LeBron James dice que Kyrie Irving 'causó daño a mucha gente'

Irving se perdió el primero de varios partidos de los Brooklyn Nets el viernes tras ser suspendido por comentarios relacionados con su tuit en el que enlazaba a un documental antisemita.

En declaraciones a los periodistas en una rueda de prensa posterior al partido que los Lakers perdieron el viernes ante los Utah Jazz, James dijo: "Creo que lo que Kyrie hizo causó daño a mucha gente. Desde entonces, hoy o ayer, se ha disculpado. Pero causó algún daño.

"No importa el color de tu piel, lo alto que seas, la posición que ocupes... si promueves o solicitas, o dices cosas dañinas a cualquier comunidad que perjudiquen a la gente, entonces no lo respeto. No lo apruebo".

Los Nets suspendieron a Irving el jueves después de que inicialmente se retractara de su decisión de compartir el contenido en su cuenta de Twitter. El base estrella emitió una disculpa horas después en su cuenta verificada de Instagram, en la que dijo que asumía toda la responsabilidad por su acción.

"A todas las familias y comunidades judías que se sienten heridas y afectadas por mi post, lamento profundamente haberos causado dolor y os pido disculpas", escribió Irving. Inicialmente reaccioné por emoción al ser injustamente etiquetado como antisemita, en lugar de centrarme en el proceso de curación de mis hermanos y hermanas judíos que fueron heridos por los comentarios de odio realizados en el documental".

"No era mi intención faltar al respeto a la historia cultural judía en relación con el Holocausto ni perpetuar el odio. Estoy aprendiendo de este desafortunado suceso y espero que podamos encontrar el entendimiento entre todos nosotros", continuó Irving.

El viernes, las críticas contra Irving siguieron aumentando y Nike suspendió su relación con la estrella de la NBA.

"En Nike, creemos que no hay lugar para el discurso de odio y condenamos cualquier forma de antisemitismo", dijo Nike en un comunicado a CNN. "Con ese fin, hemos tomado la decisión de suspender nuestra relación con Kyrie Irving con efecto inmediato y ya no lanzaremos el Kyrie 8. Estamos profundamente entristecidos y decepcionados por la situación y su impacto en todos."

El movimiento de la compañía se produce después de que Irving defendiera su decisión de compartir un enlace a la película de 2018 "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America" la semana pasada. La película, basada en el libro homónimo de Ronald Dalton, ha sido criticada por grupos de derechos civiles por su antisemitismo.

Los periodistas preguntaron a Irving el jueves -antes de que publicara sus disculpas- si tenía creencias antisemitas o si estaba arrepentido. En ese momento, respondió que respetaba "todas las formas de vida" y que no pretendía causar ningún daño.

Los Nets dijeron más tarde que estaban "consternados" cuando el jugador "se negó a decir inequívocamente que no tiene creencias antisemitas, ni a reconocer material de odio específico en la película", durante una sesión con los medios de comunicación.

"Tal negativa a repudiar el antisemitismo cuando se le dio una clara oportunidad de hacerlo es profundamente preocupante, va en contra de los valores de nuestra organización y constituye una conducta perjudicial para el equipo", dijeron los Nets en su declaración antes de que Irving se disculpara.

El equipo también dijo que hicieron repetidos intentos para ayudar a Irving a "entender el daño y el peligro de sus palabras y acciones."

La suspensión sin sueldo de Irving significó que no jugó en el partido del viernes contra los Washington Wizards. La suspensión durará al menos cuatro partidos más, e Irving también está obligado a cumplir "una serie de medidas correctivas objetivas que aborden el impacto perjudicial de su conducta", dijeron los Nets.

Cuando se le preguntó el viernes si se estaba considerando la posibilidad de dejar libre a Irving, el gerente general de los Nets, Sean Marks, respondió: "No. No en este momento en particular".

"Va a haber algunos pasos y medidas correctivas que se han puesto en marcha para que él, obviamente, busque algo de asesoramiento ... de tratar con algunos líderes contra el odio y algunos líderes judíos dentro de nuestra comunidad", dijo Marks mientras hablaba con los periodistas antes del partido Nets-Wizards.

