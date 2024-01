Eurocopa femenina 2022: Con dos lesiones importantes, ¿puede España seguir deslumbrando antes del torneo?

El ascenso de la selección nacional, que en la última década ha pasado de ser un equipo modesto a estar siempre presente en las grandes competiciones, ha sido uno de los más notables de la escena internacional femenina.

Se suponía que la Eurocopa 2022 mostraría cómo una floreciente liga nacional, un acuerdo de pago histórico y un sistema de cantera dedicado culminaron en que España, que se clasificó para el torneo invicta, se convirtiera en una fuerza internacional.

En el primer partido, contra Finlandia, España impresionó con una victoria por 4-1, pero el choque de gigantes del martes, cuando La Roja se enfrente a Alemania en el Grupo B, será una prueba más dura para un equipo sin dos de los mejores jugadores del mundo.

En vísperas del torneo, España ha sufrido su segundo gran revés en dos semanas. Tras el anuncio en junio de que Jenni Hermoso, la máxima goleadora de la historia de la selección, se perdería la Eurocopa 2022 por una lesión de rodilla, el 5 de julio la Roja recibió la terrible noticia de que Alexia Putellas, la centrocampista totémica de la selección, se había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Es difícil exagerar la importancia de Putellas para este equipo: una goleadora prolífica, una creadora de juego mercurial y una jugadora con el genio individual necesario para ganar ella sola cualquier partido.

Ahora España tendrá que intentar competir sin dos de los mejores jugadores del mundo, ya que Putellas y Hermoso fueron primero y segundo respectivamente en la clasificación del Balón de Oro en 2021.

"Alexia, es muy fuerte decirlo, pero lo es todo", dijo a CNN Sport Amalia Fra, experta en fútbol del diario deportivo español AS . "Ella es todo el equipo porque es como una brújula en el centro del campo que distribuye y mueve al equipo contrario.

"Encima... sube y se hace un número 9 y te marca un gol. Hace que todo el juego de La Roja se base en ella, pero no hay que menospreciar al resto del equipo porque tenemos centrales increíbles; Mapi León e Irene Paredes están entre las mejores del mundo".

"En el centro del campo, Aitana [Bonmatí] y Patri [Guijarro] también son las mejores y su juego con ellas, con las que juega todos los días en el Barça, hace que el equipo fluya".

Ahora, en ausencia de Putellas y Hermoso, dependerá de jugadoras como Paredes, León, Bonmatí y Guijarro llevar a las españolas a su primer gran trofeo internacional.

Crecimiento exponencial

Antes del Mundial de Canadá 2015, el fútbol femenino español era irreconocible para el nivel que marca hoy.

Fra recuerda que las jugadoras tenían que recorrer cientos de kilómetros cada día para entrenar y asegura que no existía ningún tipo de plan de nutrición.

"Fue después del Mundial de 2015, que fue la primera vez que España se clasificó para el Mundial, cuando España empezó a apostar de verdad por el fútbol femenino y las jugadoras empezaron a ser profesionales", dijo Fra.

"Empezaron a recibir ayudas económicas y luego también apostaron [la federación] por crear una liga más potente y profesionalizarla, que casi diríamos que es algo inédito".

"A partir de ahí, ha habido un crecimiento exponencial del equipo en cuanto a jugadores, físico, recursos, e incluso del hecho de que los jugadores, como dijo el seleccionador nacional Jorge Vilda, ahora son profesionales y pueden vivir de esto."

A principios de 2020, las jugadoras de la primera división femenina alcanzaron un acuerdo histórico en toda la liga que garantizaba a cada futbolista un salario anual.

El salario mínimo acordado para una jugadora a tiempo completo por una semana de 40 horas era de 16.000 euros (18.000 dólares) y para una a tiempo parcial de 30 horas semanales de 12.000 euros (13.600 dólares), incluyendo en ambos casos la baja por maternidad, la indemnización por lesión y las vacaciones pagadas.

El acuerdo fue la culminación de años de mejoras graduales, que también incluyeron un acuerdo televisivo y un importante patrocinador principal, la empresa de energías renovables Iberdrola.

Pero el camino no fue fácil. En noviembre de 2019, después de que sus demandas de un salario mínimo no fueran atendidas, los futbolistas boicotearon los ocho partidos de primera división un fin de semana, después de que 189 representantes de los 16 clubes de la liga votaran en un 93% a favor de tomar medidas de huelga.

Sin embargo, con el acuerdo finalmente conseguido, los jugadores de primera división pudieron empezar a dedicar exclusivamente su vida laboral al fútbol.

"Hoy en día, todavía hay muchos jugadores de la selección española que siguen estudiando porque creen que su carrera es demasiado corta, y lo que ganan no es suficiente para vivir el resto de sus vidas", dijo Fra.

"Por eso siguen estudiando, siguen formándose... pero hoy en día, una jugadora de cualquier equipo de la Liga puede vivir con lo que gana en su equipo y con la selección".

