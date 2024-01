La madre de una estrella del US Soccer dice que denunció a Gregg Berhalter, seleccionador nacional masculino

Reyna afirma que le contó el incidente al director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), Earnie Stewart, el 11 de diciembre, durante el Mundial de Catar 2022.

En una declaración obtenida por ESPN y Fox Sports, Reyna declaró: "Le dije a Earnie que me parecía especialmente injusto que Gio, que se había disculpado por actuar de forma inmadura por su tiempo de juego, siguiera siendo arrastrado por el barro cuando Gregg había pedido y recibido perdón por hacer algo mucho peor a la misma edad."

Reyna se refería a la reciente disputa de su hijo Gio con Berhalter.

Gio Reyna, uno de los jugadores jóvenes más consumados de la selección estadounidense, con casi 100 partidos a sus espaldas con el Borussia Dortmund con sólo 20 años, desempeñó un papel inesperadamente limitado en Qatar, sin ser titular y con sólo dos apariciones como suplente.

Berhalter estaba decepcionado con el esfuerzo de Reyna antes del torneo y contempló la posibilidad de enviarlo a casa a mitad del torneo, según múltiples informes.

El martes, la USMNT anunció que había contratado a un equipo legal para investigar a Berhalter por una acusación de comportamiento inapropiado.

Berhalter emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter el martes, firmado por el seleccionador y su esposa Rosalind. Berhalter describió el violento momento de 1991 que Danielle Reyna dice haber denunciado a US Soccer.

Berhalter dijo que pateó a su entonces novia, ahora esposa. Lo describió como un "momento vergonzoso" del que "se arrepiente hasta hoy".

El entrenador de fútbol, que dirigió a la selección estadounidense en Catar, dijo que alguien se puso en contacto con US Soccer durante el Mundial de Catar 2022 amenazando con "acabar conmigo." Berhalter no nombró a Danielle Reyna en el comunicado conjunto.

"La gente puede cometer errores y aprender de ellos; la gente también puede ser perdonada por sus errores", escribió Berhalter en el comunicado conjunto. "Afortunadamente, Rosalind me perdonó.

"La intención de esta declaración es proporcionar transparencia y reforzar que una sola mala decisión tomada por un adolescente no necesariamente le define para el resto de su vida. No nos esconderemos de esto. No lo hicimos entonces y no lo haremos ahora".

Berhalter dijo que él y su esposa han cooperado con la investigación en curso sobre las acusaciones.

"Estamos aprovechando esta oportunidad para compartir lo que nos ha formado y lo mucho que hemos crecido y aprendido de esto en los últimos 31 años", concluye el comunicado.

US Soccer dice que inició una "revisión completa" del programa masculino el mes pasado.

El miércoles, Stewart anunció que Anthony Hudson será el seleccionador nacional masculino interino mientras la organización revisa su programa.

El futuro de Berhalter en US Soccer sigue siendo incierto. Fue nombrado para el cargo en diciembre de 2018.

El miércoles, US Soccer dijo: "En el pasado, la revisión habitual de los últimos cuatro años de todo el programa después de una Copa del Mundo comenzaría en el verano, mucho antes de cualquier vencimiento de contrato de fin de año".

"El calendario único de noviembre-diciembre de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar redujo significativamente la cantidad de tiempo que la Federación tendría para llevar a cabo una evaluación adecuada antes del final del contrato del entrenador en jefe".

