones de género, decidieron tomar cartas en el asunto.

Se propuso crear un club de golf y tenis exclusivo para mujeres, un refugio seguro al que pudieran acudir a practicar el deporte que amaban lejos de cualquier prejuicio.

"Creo que eso fue lo que despertó su interés, porque aquí luchó por el voto femenino, en los años 20", explicó Chorba. "En 1920, las mujeres obtuvieron el derecho al voto, y ella participó en las presiones para conseguirlo. Así que creo que eso fue lo que inició su camino hacia el diseño de campos de golf, porque los hombres decían: 'Oh, no se admiten mujeres'".

Para preparar su primer campo, Hollins viajó al Reino Unido en misión de investigación. Armada con una cámara y un pequeño equipo de cine, no sólo adquirió conocimientos sobre cómo desarrollar un campo de golf y una apreciación de la arquitectura, sino que también conoció a Ernest Jones, descrito como el "gran maestro de golf de la época" por Owen.

Y así, cuando regresó a Estados Unidos con Jones a su lado, lo nombró jefe profesional de su primer campo: el Women's National Golf and Tennis Club.

En lugar de apartarse del desarrollo del club, Hollins participó activamente en todo el proceso. Trabajó en estrecha colaboración con el arquitecto Devereaux Emmet, participó en la búsqueda y obtención del terreno, encontró los fondos adecuados y supervisó la construcción.

La creación de un club de golf exclusivo para mujeres en 1923 fue algo trascendental, pero Hollins no había hecho más que empezar.

Los siguientes pasos

La siguiente gran oportunidad de Hollins llegó gracias a un encuentro que había tenido unos años antes.

Había conocido a Samuel Morse, y tal era su interés por la capacidad de Hollins como "una de las mejores vendedoras que jamás conoció", dice Chorba, que decidió ofrecerle un puesto en su línea de trabajo.

Uno de los sueños de Morse era utilizar su empresa Del Monte para transformar la península de Monterrey en un centro de golf, donde hombres y mujeres pudieran saciar su sed de este hermoso deporte.

Como directora deportiva de Del Monte Company, Hollins organizó varios torneos, entre los que destacó el Campeonato Femenino de Pebble Beach en 1923, que atrajo a algunas de las mejores golfistas amateur de Estados Unidos.

En 1924, Hollins decidió embarcarse en su siguiente gran aventura, algo para lo que necesitaría el respaldo de Morse.

Propuso un "club exclusivo como los de Long Island", explica Chorba, en la costa oeste de Estados Unidos. Con el tiempo se convertiría en el mundialmente conocido Cypress Point Club.

"Vio la propiedad de Cypress Point y dijo: 'Sabes, aquí hay ciento cincuenta acres. Podemos diseñar un campo muy elegante", explicó Chorba.

Morse decidió reservar 150 acres para el proyecto y la puso a ella al mando. También contrató a C.B. Macdonald y Seth Raynor como diseñadores, principalmente por su conexión con su trabajo con Hollins en el Women's National.

Aunque Raynor falleció antes de que se produjeran grandes avances, Hollins recurrió a Alister MacKenzie para que ocupara su lugar, una decisión que acabaría reportando beneficios a ambas partes.

Trabajando codo con codo en cada hoyo, MacKenzie y Hollins diseñaron uno de los campos costeros más impresionantes del país, cuya joya de la corona es uno de los hoyos más cortos del recorrido.

El par tres del hoyo 16, que Owen describe como "el mejor par tres del mundo", con su tee de salida en un acantilado rocoso a la izquierda de la casa club que cruza la bahía hasta un green en un promontorio, ha embaucado a muchos jugadores por su traicionera ubicación.

"No creo que nadie tenga nunca la oportunidad de construir otro campo como Cypress Point, ya que no creo que exista en ningún lugar del mundo una combinación tan gloriosa de costa rocosa, dunas de arena, pinares y cipreses", dijo MacKenzie.

Sin embargo, tras haber diseñado uno de los campos más emblemáticos de este deporte, el mayor proyecto en solitario de Hollins aún estaba por llegar.

Más

Hollins, promotora inmobiliaria de renombre mundial, vio la oportunidad de diseñar algo que nunca antes se había hecho: un complejo deportivo/residencial en Norteamérica.

No quería limitarse a crear un lugar para que la gente viniera a disfrutar del golf; Hollins quería más.

"Quería un campo de golf, tenis, natación, equitación, rutas nupciales, etc., y casas alrededor del campo de golf", explica Chorba.

Y dio con el lugar perfecto en Santa Cruz mientras montaba a caballo un día.

