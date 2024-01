La eliminación del Arsenal de la Europa League es una "vergüenza" y el club se encamina hacia una nueva crisis

El ex defensa, que ahora ejerce de comentarista de televisión, afirmó que el Arsenal parecía "perdido" cuando el equipo español lo eliminó de la competición el jueves.

El Arsenal perdió 2-1 en la ida y no pudo deshacer el empate en la vuelta, que terminó 0-0. Su inexperto equipo parecía falto de ideas. Su inexperto equipo parecía falto de ideas y su estrella Pierre-Emerick Aubameyang, recién recuperado de la malaria, fue un pasajero durante gran parte del encuentro.

"El Arsenal parecía perdido. No pudimos salir y nos pusieron nerviosos. No les hemos echado el guante y no hemos caído luchando", dijo Keown en BT Sport tras el partido.

Para colmo, el Villarreal está dirigido por Unai Emery, que fue destituido por el Arsenal y sustituido por Mikel Arteta.

El actual técnico, que todavía está aprendiendo su oficio al más alto nivel, se enfrenta ahora a un enorme escrutinio con el equipo actualmente noveno en la Premier League y abocado a una temporada sin fútbol europeo por primera vez desde 1996.

"Es un trabajo enorme en este club de fútbol. Su inexperiencia (la de Arteta) quizás le ha costado", añadió Keown.

"Sigue siendo el entrenador, pero parecía que éste era el paquete de rescate y sus jugadores no aparecieron. El anterior entrenador fue más listo que él, lo cual es un poco vergonzoso".

El comentarista y exjugador del Arsenal Freddie Ljungberg, que asumió brevemente el cargo de entrenador interino del club en 2019, dijo que esperaba que Arteta mantuviera su trabajo, pero reconoció la presión que se ejerce sobre quienes deben tomar la decisión.

"Es un entrenador joven y espero que se quede", dijo en BT Sport. "Pero, por supuesto, no es lo suficientemente bueno para el Arsenal y depende de los propietarios y otras personas dentro del club".

Presión sobre los propietarios

Después del partido, Arteta -que había sido uno de los favoritos de los fanáticos cuando asumió por primera vez en diciembre de 2019- dijo que estaba "devastado" por el resultado, pero insistió en que todavía pensaba que era el hombre adecuado para el trabajo.

"Siento la presión todo el tiempo porque quiero hacerlo lo mejor posible para el equipo, el apoyo que tengo y para los fanáticos", dijo después del partido.

"Creo que el trabajo de todo el mundo está bajo escrutinio".

Es otro capítulo de una temporada tumultuosa para el Arsenal. Su rendimiento en la liga ha sido lamentable en ocasiones y existe un enfado generalizado entre los aficionados con el propietario del club, Stan Kroenke.

El estadounidense ha sido acusado de no invertir suficiente dinero en la plantilla y, en última instancia, de no preocuparse por el rendimiento del equipo sobre el terreno de juego.

Su decisión de inscribir al Arsenal en la controvertida Superliga también provocó protestas a las puertas del estadio.

El CEO y fundador de Spotify, Daniel Ek, ha anunciado públicamente su deseo de comprar el Arsenal, insistiendo en que quiere devolver la gloria a su club favorito.