"Además, tienen un plus que con los euros van a tener unas dietas y unos derechos de imagen que van a complementar esos sueldos".

'La esencia Barça'

Las negociaciones sobre el nuevo convenio coincidieron con el inicio del meteórico ascenso del Barcelona a la cima del fútbol europeo.

A principios de 2019, el Barça se había convertido en el primer equipo español de la historia en alcanzar las semifinales o la final de la Liga de Campeones femenina, cayendo finalmente en la final por 4-1 ante el potente Lyon.

Dos años después, el conjunto azulgrana se haría por fin con el premio más codiciado del fútbol europeo, al vapulear al Chelsea (4-0) en la final para anunciar lo que esperaba ser un cambio de poder en el fútbol europeo.

El Barça volvió a alcanzar la final este año, donde cayó ante el Lyon, y muchos de los jugadores que protagonizaron el ascenso del Barcelona han desempeñado un papel fundamental en la escalada de la selección española hasta el séptimo puesto de la clasificación mundial, un récord.

Sin duda, se puede establecer un paralelismo con la selección masculina que dominó el fútbol mundial y europeo entre 2008 y 2012, con un grueso de jugadores procedentes del todopoderoso Barcelona de Pep Guardiola.

Ocho jugadoras -eran nueve antes de la lesión de Putellas- del actual equipo femenino del Barcelona han sido convocadas para la selección de 23 jugadoras para la Eurocopa 2022, y seis fueron titulares en el primer partido del equipo.

Al igual que el Barça de Guardiola y la selección española de la época, el estilo de esta selección está muy influenciado por el gigante catalán.

"El Barcelona es el que lleva la voz cantante", explica Fra. "España juega básicamente igual que el Barça; tiki taka, toque y verticalidad en ataque. Así que es un honor que el Barça haya puesto tanto porque eso ha hecho crecer a la selección".

"Los estilos son muy parecidos. Es más, las jugadoras que llevan el peso en la selección -que son las tres centrocampistas Aitana [Bonmatí], Alexia [Putellas] y Patri Guijarro- tienen la esencia Barça, son de la cantera.

"Sus referentes de pequeñas eran Xavi y [Andrés] Iniesta. Admiraban a esos jugadores, crearon ese estilo en el Barça, juegan así y son los que llevan el peso dominante y los que hacen que ese equipo funcione. Básicamente, diría que es exactamente igual que el Barça de 2010".

El palpitante estilo de fútbol de pases del Barcelona llevó recientemente a Xavi, leyenda del club y actual seleccionador masculino, a calificar al equipo de "inspiración".

Atemperar las expectativas

Vilda asumió el cargo después de que el anterior seleccionador, Ignacio Quereda, fuera destituido tras 27 años en el cargo tras la decepcionante actuación de España en el Mundial de Canadá 2015.

Era la primera vez que la selección femenina se clasificaba para un Mundial, pero tras quedar última de su grupo, las jugadoras denunciaron la falta de profesionalidad de la organización.

Desde que fracasó en su intento de clasificarse para el Mundial de 2011, La Roja se ha clasificado para todos los grandes torneos internacionales y ya se ha asegurado su plaza en el Mundial del año que viene en Australia y Nueva Zelanda.

Un registro que contrasta con los 26 años anteriores, en los que sólo logró clasificarse para un gran torneo -la Eurocopa de 1997- entre 1987 y 2013.

Vilda fue nombrada después de guiar a las selecciones femeninas sub-17 y sub-19 a la conquista de múltiples títulos europeos, y muchas de las jugadoras que desempeñaron un papel clave en el éxito de esos equipos son ahora piezas integrales de la absoluta.

En la fase de clasificación para la Eurocopa 2022, España ganó siete partidos y empató uno, marcó 48 goles y sólo encajó uno, pero Fra pidió cautela.

"Llegar a semifinales, por supuesto, sería un éxito", dijo Fra. "No hay que perder de vista que España nunca ha llegado a una final, ni siquiera a una semifinal. No tiene esa experiencia que tienen otras selecciones, como Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia o Noruega".

"Es cierto que el recorrido de este equipo en los últimos años ha hecho creer [a los aficionados] y les ha invitado a soñar, pero Jorge Vilda ha rebajado un poco el aire de expectación porque cree que es negativo que la gente llegue con expectativas tan altas, que se crea demasiado en algo que nunca hemos hecho.

"Si no llegan a semifinales, no será un fracaso. Un fracaso sería, por ejemplo, no pasar la fase de grupos porque creo que España tiene esa capacidad y tiene que pasar, pero otra cosa es que ya exijamos que el equipo esté en Wembley el 31 de julio".

No cabe duda de que será difícil competir contra algunas de las mejores selecciones del mundo sin sus dos estrellas, pero esta plantilla sigue atesorando una plétora de talento a la que no muchos equipos estarán encantados de enfrentarse.

