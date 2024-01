El "Ministro de la Felicidad" tunecino Ons Jabeur quiere hacer más historia en Wimbledon

Este sábado, Jabeur intentará convertirse en la primera tunecina, la primera árabe y la primera africana que gana un Grand Slam en la Era Abierta.

"Túnez está conectada con el mundo árabe, está conectada con el continente africano", declaró a la prensa tras ganarse un puesto en la final de Wimbledon, donde se enfrentará a la kazaja Elena Rybakina, que también ha hecho historia.

"En la zona, queremos ver más jugadoras. No es como Europa u otros países. Quiero ver más jugadoras de mi país, de Oriente Próximo, de África".

Jabeur, de 27 años, ha sido una pionera para su región mucho antes de llegar a la final del sábado. El año pasado, se convirtió en la primera jugadora árabe en ganar un título de la WTA y meterse entre las 10 primeras de la clasificación individual.

La victoria del sábado, sin embargo, sería el mayor logro de su carrera.

"Muchas veces me imaginé dando el discurso, sosteniendo el trofeo (de Wimbledon), viendo el trofeo", dijo Jabeur.

"Lo hice todo. Ahora necesito de verdad sostener el trofeo. Es lo único que me queda. Pero creo en ello. Sé que puedo hacerlo".

Jabeur ha experimentado un ascenso vertiginoso en la clasificación mundial en los últimos años, situándose entre las 50 mejores por primera vez en 2020.

El año pasado ganó el primero de los tres torneos de la WTA que disputó y a principios de esta temporada se adjudicó los dos siguientes, en Madrid y Berlín, lo que la catapultó al segundo puesto mundial.

Su éxito en la pista, unido a su carácter amistoso y desenfadado fuera de ella, la han convertido en una figura muy popular en Túnez, donde se ha ganado el apodo de "Ministra de la Felicidad".

"A veces son tiempos difíciles en Túnez", afirma Jabeur. "Cuando ven mis partidos, (siempre) dicen que el deporte une a la gente. Estoy contento de que me sigan. Me empujan a hacerlo mejor. Ojalá pueda conservar el título para siempre".

Jabeur sólo ha cedido dos sets en lo que va de Wimbledon: contra Marie Bouzkova en cuartos de final y contra Tatjana Maria en semifinales.

Sin embargo, Rybakina, alta y con un gran servicio, sólo ha perdido un set y es probable que sea la rival más dura de Jabeur hasta el momento, después de haber desmantelado a la campeona de Wimbledon 2019, Simona Halep, en su semifinal del jueves.

Gane quien gane, se hará historia, porque cuando ambas se enfrenten en la Pista Central, se coronará a una ganadora de Wimbledon por primera vez y Túnez o Kazajistán celebrarán su primera campeona de individuales de grand slam.

Rybakina, nacida y criada en Moscú, cambió su lealtad de Rusia a Kazajstán hace cuatro años, un cambio que parece especialmente pertinente en el torneo de este año, dada la decisión de los organizadores de Wimbledon de excluir a los jugadores rusos y bielorrusos en medio de la actual guerra en Ucrania.

"Llevo mucho tiempo jugando para Kazajstán", declaró Rybakina a la prensa el jueves, cuando se le preguntó por su nacionalidad.

"Estoy muy contenta de representar a Kazajstán. Han creído en mí. No hay más preguntas sobre cómo me siento. Mi trayectoria como jugadora kazaja es ya muy larga: He jugado en los Juegos Olímpicos, en la Fed Cup".

Al igual que Jabeur, Rybakina está disfrutando del mejor torneo de Grand Slam de su carrera, pues nunca antes había superado los cuartos de final.

Las dos jugadoras se han enfrentado en tres ocasiones, con dos victorias para Jabeur, la última de ellas en Chicago el año pasado.

La final del sábado mostrará estilos opuestos: Jabeur aporta una entretenida variedad de golpes a su juego, desplegando golpes cortados y dejados con buen efecto, mientras que Rybakina aporta potencia, tanto desde la línea de fondo como con su saque.

La jugadora de 23 años ha logrado 49 aces en lo que va de torneo, 19 más que cualquier otra jugadora, y ha registrado el segundo saque más rápido del cuadro femenino, a 122 millas por hora.

Jabeur es consciente del desafío que supondrá su rival.

"Ella saca muy bien, así que mi principal objetivo es devolver tantas pelotas como pueda, hacerla trabajar duro para ganar el punto", dijo Jabeur.

"He jugado contra ella un par de veces. Sé que puede golpear muy fuerte y hacer muchos golpes ganadores. Sé que mi juego puede molestarla mucho. Intento centrarme más en mí misma, hacer muchos cortes, intentar que se esfuerce".

Pero para la llamada "Ministra de la Felicidad", el partido del sábado también consistirá en disfrutar de la ocasión, un momento que Jabeur pensaba que nunca llegaría a vivir en su carrera.

"En general, intento disfrutar jugando al tenis, porque a veces es difícil hacerlo cuando juegas todas las semanas, cuando a lo mejor pierdes todas las semanas. Es muy duro.

"Pero para mí, tuve que recordarme a mí misma por qué empecé a jugar al tenis, qué tipo de alegría me proporciona el tenis. En cuanto me lo recuerdo, me animo, me motiva jugar mis próximos partidos".

