Casper Ruud: El estadounidense Jenson Brooksby elimina al cabeza de serie nº 2 del Open de Australia

Ruud, que llegó a la final del Abierto de Francia y del Abierto de Estados Unidos en 2022, salvó tres puntos de partido y remontó un 2-5 en contra en el tercer set para llevar el partido a un cuarto, pero Brooksy, de 22 años, no se rindió.

La victoria del estadounidense significa que los dos primeros cabezas de serie del cuadro masculino han quedado eliminados después de que Rafael Nadal perdiera ante Mackenzie McDonald el miércoles .

El abandono de los dos cabezas de serie antes de la tercera ronda es el primero del Grand Slam masculino individual que ocurre desde el Abierto de Australia de 2002, cuando Lleyton Hewitt, cabeza de serie número 1, y Gustavo Kuerten, cabeza de serie número 2, perdieron en la primera ronda, según la Federación Internacional de Tenis.

"Casper es un guerrero, sabía que sería una gran batalla", dijo Brooksby a la prensa después. "Confiaba bastante en mi nivel y sólo quería divertirme compitiendo ahí fuera y ver qué podía pasar.

"Me sentí muy orgulloso de mi resolución mental después de que la batalla del tercer set no fuera a mi favor, para darle la vuelta", añadió Brooksby. "Pensé que estaba jugando muy fuerte y sólo quería no perder la concentración en cada partido".

Brooksby se mostró confiada desde el primer juego, cuando la número 39 del mundo rompió el saque de Ruud a mediados del primer set, tras un largo peloteo de 30 golpes que permitió a la estadounidense adelantarse en el marcador.

El estadounidense, de gran pegada, mantuvo a Ruud a la defensiva, aunque ganó el segundo set con un golpe de suerte, ya que su revés golpeó la red y se escapó.

Ruud luchó para ganar el tercer set, aunque su frustración continuó y en un momento dado se le oyó gritarse a sí mismo "¿Por qué?".

Ruud perdió el cuarto set con un revés que se fue largo, lo que supuso la segunda victoria de Brooksby sobre uno de los cinco primeros cabezas de serie, tras derrotar en el pasado a Stefanos Tsitsipas.

El californiano, de 22 años, dominó los peloteos más largos contra Ruud, ganando 50 de los 68 puntos que se extendieron a lo largo de nueve tiros. También fue capaz de salvar ocho de los 12 puntos de ruptura a los que se enfrentó al noruego.

Después, Ruud se deshizo en elogios hacia Brooksby, aunque también dijo que el partido fue "frustrante y molesto al mismo tiempo".

"Es un partido duro para mí, y sé que probablemente lo será durante muchos años. Intentaré aprender de ello. Creo que hoy ha jugado muy bien", declaró Ruud a los periodistas.

"No he cometido muchos errores. No sentí que jugara especialmente mal o que no estuviera al nivel que yo quería, pero él acabó ganando muchos de los peloteos más largos y tuvo una especie de respuesta a todas las preguntas que le hice", añadió Ruud.

Brooksby se enfrentará a su compatriota Tommy Paul en la siguiente ronda.

"Será otra batalla, sin duda", dijo Brooksby. "Muchos de los estadounidenses lo están haciendo muy bien ahora mismo y todos nos estamos presionando mutuamente. Estoy deseando que llegue la próxima".

