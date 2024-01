Kylian Mbappé, indeciso sobre su futuro en la recta final de su contrato

Mbappé dijo el año pasado que no renovaría su contrato en el PSG, que expira al final de la temporada 2023-24, cuando podría dejar París gratis.

El capitán de la selección francesa, al que se vincula desde hace tiempo con un fichaje por el Real Madrid, es ahora libre para firmar un precontrato con un nuevo club.

"En primer lugar, estoy muy, muy, muy motivado para este año. Es muy importante", declaró Mbappé a la prensa tras la victoria por 2-0 del PSG sobre el Toulouse en la final de la Supercopa de Francia el miércoles.

"Como he dicho, tenemos títulos que perseguir y ya hemos ganado uno, así que eso ya está hecho. Después de eso, no, todavía no he tomado una decisión.

"Pero en cualquier caso, con el acuerdo al que llegué con el presidente (Nasser Al-Khelaifi) este verano, no importa lo que yo decida.

"Conseguimos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los retos que se avecinan, que sigue siendo lo más importante. Así que diremos que es secundario".

Los informes de los medios en septiembre dijeron que Mbappé había acordado renunciar a bonos de lealtad por valor de hasta 100 millones de euros (109,45 millones de dólares) si dejaba el PSG en una transferencia libre.

En 2022, Mbappé esperó hasta mayo para anunciar una ampliación de su contrato con el PSG, apenas unas semanas antes de que se abriera el periodo de traspasos. Esta vez, el jugador de 25 años no lo dejará para tan tarde.

"Creo que fue a finales de mayo en 2022 porque no lo supe hasta mayo", agregó. "Si sé lo que quiero hacer, ¿por qué alargarlo? No tiene sentido".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com