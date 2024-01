El Príncipe Andrés renuncia a ser socio del Royal and Ancient Golf Club de St Andrews

"Puedo confirmar que The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews ha recibido la notificación de que el duque de York renunciará a su membresía honoraria", dijo un portavoz del club escocés en un comunicado enviado a CNN el viernes. "Respetamos y apreciamos su decisión".

Andrews, conocida como la "cuna del golf", es un campo en el que se juega a este deporte desde el siglo XV. La histórica ciudad costera y universitaria situada al noreste de Edimburgo, en la costa oriental de Fife, alberga siete campos de golf, con el Old Course en su corazón.

En julio se celebrará en el Old Course de St Andrews la 150 edición del Open. El Open es uno de los cuatro majors del golf.

Andrew, gran aficionado al golf, es socio del club desde 1992 y fue capitán entre 2003 y 2004, año en que el Royal and Ancient celebró su 250 aniversario.

Es el único miembro de la familia real que ha formado parte del comité y es el sexto miembro de la familia real que capitanea el club, lo que, según ha dicho, es un "enorme privilegio".

Cuando un nuevo capitán del Royal and Ancient golf club comienza su mandato, golpea un drive desde un tee para señalar el inicio de su cargo.

Un cuadro de 2006 de Anthony Oakshett, encargado especialmente por el club para conmemorar su 250 aniversario, representa a Andrew "conduciendo hacia el cargo", según el sitio web del R&A.

El Palacio de Buckingham ya ha despojado a Andrés de sus títulos reales y ahora es el único de sus hermanos al que ya no se refieren como Su Alteza Real.

Demanda civil

Andrew ha negado formalmente las acusaciones de abuso sexual contra Virginia Giuffre y ha exigido un juicio con jurado en su demanda civil, según una presentación legal realizada el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

Giuffre alega que fue víctima de la trata de personas por parte de Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto y financiero caído en desgracia, y obligada a realizar actos sexuales con el miembro de la realeza, afirmaciones que Andrew niega.

Giuffre presentó su caso bajo la Ley de Víctimas Infantiles, una ley estatal promulgada en Nueva York en 2019 que amplió el estatuto de limitaciones en casos de abuso sexual infantil para dar a los sobrevivientes más oportunidades de buscar justicia. Un abogado de Giuffre dijo a CNN en agosto que presentar el caso civil era para demostrar que "todos los perpetradores de abuso deben rendir cuentas."

Según la demanda, Giuffre solicita una indemnización por daños y perjuicios "por un importe que se determinará en el juicio", así como los honorarios de los abogados y otras compensaciones "que el Tribunal considere justas y adecuadas".

Visita CNN.com/sport para ver más noticias, reportajes y vídeos.

Andrew negó formalmente las acusaciones en su contra y exigió un juicio con jurado en una presentación legal de 11 páginas el miércoles.

Sus abogados ya habían presentado una moción de desestimación, pero fracasó a principios de enero.

La reputación del príncipe ya se ha visto gravemente empañada por su relación con Epstein y su amistad con su ex pareja, Ghislaine Maxwell, que fue condenada en diciembre por facilitar los abusos de Epstein.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com