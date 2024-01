Crea mucha ansiedad": En vísperas de los Juegos Olímpicos de Invierno, los atletas hacen todo lo posible por no contraer Covid-19.

La posibilidad de dar positivo por Covid-19 -y perder así la oportunidad de competir- se cierne sobre todos los atletas antes de Pekín 2022, que comienza el 4 de febrero.

En medio de una plétora de contramedidas contra el Covid-19, los atletas deben registrar dos resultados negativos antes de partir hacia los Juegos y, a continuación, someterse a pruebas diarias a su llegada.

"En estos momentos, un solo resultado positivo puede acabar con nosotros", declaró a CNN Sport la esquiadora estadounidense de mogul Hannah Soar.

"Es súper estresante, no sabía que realmente luchaba contra la ansiedad para ser totalmente honesta hasta el último par de meses".

Mantenerse libre de Covid constituye una parte importante de la preparación de un atleta para los Juegos Olímpicos de Invierno.

Soar ha estado entrenando y aislándose en Utah durante el último mes, lo que implica vivir en una casa separada de la de sus compañeros de equipo, pedir comida a domicilio y llevar una máscara KN95 bajo el calentador del cuello mientras esquía.

"Es sin duda lo más drástico que hemos hecho con los protocolos Covid, y es lo que tenemos que hacer", afirma.

"Es una locura y una salvajada, y es algo que no pensaba que estaría haciendo de cara a los Juegos Olímpicos, pero es lo que hay y lo estamos llevando lo mejor que podemos".

Y añadió: "Trato a todo el mundo como si tuviera Covid. Crea mucha ansiedad en mi vida, pero espero llegar a China".

Un PCR persistentemente positivo

En los Juegos Olímpicos de Verano del año pasado en Tokio, 41 atletas dieron positivo por Covid-19, muchos de los cuales tuvieron que retirarse posteriormente de la competición.

Hasta el miércoles, 42 personas dentro de la burbuja de bucle cerrado de Pekín para los Juegos Olímpicos habían dado positivo por Covid-19 desde el 4 de enero, con más de 42.000 pruebas realizadas dentro de la burbuja.

Los organizadores esperan que el sistema de circuito cerrado limite la propagación del Covid-19 durante los Juegos. Abarcará las sedes, los hoteles oficiales y el propio servicio de transporte del acontecimiento, aislando de hecho a los participantes en los Juegos del resto de la población china.

Las estrictas medidas son un reflejo de la política china de cero Cóvida, aunque la aparición de más casos positivos relacionados con los Juegos parece inevitable.

"Puede que [China] haya hecho el mejor trabajo del mundo para controlar la propagación del Covid", declaró a la CNN el Dr. William Schaffner, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt.

Y añadió: "Han creado esta notable serie de restricciones y controles muy estrictos que tendrán consecuencias. Hay muy poco margen para la interpretación".

"Me imagino que este virus extraordinariamente contagioso puede atravesar algunos de esos controles, no obstante, y es muy posible que se produzcan algunos casos de transmisión".

Las personas totalmente vacunadas podrán entrar en el circuito cerrado sin pasar por cuarentena, mientras que las que no lo estén deberán permanecer en cuarentena durante 21 días a su llegada.

Los participantes en los Juegos que den positivo no podrán competir ni seguir participando en los Juegos, sino que serán enviados a un hospital para recibir tratamiento si son sintomáticos, o a un centro de aislamiento si son asintomáticos.

El registro de dos pruebas PCR negativas con 24 horas de diferencia permitirá a una persona poner fin a su aislamiento, pero no hay garantías de cuánto tiempo puede llevar.

"No hay duda de que algunas personas que se recuperan de Covid pueden tener una prueba de PCR persistentemente positiva que puede prolongarse durante semanas e incluso más allá de un par de meses", dijo el Dr. Schaffner.

"Eso no significa que tengan el virus vivo. Esta prueba es tan sensible que sólo detecta restos del virus. No contagias a nadie más".

Llegar a Pekín sin Covid

Laura Deas, corredora británica de skeleton, llegará a China habiendo experimentado ya el sistema de circuito cerrado al asistir el año pasado a una prueba en Yanqing, un distrito montañoso a 75 kilómetros al noroeste de Pekín.

"Todo lo que hacíamos -entrenar, comer y dormir- estaba dentro de esta burbuja, pero parecía increíblemente organizado", declaró a la CNN mientras se aislaba en su casa del Reino Unido antes de los Juegos.

Y añadió: "Sin duda es un reto y significa que ahora mismo no puedo llevar una vida normal... He saltado todos estos obstáculos. He superado todos estos obstáculos en los últimos años para llegar a este punto, y ahora me estoy esforzando al máximo por hacer todo lo correcto para poder llegar a Pekín sana y salva sin Covid".

Cerca de 3.000 atletas competirán en 15 disciplinas en 109 pruebas en Pekín 2022; con los Juegos cada vez más cerca, todos estarán rezando para que un control positivo no descarrile sus posibilidades.

"Sé perfectamente que si tengo la oportunidad de estar allí, soy capaz de conseguir una medalla", afirma Soar.

"Así que, sin duda, el mayor obstáculo para mí es asegurarme de que subo a la colina, me pongo el dorsal, me coloco en la puerta de salida y puedo empujar".

