El jefe del fondo de inversión saudí, citado en el caso del tuit de Musk sobre la financiación asegurada

Los accionistas de Tesla (TSLA)demandaron a Musk en 2018, alegando que, de hecho, no tenía "financiación asegurada" para sacar la empresa a bolsa a 420 dólares por acción, como había dicho en un tuit ese año, una cifra que aparentemente hacía referencia a la festividad no oficial de los entusiastas del cannabis. El tuit provocó fuertes oscilaciones en las acciones de Tesla (TSLA) que, según los inversores, perjudicaron a sus carteras. Musk llegó a un acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. por los tuits, dimitió como presidente de Tesla (TSLA) y aceptó supervisar su uso de las redes sociales, aunque parece que ha incumplido el acuerdo en varias ocasiones.

Musk ha mantenido durante mucho tiempo que estaba considerando la posibilidad de privatizar Tesla en el momento en que hizo el tweet. Ha dicho que su comentario de "financiación asegurada" se basaba en conversaciones con el enorme fondo soberano de Arabia Saudí, que, según él, le había instado a privatizar la empresa y le había ofrecido aumentar su inversión en Tesla. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí invierte en entidades que son importantes para el crecimiento económico del país, y dice que tenía 620.000 millones de dólares en activos bajo gestión a principios de 2022.

El equipo de Musk ahora busca que Yasir al-Rumayyan, el jefe del fondo, testifique como parte del litigio, según una citación que se entregó en diciembre y se presentó el martes. El equipo de Musk también ha citado a otros tres miembros del Fondo Saudí de Inversión Pública. El fondo declinó hacer comentarios a la CNN sobre las citaciones.

El juicio por el caso está previsto que comience a finales de este mes.

Una serie de mensajes de texto entre Musk y al-Rumayyan de 2018, que fueron revelados en una presentación judicial de junio en el litigio, ofrecen alguna información sobre las discusiones de financiación entre Tesla de Musk y el fondo soberano, que ya tenía una pequeña inversión en el fabricante de automóviles.

En el intercambio de mensajes de texto entre los dos hombres, que tuvo lugar a raíz de la reacción a la "financiación asegurada" tweet, Musk insinuó una conversación que tuvieron en Tesla en la que al-Rumayyan dijo que estaba "definitivamente interesado en tomar Tesla privada y había querido hacerlo desde 2016." En el mismo mensaje de texto, Musk añadió: "También dejó claro que era el encargado de tomar la decisión, además respaldado firmemente por el príncipe heredero, que considera esto estratégicamente importante a nivel nacional."

Musk instó a al-Rumayyan a hacer una declaración confirmando que el fondo de riqueza saudí quería ayudar a llevar Tesla al sector privado. "Es extremadamente importante que confirme que está en conversaciones conmigo con respecto a la transacción de tomar privada. No es necesario decir nada más. Si esto no se dice, nunca volveremos a hablar. El consejero delegado de Tesla también expresó su frustración por varias noticias que citaban fuentes anónimas que sugerían que el fondo saudí no había mostrado interés en financiar una operación de absorción.

Pero al-Rumayyan replicó.

"No podemos aprobar algo sobre lo que no tenemos suficiente información", dijo en respuesta a Musk. "Acordamos que nos enviaría la información financiera y el camino a seguir y no ha pasado nada desde entonces... Soy tu amigo. Así que, por favor, no me trates como a un enemigo".

Tras las repetidas peticiones de al-Rumayyan de información adicional, Musk dijo que planeaba involucrar a diferentes inversores en un acuerdo de absorción, según muestran los mensajes de texto. Abandonó la idea semanas después.

El juicio por la demanda de los accionistas llega en un momento difícil para Tesla y Musk, que también se enfrenta a la presión de los accionistas del fabricante de automóviles para que dedique menos tiempo a la empresa más reciente bajo su control, Twitter. Las acciones de Tesla experimentaron el martes su peor día en dos años después de que la compañía informara de unas ventas mundiales más débiles de lo esperado.