"Va a tener que sentarse con ellos, va a tener que sentarse con la organización después de esto, y vamos a evaluar y ver si esta es la oportunidad adecuada para traerlo de vuelta", agregó Marks.

Kevin Durant, compañero de Irving en los Nets, calificó los asuntos de esta semana de "innecesarios" y expresó su creencia de que el equipo podría haberse "callado" ante los comentarios de Irving.

"No estoy aquí para juzgar a nadie ni hablar mal de nadie (...). Simplemente no me gustó nada de lo que pasó. Siento que todo era innecesario", dijo Durant sobre la suspensión emitida por el equipo de Irving durante la disponibilidad previa al partido de los Nets el viernes. "Siento que podríamos haber seguido jugando al baloncesto y mantenernos callados como organización. Simplemente no me gusta nada de esto".

Preguntado sobre si pensaba que la suspensión era injusta, Durant dijo: "Creo y confío en la organización para hacer lo correcto."

Poco después de su comparecencia ante los medios, Durant tuiteó: "Sólo quiero aclarar las declaraciones que hice en el shootaround, veo que algunas personas están confundidas... No apruebo el discurso de odio o el antisemitismo, estoy sobre difundir el amor siempre."

"Nuestro juego une a la gente y quiero asegurarme de que eso esté en primer plano", añadió.

Una disculpa tras una rápida reacción

Las declaraciones de Irving durante la sesión del jueves con los periodistas han intensificado la polémica.

Cuando se le preguntó si se disculpaba, dijo: "No era mi intención causar ningún daño. No soy yo quien hizo el documental".

Cuando se le preguntó si estaba sorprendido por la reacción, Irving dijo: "Asumo toda la responsabilidad, de nuevo lo repetiré, por publicar algo en mi Instagram o Twitter que puede haber tenido algunas falsedades desafortunadas", respondió Irving.

Cuando se le preguntó si tenía creencias antisemitas, Irving respondió: "Respeto todas las formas de vida. Acepto todas las formas de vida. Ahí es donde me siento".

A la pregunta de si tenía creencias antisemitas, Irving respondió: "No puedo ser antisemita: "No puedo ser antisemita si sé de dónde vengo".

Cuando Jonathan Greenblatt, director general de la Liga Antidifamación, se enteró de la respuesta de la estrella de la NBA a esa pregunta, señaló que Irving tiene "mucho trabajo por hacer."

"La respuesta a la pregunta '¿Tienes alguna creencia antisemita' es siempre 'NO' sin equívocos. Le tomamos la palabra a @KyrieIrving cuando dijo que asumía la responsabilidad, pero hoy no ha cumplido esa promesa", escribió Greenblatt.

Después de que Irving fuera suspendido el jueves, la ADL se negó a aceptar una donación de 500.000 dólares que Irving y los Nets habían anunciado previamente. La decisión de la ADL de rechazar la donación se produjo antes de que Irving se disculpara a última hora del jueves.

Los comentarios de la estrella también cosecharon el reproche del comisionado de la NBA, Adam Silver, quien dijo que estaba "decepcionado" con Irving.

"Kyrie Irving tomó una decisión imprudente al publicar un enlace a una película que contiene material antisemita profundamente ofensivo", dijo Silver en un comunicado antes de que Irving se disculpara.

La controversia se produce cuando el antisemitismo ha ido en aumento en los EE.UU. en los últimos años. Al menos 2.717 incidentes antisemitas fueron reportados en los EE.UU. en 2021, un aumento de 942 incidentes de este tipo en 2015, según la ADL.

Irving se ha topado con polémicas en los últimos años que han afectado a su tiempo de juego. La temporada pasada, Irving no jugó en muchos de los partidos en casa de Brooklyn porque no estaba vacunado contra el Covid-19, que era un impedimento para jugar en estadios cubiertos debido a un mandato de vacunación en el lugar de trabajo de la ciudad de Nueva York. La norma se levantó más tarde y volvió al Barclays Center en marzo.

Fuente: edition.cnn.com