La financiación de Hollins para este campo llegó a través de un chivatazo de un amigo sobre una reserva de petróleo por descubrir en California que, después de que Hollins comprara una participación, aumentó espectacularmente de valor, proporcionándole el dinero necesario para embarcarse en un proyecto tan ambicioso. Según Chorba, su participación ascendía aproximadamente a 50 millones de dólares en dinero de hoy.

Con las conexiones que había desarrollado gracias a sus otros proyectos, Hollins se puso manos a la obra. Contrató a los hermanos Olmsted -una empresa de arquitectura paisajista-, a Thomas Church -otro arquitecto paisajista- y a los arquitectos Clarence Tantau y William Wurste.

Volvió a contar con MacKenzie para desarrollar el campo, aunque Chorba la describe como la "única visionaria" del proyecto de Pasatiempo.

Y fue la buena impresión que causaron sus campos en otra leyenda del golf lo que abrió las puertas a la participación de Hollins en uno de los mayores proyectos de este deporte en aquella época.

Bobby Jones, el legendario golfista de la época, se encontraba en California sin mucho que hacer tras una sorprendente eliminación prematura de un torneo, así que decidió jugar en Cypress Point.

Jones quedó muy impresionado por el campo y fue invitado por Hollins -los dos se conocieron y jugaron juntos por primera vez durante una exhibición en East Lake, Atlanta, en 1924- a jugar en la jornada inaugural de Pasatiempo.

Jugando junto a otros campeones de golf, Cyril Tolley y Glenna Collett-Vare, y con MacKenzie caminando junto a ellos, Jones pudo conocer de primera mano Pasatiempo, al tiempo que tuvo tiempo de sobra para hablar de sus planes de futuro.

Durante su ronda, hablaron del deseo de Jones y Clifford Roberts de crear un "gran club de golf donde se pudiera jugar el US Open en el Sur", explicó Owen.

Tal fue la impresión que causó Pasatiempo, que Jones y Roberts decidieron utilizar muchos de los métodos empleados por Hollins -MacKenzie como promotor y la contratación de los hermanos Olmstead para realizar el paisajismo y el plan de desarrollo inmobiliario- para su propio proyecto.

Ese proyecto se convirtió en el Augusta National.

Hacer presentaciones

Gracias a los contactos establecidos por Hollins, Jones y Roberts tenían todo lo necesario para crear el campo de sus sueños.

Según Owen, la pareja había "reproducido básicamente la concepción de Hollins de Pasatiempo" para el Augusta National, con "al menos un par de docenas de parcelas residenciales, justo alrededor del campo, con vistas al campo, y su esperanza era venderlas y esperaban inscribir a 1.800 socios de todo el mundo".

"Iba a tener un sendero nupcial donde la gente pudiera montar a caballo, iba a haber pistas de tenis. Iba a haber dos campos de golf, uno para hombres y otro para mujeres".

"Iban a derribar la que ahora es la casa club de golf más instantáneamente reconocible del mundo, incluso probablemente más que la Royal and Ancient de St. Andrews, porque era un vertedero, una ruina, e iban a construir lo que realmente querían, que era esta gigantesca especie de mansión sureña con un enorme vestuario para hombres y otro para mujeres".

Sin embargo, en 1929, Estados Unidos sufrió la peor crisis económica de su historia.

Como consecuencia de la quiebra de Wall Street y la Gran Depresión que le siguió, no sólo tuvieron dificultades para despertar el interés, sino que tuvieron que conformarse con una versión "mucho más pequeña" de sus planes originales, afirma Owen.

Jones y Roberts lucharon tanto por el dinero que no pudieron pagar los honorarios de MacKenzie, a pesar de que éste los rebajó varias veces. Incluso cuando murió, unos meses antes del primer Masters, MacKenzie seguía debiendo dinero.

Y, debido a la inestabilidad financiera del país en aquella época, a MacKenzie le resultaba difícil viajar desde California a Georgia para comprobar el progreso del campo. Y ahí es donde entró Hollins.

MacKenzie confiaba tanto en el criterio de Hollins que la envió en su lugar para evaluar los progresos realizados.

Aunque Roberts cuestionó la decisión de MacKenzie de enviar a Hollins, éste se mantuvo firme, diciendo: "No conozco a ningún hombre que tenga ideas más sólidas".

Hollins informó "favorablemente", según Owen, y con su ayuda, el campo se convirtió en uno de los más famosos del mundo y en sede del torneo más prestigioso de golf.

Aunque un accidente de coche la afectó más tarde en su vida y murió a los 51 años en 1944, Hollins ya había tenido un efecto profundo y polifacético en el juego del golf.

Como titula el libro de Outerbridge, Hollins fue una "campeona en un mundo de hombres".

Fuente: edition.cnn.com