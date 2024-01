Las mujeres primero: "Women Behind The Mic" y el 50 aniversario del hip-hop

Con motivo del 50 aniversario del hip-hop, el boletín de esta semana gira en torno a la música.

Algo para beber a sorbos...

Michelle Joyce y LaJoyce Brookshire no son sólo amigas, son socias en la concienciación sobre la contribución de las mujeres a la industria musical.

Joyce, ex directora de marketing de Bad Boy Entertainment, y Brookshire, ex directora de publicidad de Arista Records, son las artífices de "Women Behind the Mic", una serie de libros, mesas redondas y una docuserie.

Joyce dijo a CNN que ella y Brookshire sintieron una sensación de "borrado" en 2017, cuando se estrenó el documental "Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story". Aunque las mujeres lideraban muchos de los departamentos dentro del sello discográfico Bad Boy, sentían que las contribuciones hechas por esas mujeres no se reflejaban en la pantalla.

"Empezamos a fijarnos en las biopics y documentales que se publicaban, y las mujeres que trabajaban en ellos, en esos proyectos de la industria musical, quedaban excluidas", explica Joyce.

Están trabajando para cambiar esta situación y llegar a las generaciones futuras".

Recientemente, "Women Behind the Mic" se asoció con el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York para "Attaining A Seat At The Table" en el Teatro Apollo, una clase magistral sobre las carreras en la industria del entretenimiento que atrajo a 1.200 estudiantes de secundaria y bachillerato.

"Se trata de una excelente oportunidad para que nuestros estudiantes exploren caminos profesionales viables y entre bastidores dentro de la industria de la música y el espectáculo", declaró en un comunicado David C. Banks, canciller del Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York. "Esta experiencia les dará la oportunidad de aprender de profesionales que pueden exponerles a oportunidades post-secundarias en las Artes mientras generan múltiples conjuntos de habilidades que se traducen en fuentes de ingresos".

Me gusta cómo suena eso.

Una cosa de la que hablar...

Ja Rule ha vuelto a los titulares recientemente por una polémica, pero no por lo que se pueda pensar.

Sí, dijo que no tendría nada que ver con un posible Fyre Festival 2.0, una repetición planeada del festival de música que fracasó en 2017 y en el que el rapero se había asociado con William McFarland.

Pero fue lo que Ja Rule no dijo lo que conmovió a la gente.

Durante una entrevista con The Shade Room, habló sobre Nicki Minaj siendo reconocida por sus contribuciones al hip-hop y dijo que no había "ninguna MC femenina fuera y alrededor antes de que Nicki saliera."

"Antes de ella la última era como Lauryn Hill. Y antes de ella estaban Queen Latifah y Salt-N-Pepa y artistas como... MC Lyte", dijo Ja Rule.

Eso provocó una reacción en línea de personas que señalaron a artistas que había pasado por alto, como Foxy Brown, Lil' Kim y Missy Elliott.

Seamos realistas: no se puede nombrar a todo el mundo todo el tiempo, así que démosle a Ja Rule un poco de gracia en este caso.

Deberías escuchar...

Me encantan los podcasts.

¿Y qué mejor que uno sobre la historia del hip-hop presentado por una leyenda del rap?

Nas y la personalidad mediática Minya "Miss Info" Oh mantienen "conversaciones francas con figuras legendarias que desarrollaron la cultura y la nueva generación de voces que llevan el hip-hop hacia adelante" en "The Bridge: 50 años de hip-hop".

Con Nas a la cabeza, los invitados son tan variados como el también rapero Snoop Dogg o el actor y DJ Idris Elba.

Es tanto para aficionados al hip-hop como para oyentes ocasionales.

Si buscas algo más acorde con el tema de esta semana, Jazzie Belle presenta el podcast "Women in Hip Hop" (Mujeres en el Hip Hop), en el que se reúne con expertos, artistas y otros para hablar de la industria.

Ambos podcasts se pueden encontrar en cualquier sitio donde haya podcasts disponibles.

Estoy deseando ver...

"Evolución del Hip-Hop"

¿Qué mejor manera de celebrar el 50 aniversario del hip-hop que conocer su historia?

Netflix te lo pone fácil con las cuatro temporadas de esta serie documental que recorre la evolución del género a lo largo de las décadas.

Ya no hay que esperar a los jueves para volver a lanzarlo.

