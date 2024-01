El ex campeón de la Super Bowl Osi Umenyiora está creando una nueva vía para que los talentos africanos lleguen a la NFL

Ahora, este deportista de 40 años nacido en el Reino Unido busca talentos que ayuden a transformar el fútbol americano en un deporte más apreciado y celebrado internacionalmente.

Según la NFL, ya hay más de 100 jugadores afrodescendientes en la liga. Umenyiora afirma que, en sus visitas a Nigeria a lo largo de los años, ha querido influir en los jóvenes del país. Así que en 2020, tras asegurarse el respaldo de la NFL, cofundó una plataforma de búsqueda de talentos llamada The Uprise con su compatriota y exjugador de la NBA Ejike Ugboaja. Tras organizar campamentos en varios países africanos, tres talentos nigerianos del programa fueron fichados por la NFL en 2021.

El mes pasado, NFL África, la plataforma oficial de la liga para destacar a los jugadores africanos y establecer una presencia en el continente, celebró su primer campamento oficial en África. Los ojeadores se encargaron de seleccionar a los mejores de entre 49 aspirantes a entrar en el International Player Pathway de la NFL, que ofrece a los atletas de fuera de Estados Unidos y Canadá la oportunidad de ganarse un puesto en un equipo de la NFL.

CNN habló recientemente con Umenyiora en Abuja, Nigeria, durante las pruebas regionales de The Uprise, y después del campamento inaugural de la NFL en Ghana.

La siguiente entrevista ha sido editada por razones de longitud y claridad.

CNN: ¿Cómo surgió la idea del programa International Player Pathway?

Umenyiora: Cuando dejé Estados Unidos y me fui al Reino Unido como embajador [de la NFL], intentaba averiguar cómo podía ayudar a que el juego se expandiera. Así que me dije a mí mismo: 'estás intentando introducir este juego de fútbol americano en el Reino Unido; casi tienes que tener jugadores de aquí para dar a todo el país algo por lo que animar, o quizá al menos despertar su interés'.

La idea es... encontrar la manera de que la gente de otras partes del mundo se acerque a la NFL, para que esos otros países se interesen más por ver el partido. Así que me dirigí al comisionado [de la NFL, Roger Goodell] con esta idea". El programa International Player Pathway es un programa que permite a personas de todo el mundo, que no tienen la oportunidad de ir a la universidad [y jugar al fútbol] en Estados Unidos, ser tenidas en cuenta.

CNN: ¿Y cómo empezaron NFL África y The Uprise?

Umenyiora: En los últimos 10 años, había notado una gran influencia de nombres africanos en la Liga Nacional de Fútbol. Y cuando empecé a fijarme en eso, me di cuenta de que nadie destacaba realmente a esa gente. Ejike Ugboaja ya era [ojeador] con el baloncesto y siempre tuvo esta idea en la cabeza sobre el fútbol americano y acudió a mí en 2014 para que le ayudara a patrocinar [a jóvenes atletas nigerianos].

Fui capaz de sumar dos más dos, porque cuando me fijaba en todos esos jugadores africanos de la NFL y luego volvía a casa, a Nigeria, y [veía] a esas personas grandes, fuertes, rápidas y físicas, lo único que buscaban era una oportunidad.

Así que me dije: en lugar de hacer todo lo que hacemos habitualmente en términos de caridad, ¿por qué no dar a la gente la oportunidad de ayudarse a sí misma? Yo estaba en la NFL y era embajador de la NFL en aquel momento, así que todo lo que tuve que hacer fue decirles que esto es lo que hay que hacer. Y ellos estuvieron de acuerdo conmigo: entonces empezamos el campamento The Uprise.

CNN: En un continente más centrado en el fútbol y el baloncesto, ¿por qué intentar reclutar para el fútbol americano?

Umenyiora : Entiendo el fútbol americano. Y también entiendo que, debido al mercado en Estados Unidos y a la cantidad de jugadores, te va a dar muchas más oportunidades que jugando al baloncesto. Con el baloncesto y el fútbol, te enfrentas a todo el mundo en términos de llegar a las ligas profesionales. En la NFL, te enfrentas sobre todo a Estados Unidos.

Nuestra gente tiene los rasgos físicos y las características necesarias para triunfar donde nadie más podría hacerlo. Por eso tenemos una ventaja. En algunos casos, el futuro de muchos de estos chicos está en el fútbol americano. Si intentan obtener una educación o llegar al más alto nivel, está ahí. Muchos de los jugadores de la NFL o de la gente que juega al fútbol americano al más alto nivel, fueron jugadores de baloncesto. Los movimientos son muy similares, pero el fútbol es mucho más duro.

CNN: Tiene tres casos de éxito del campamento que ya han fichado por la NFL. ¿Cómo supo que tenían lo que había que tener y cómo identifica a los que cree que llegarán a la NFL?

Umenyiora: Es bastante difícil de explicar, pero es porque he jugado a este deporte durante mucho tiempo y he jugado en la NFL durante mucho tiempo. Empiezas a darte cuenta de los pequeños rasgos que tiene la gente que puede llegar al más alto nivel. Así que los chicos que encontramos, no sólo eran grandes, fuertes e inteligentes, sino también agresivos.

Y tienen estos pequeños movimientos; como un liniero ofensivo, tienes que ser capaz de moverte lateralmente muy rápido. Como línea defensiva, tienes que ser capaz de agacharte y ser capaz de agacharte debajo de la gente y tener la fuerza y el apalancamiento.

Así que, aunque nunca lo habían hecho antes, cuando los pones a prueba, puedes ver que hay una diferencia entre [los prospectos] - este chico hace cosas de forma natural que este otro no, y si lo fomentas y lo nutres, puede ser algo especial.

CNN: ¿Cuáles son sus planes de futuro para The Uprise y la NFL África en el continente?

Umenyiora: Vamos a tener una estructura o unas instalaciones en las que traeremos a entrenadores del más alto nivel, que vendrán durante cuatro o cinco meses. Cuando encontremos a estos atletas, los alojaremos, les daremos de comer, los escolarizaremos [y] también les enseñaremos los fundamentos del fútbol americano.

Quiero que llegue un momento en el que al menos entre el 15 y el 20% de todos los jugadores de la National Football League sean de aquí. [Además, la gente debería ver el fútbol americano porque sus hermanos están teniendo mucho, mucho éxito jugando a ese deporte. Quiero que más gente se dedique a este deporte y comprenda el éxito y el juego.

CNN: Una vez concluidas las pruebas de selección en Ghana, ¿qué tal han ido y qué les espera a los seleccionados?

Umenyiora: Los chicos estuvieron extraordinarios, mucho mejor que en Nigeria, así que se ve claramente que han mejorado mucho. Después de las pruebas, seis jugadores menores de 19 años irán a la Academia de la NFL en el Reino Unido, y nueve de los jugadores mayores de 20 años serán seleccionados para ir al International Player Pathway Combine en Londres. En total, 15 jugadores tendrán la oportunidad de cambiar sus vidas.

