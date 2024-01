El destino y la métrica se ponen de acuerdo: Este podría ser el año de los Buffalo Bills

Puede que pienses que me estoy refiriendo a la eliminatoria divisional del año pasado entre los Kansas City Chiefs y los Bills. Podría ser, pero en este caso, en realidad me estoy refiriendo al partido de Wild Card de la AFC de 1999 entre los Tennessee Titans y los Bills. Los Bills no llegarían a los playoffs hasta 18 años después de esta derrota.

Los Bills son, por desgracia, el único equipo en los últimos 30 años que ha perdido no uno, sino dos partidos de playoffs tras ponerse por delante con menos de 25 segundos en el reloj.

Una afición menor podría haber abandonado a su equipo tras derrotas como ésta.

Lo que tienes que saber es que no te conviertes y sigues siendo aficionado de los Bills porque sea fácil. Te conviertes y sigues siendo fan de los Bills porque, en palabras del ex entrenador jefe de Buffalo Marv Levy: "Cuando es demasiado duro para ellos, es justo para nosotros".

La derrota del año pasado contra los Chiefs hizo que los aficionados de los Bills como yo tuviéramos aún más ganas de ver a los Bills ganar por fin una Super Bowl.

Y al mirar las estadísticas hace unas semanas, parecía que ese optimismo daría sus frutos.

Al llegar a la semana 17, los Bills estaban empatados con el mejor récord de la AFC. Tenían el desempate sobre los Chiefs para un bye en la primera ronda de los playoffs y la ventaja de jugar en casa durante los playoffs.

Entonces, sucedió: el momento en el que el fútbol pasó a un segundo plano e incluso los hombres más duros se emocionaron visiblemente.

La casi muerte del safety de los Bills, Damar Hamlin, ante una audiencia televisiva nacional es probablemente el momento en el que más aturdido he estado viendo un acontecimiento en directo desarrollarse en televisión desde los atentados del 11 de septiembre.

El suceso tuvo muchos paralelismos para los telespectadores estadounidenses con los que tuvo para los internacionales el repentino desplome del centrocampista danés Christian Eriksen a causa de una parada cardiaca en la Eurocopa 2020.

Pero por trágica que fuera la experiencia cercana a la muerte de Hamlin -como la posterior recuperación de Eriksen-, los días posteriores han sido aún más edificantes.

Su asombrosa supervivencia y recuperación, junto con la forma en que Buffalo y, en realidad, el mundo se unieron en torno a él, encarnaron las palabras de Levy.

La NFL acabó cancelando el partido de los Bills contra los Cincinnati Bengals en el que Hamlin se lesionó. Aunque fue la decisión correcta, tuvo el efecto secundario de permitir que los Chiefs tuvieran una victoria más que los Bills porque Buffalo jugó un partido menos.

Los Bills ahora tienen que jugar en la primera ronda de los playoffs, ya que los Chiefs consiguen el bye de primera ronda.

Aun así, me siento más optimista de lo que me he sentido en todos mis años como aficionado de los Bills. Imagino que es como se sintieron los aficionados de Buffalo durante la temporada 1990/91, aquella en la que los Bills perdieron por un gol de campo fallado en el último segundo por Scott Norwood ante un equipo de los New York Giants que no era favorito (Nota al margen: soy demasiado joven para recordar ese partido).

Una vez más, como he dicho antes, una afición menor podría haber abandonado a su equipo después de perder así. En cambio, Norwood fue aclamado en una concentración en el centro de la ciudad tras la derrota. Los Bills se convertirían en el primer equipo en llegar a cuatro Super Bowls consecutivas... y posteriormente perder cada una de ellas.

Una razón para el optimismo

¿Por qué me siento tan bien después de semejantes decepciones?

Puede que en parte sea un optimismo ciego. Parte de ello puede ser el subidón que estoy sintiendo después de que los Bills derrotaron a los Patriots de Nueva Inglaterra el fin de semana pasado, un juego en el que Nyheim Hines devolvió el kickoff de apertura para un touchdown y luego se convirtió en el primer jugador desde 2010 en devolver dos kickoffs para un touchdown.

Después de todo, hacía tres años y tres meses que los Bills no devolvían una patada para touchdown; el quarterback Josh Allen lanzó para tres touchdowns; y la defensa de los Bills tuvo tres intercepciones contra los Patriots. El número de camiseta de Hamlin es, por supuesto, el 3.

Por supuesto, no soy de los que tradicionalmente confían en el destino. Soy literalmente el único "reportero de datos" en CNN.

Así que hablemos de estadísticas.

Este fin de semana, los Bills jugarán contra los Miami Dolphins en la ronda de comodines. Son favoritos para ganar por dos dígitos.

Después de eso, el camino probablemente se complique en el partido divisional de la AFC, el partido por el Campeonato de la AFC y la Super Bowl.

Sin embargo, sé que tenemos el mejor equipo. Ya sea el FPI de ESPN, el Elo de FiveThirtyEight o el DVOA de Football Outsiders, los Bills son el mejor equipo de la liga según las métricas. El último de esos índices sitúa a los Bills como el séptimo equipo en los últimos 40 años que termina entre los cinco primeros de la liga en ataque, defensa y equipos especiales.

Parafraseando otra famosa cita de Levy, no hay lugar en el que prefiera estar como aficionado de los Bills que aquí y ahora.

