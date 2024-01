Jean-Eric Vergne pone fin a una racha sin puntos con una victoria en el ePrix de Sanya

Jean-Eric Vergne, defensor del título, no sólo consiguió su primera victoria de la temporada, sino que también puso fin a su racha de tres carreras sin puntuar.

El campeonato de carreras totalmente eléctricas visitaba por primera vez la ciudad del sur de China y no faltaron los momentos dramáticos, ya que Sam Bird y Stoffel Vandoorne se vieron obligados a abandonar en los primeros compases.

El debutante Oliver Rowland se había clasificado en la pole position y, al igual que Vergne, el piloto de Nissan e.dams buscaba cambiar su mala racha tras puntuar por última vez en el arranque de la temporada en Arabia Saudí.

Los dos hombres lucharon en cabeza durante toda la carrera, con el experimentado Vergne rompiendo finalmente la resistencia de Rowland en la vuelta 19 de 36.

Tras un accidente entre Lucas di Grassi y Robin Frijns, la carrera terminó con bandera amarilla, lo que permitió a Vergne lograr su primera victoria desde la última carrera en Nueva York el año pasado.

La temporada 2018/19 de Fórmula E

"Ganar aquí en China como parte de un equipo chino es increíble, especialmente con las últimas tres carreras difíciles cuando no teníamos puntos", dijo el piloto de DS Techeetah.

"Siempre es bueno volver a lo más alto. Aumentará mi confianza, la del equipo, y nos colocará de nuevo en una buena posición para el campeonato".

"Creo que fue el punto de inflexión de la temporada, tenemos que seguir haciendo un buen trabajo y buenas carreras en la temporada europea".

La carrera de Sanya se vio interrumpida por una bandera roja y un parón de 12 minutos después de que Alex Sims, de BMW i, se quedara tirado en la pista tras chocar contra el muro.

Eso fue antes de que Frijns chocara contra la parte trasera de di Grassi mientras adelantaba a Sebastian Buemi en los últimos compases de la carrera, una maniobra que dejó al brasileño furioso mientras se veía obligado a abandonar la carrera.

"Chocasteis y me sacasteis de la carrera, espero que te sancionen", dijo di Grassi indignado. "La próxima vez me alejaré de Robin. No pude hacer nada para evitarlo".

Con este resultado, Vergne casi dobla su cosecha de puntos en la clasificación y se coloca tercero, por detrás de Jerome d'Ambrosio y Antonio Felix da Costa, cuyo tercer puesto en Sanya le ha aupado a lo más alto del campeonato.

La victoria en China fue también la primera de Techeetah en la temporada 2018-19, en la que ha entrado en juego el nuevo coche de carreras Gen2, y Vergne admitió tras su victoria que no había dormido bien desde que pasó un tercer fin de semana consecutivo sin sumar puntos en Hong Kong.

Sin embargo, ahora podrá descansar tranquilo con la seguridad de que está de vuelta en la lucha por el campeonato, ya que aspira a convertirse en el primer hombre en defender con éxito un título de Fórmula E.

La próxima carrera tendrá lugar en Roma el 13 de abril.

Fuente: edition.cnn.com