El Open: Cameron Smith gana su primer Major tras un final increíble

En su debut en el torneo, el jugador de 28 años firmó cinco birdies consecutivos en los últimos nueve hoyos del Old Course, con una tarjeta de ocho bajo par y 64 golpes, superando por un golpe a su compañero de juego Cameron Young, con 20 bajo par.

Después de empezar el día con cuatro golpes de ventaja sobre Smith, Rory McIlroy terminó tercero a dos golpes tras firmar un 70 sin bogeys.

El norirlandés, que buscaba poner fin a una sequía de ocho años en los grandes, vio cómo se le escapaba de las manos una segunda victoria en la Jarra de Clarete tras un día en el que desaprovechó varias oportunidades de putt.

Tras compartir el liderato con Viktor Hovland en la cima después de un apasionante duelo el sábado, McIlroy parecía en camino de conseguir finalmente su quinto Major después de tomar la delantera en el quinto hoyo al noruego, que firmó una tarjeta de dos sobre 74 para terminar cuarto. El inglés Tommy Fleetwood se unió al jugador de 24 años con 14 bajo par tras firmar un impresionante 67.

Sin embargo, mientras que el jugador de 33 años sólo hizo un birdie más, Smith, que ya había doblado su marca en el quinto hoyo, se lanzó a por los últimos nueve hoyos con una racha de cinco birdies antes de añadir uno más en el 18º.

El octavo y último birdie de la ronda del australiano le evitó el desempate, y su victoria quedó asegurada después de que McIlroy fallara el chip para eagle que necesitaba para empatar.

El chico de la remontada

Abrumado por la emoción y casi incapaz de articular palabra durante la entrega de trofeos en el tee del hoyo 18, Smith abrió su rueda de prensa felicitándose simplemente por poder volver a respirar.

"Ganar un Open Championship en sí mismo es probablemente el punto culminante de la carrera de un golfista", dijo Smith a los periodistas.

"Hacerlo en St Andrews es increíble. Este lugar es genial. Me encanta el campo de golf. Me encanta la ciudad".

Con este triunfo, Smith se convierte en el primer australiano que levanta la Jarra de Clarete en casi 30 años, después de que Greg Norman ganara en Royal St George's en 1993. Grabando aún más historia, su remontada de cuatro golpes igualó la mayor remontada en St. Andrews, lograda por última vez por John Daly en 1995.

Las mayores implosiones del Open

Smith selló así una extraordinaria remontada en la última jornada, cuya decepcionante ronda del sábado, de 73 golpes, había echado a perder un 67 inicial y un brillante 64 que le habían permitido mantener el liderato al comienzo del fin de semana.

Sin embargo, lejos de arrepentirse de haber tenido que trabajar más, Smith reveló que era "bueno" haber estado por detrás antes del día decisivo.

"Es muy fácil ponerse a la defensiva y seguir pegando a 60, 70 pies, y puedes hacer pares todo el día, pero no vas a hacer birdies", dijo.

"Creo que fue bueno que me quedara definitivamente atrás. Creo que mi mentalidad habría sido un poco diferente al entrar, especialmente en los últimos nueve hoyos, si hubiera estado por delante."

No es a vida o muerte

El tercer puesto marca una repetición del final de McIlroy en St. Andrews en 2013. Compitiendo en su 13º Open Championship, el norirlandés no había ocultado su "sueño" de ganar en la 'casa del golf' para añadirlo a su Claret Jug levantada en Royal Liverpool en 2014.

Llegó al Old Course en medio de una ola de apoyo local, así como en forma, después de haber terminado segundo en el Masters y entre los ocho primeros en los otros dos majors de esta temporada.

McIlroy demostró su buen estado de forma con sus golpes desde el tee y su juego de aproximación durante todo el día, pero el 21 veces ganador del PGA Tour se vio perjudicado por su juego corto, ya que no embocó ni un solo putt desde el green en toda la ronda final.

"Me arrepentiré de algunos putts fallados, pero en general ha sido una buena semana", dijo McIlroy a los periodistas.

"Estoy jugando uno de los mejores golf que he jugado en mucho tiempo, así que es cuestión de seguir llamando a la puerta, y al final se abrirá una".

"Al fin y al cabo, no es a vida o muerte. Tendré otras oportunidades de ganar el Open Championship y otros majors. Es una que siento que dejé escapar, pero habrá otras oportunidades".

Después de haber charlado con Hovland durante su vibrante batalla del sábado, McIlroy fue la viva imagen de la concentración durante la ronda decisiva, en medio de los a menudo ensordecedores rugidos del público para el favorito de la afición local.

"Agradecí el apoyo, y fue increíble que me vitorearan durante los 72 hoyos, pero no dejé que eso me metiera más presión", dijo.

"Al fin y al cabo, intento hacerlo por mí. Sí, es estupendo recibir el apoyo, pero la persona más feliz del mundo si hubiera ganado la Jarra de Clarete habría sido yo".

Por su parte, Hovland reflexionó sobre el "anticlimático" final de lo que había sido una actuación impresionante en su segunda participación en el Open. Tras firmar una tarjeta impecable el sábado, el jugador de 24 años hizo tres bogeys -y solo un birdie- durante la ronda final.

A pesar de haberse convertido en profesional apenas en 2019, el noruego parecía en casa contendiendo en lo alto de la tabla de líderes durante toda la semana. Aunque no pudo mantener el ritmo necesario para cumplir su sueño de un primer Major, el cuarto puesto final marcó su mejor resultado en un Major hasta la fecha, después de terminar 12º en el evento del año pasado y en el US Open en 2019.

"Esperaba que iba a aguantar un poco más", dijo Hovland a los periodistas.

"Solo un poco decepcionado por no tenerlo hoy, pero fue una gran experiencia hoy y obviamente ayer también. Toda la semana ha sido una buena experiencia de aprendizaje, y siento que voy a mejorar".

